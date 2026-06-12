بأنظمة محلية.. تركيا تمنح مقاتلات "إف-16" قدرات جديدة

أنقرة/ فردوس بولوت قرطل/ الأناضول

البرنامج المطور محليًا يتيح تخطيط العمليات الجوية وتحليلها قبل التنفيذ وبعده

يشكل جزءًا من جهود تحديث مقاتلات "إف-16" وتقليص الاعتماد على الأنظمة الأجنبية

يتميز بقدرته على العمل بصورة متكاملة مع أنظمة المعلومات التابعة للقوات الجوية التركية

يمتلك البرنامج إمكانية العمل بصورة مستقلة حتى في حال عدم توفر الاتصال بالشبكات العسكرية

في خطوة لتعزيز استقلاليتها الدفاعية، استكملت تركيا اعتماد برنامج وطني لتخطيط المهام الجوية ضمن مشروع "أوزغور" (ÖZGÜR)، الهادف إلى تحديث مقاتلات "إف-16" بأنظمة محلية وإطالة عمرها العملياتي.

البرنامج الذي طورته شركة "هافلسان" التركية المتخصصة في البرمجيات والأنظمة الدفاعية، يعد أحد المكونات الرقمية الأساسية في عملية تحديث الطائرات، ويوفر بيئة متكاملة لتخطيط المهام الجوية وإدارتها وتحليل نتائجها، بما يسهم في رفع الكفاءة العملياتية للطائرات والطيارين.

** تخطيط المهام

في العمليات الجوية الحديثة، لا تقتصر أهمية الطائرة على قدراتها القتالية أو نوعية الذخائر التي تحملها، بل تعتمد أيضًا على أنظمة رقمية متقدمة تساعد في إعداد المهمة قبل الإقلاع وإدارتها أثناء التنفيذ وتقييم نتائجها بعد العودة.

ومن هذا المنطلق، طورت "هافلسان" برنامج "التخطيط على مستوى الأسطول" (FSGP)، الذي بدأ العمل عليه عام 2003 ودخل الخدمة الفعلية في القوات الجوية التركية عام 2007.

ويستخدم البرنامج في إعداد مختلف أنواع المهام الجوية، سواء الخاصة بالمقاتلات أو بطائرات التدريب والنقل الجوي وطائرات الإنذار المبكر والتحكم المعروفة اختصارًا باسم "أواكس" (AWACS).

يتيح النظام للطيارين ومخططي العمليات إعداد مسارات الطيران، وتحديد نقاط الملاحة الجوية، وإجراء حسابات الأداء الخاصة بالطائرة، فضلًا عن تحليل المخاطر والتهديدات المحتملة قبل تنفيذ المهمة.

كما يوفر قدرات متقدمة تشمل دراسة الارتفاعات الآمنة للطيران، وتحليل المجال الجوي، والتخطيط لاستخدام الذخائر المختلفة، وإجراء محاكاة للمهمة قبل تنفيذها، إضافة إلى تحميل البيانات على الطائرة واسترجاعها وتحليل نتائج المهمة بعد انتهائها.

** مزايا التكامل

ومن أبرز مزايا البرنامج قدرته على العمل بصورة متكاملة مع أنظمة المعلومات التابعة للقوات الجوية التركية، ما يسمح باستخدام بيانات العمليات الجوية والطقس والمعلومات الاستخباراتية والإشعارات الملاحية الخاصة بالطيران العسكري والمدني خلال عملية التخطيط.

كما يمتلك البرنامج إمكانية العمل بصورة مستقلة حتى في حال عدم توفر الاتصال بالشبكات العسكرية، وهي ميزة ذات أهمية كبيرة في البيئات العملياتية الحساسة أو أثناء الظروف الطارئة.

وتتواصل في الوقت نفسه أعمال استكمال التكامل الكامل بين البرنامج ومنظومة معلومات القوات الجوية التركية، بما يضمن تبادل البيانات بشكل أكثر شمولًا وسرعة.

**مشروع "أوزغور"

البرنامج الذي يجري تنفيذه ضمن مشروع "أوزغور"، يهدف إلى تطوير قدرات مقاتلات "إف-16" وتقليص الاعتماد على الأنظمة الأجنبية.

يسعى المشروع لتحقيق هدفه باستبدال عدد من المكونات والأنظمة الإلكترونية بأخرى مطورة محليًا، بما يمنح تركيا مرونة أكبر في إدارة أسطولها الجوي وتحديثه دون الحاجة إلى موافقات أو قيود خارجية.

ولا يقتصر المشروع على تطوير البرمجيات فقط، بل يشمل أيضًا تحديث أنظمة الطيران الإلكترونية (الأفيونكس)، ودمج ذخائر وأسلحة تركية الصنع، إلى جانب إدخال تحسينات تقنية وهيكلية على الطائرات.

وتسعى تركيا من خلال هذه الخطوات، إلى إبقاء مقاتلات "إف-16" في الخدمة بكفاءة عالية لسنوات طويلة، بالتوازي مع تطوير منصات جوية وطنية جديدة مثل الطائرة المقاتلة محلية الصنع "قآن" (KAAN).

** ذخائر وطنية

وفي إطار مشروع "أوزغور"، طورت تركيا حلول تخطيط المهام الخاصة بعدد من الذخائر الذكية المحلية، بينها ذخيرة "تيبر" (TEBER) الموجهة.

كما جرى دمج عدد من أبرز أنظمة التسليح الوطنية داخل منظومة التخطيط الجديدة، بما يشمل ذخائر "إتش جي كيه" (HGK)، و"كي جي كيه" (KGK)، وصاروخ "سوم" (SOM) الجوال، وقنبلة "طولون" (TOLUN) الذكية.

ويتيح هذا الدمج للطيارين والمخططين إعداد المهام القتالية باستخدام الذخائر الوطنية ضمن بيئة رقمية موحدة، الأمر الذي يعزز فعالية العمليات ويزيد من استقلالية القوات المسلحة التركية.

** منظومة جوية

ولا يقتصر استخدام قدرات التخطيط الجديدة على مقاتلات "إف-16" فقط، إذ تعمل تركيا على تعميمها على منصات جوية أخرى محلية الصنع، بينها طائرتا التدريب والهجوم الخفيف "حرقوش" (HÜRKUŞ)، و"حرجيت" (HÜRJET)، إضافة إلى المقاتلة الوطنية "قآن".

ويرى مختصون أن هذه الخطوات تمثل جزءًا من التحول الرقمي المتسارع الذي تشهده الصناعات الدفاعية التركية، إذ لم يعد التركيز مقتصرًا على إنتاج الطائرات أو الذخائر، بل امتد إلى تطوير البرمجيات وأنظمة القيادة والتحكم والتخطيط وإدارة البيانات.

ومع استكمال اعتماد برنامج تخطيط المهام ضمن مشروع "أوزغور"، تكون تركيا قد أضافت عنصرًا جديدًا إلى منظومة القدرات الوطنية التي تسعى من خلالها إلى تعزيز استقلالها التقني والعسكري، في أحد أكثر المجالات حساسية، وهو الطيران العسكري وإدارة العمليات الجوية.