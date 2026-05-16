الهلال الأحمر التركي: نوزع أضاحي طازجة في 30 دولة ولحوما معلبة لغزة

أنقرة / دوغو ينر / الأناضول

رئيسة الهلال الأحمر التركي فاطمة مريج يلماز:

في إطار برنامج لإيصال المساعدات الغذائية إلى ملايين المحتاجين بالعالم، يوسع الهلال الأحمر التركي حملته لتوزيع اللحوم الطازجة لأضاحي العيد لهذا العام لتشمل 30 دولة، بينما يوزع لحوما معلبة في قطاع غزة.

وفي مقابلة مع الأناضول، قالت رئيسة الهلال الأحمر التركي فاطمة مريج يلماز، إن المنظمة أطلقت حملتها السنوية لهذا العام تحت شعار "لنبقِ بركة الأضاحي حية طوال العام"، مشيرة إلى أن موسم الأضاحي يمثل فترة عمل مكثفة للمنظمة على المستويين الإنساني واللوجستي.

وأوضحت يلماز أن فرق المنظمة تتابع التبرعات القادمة إليها، بالتوازي مع التخطيط لعمليات توزيع المساعدات في العالم وإرسال المتطوعين والفرق الفنية إلى الدول المستهدفة قبل حلول عيد الأضحى الموافق 27 مايو/ أيار الجاري.

وأضافت أن قيمة حصة الأضحية لهذا العام جرى تحديدها بـ17 ألفا و250 ليرة تركية (نحو 378 دولارا) داخل تركيا وقطاع غزة، فيما بلغت قيمة الأضحية المخصصة للدول الأخرى 6 آلاف و350 ليرة (نحو 139 دولار).

لحوم معلبة لغزة

وأكدت يلماز أن الهلال الأحمر التركي يواصل تطبيق نموذج خاص لتوزيع الأضاحي في قطاع غزة نتيجة الأوضاع الإنسانية المعقدة هناك، وصعوبة إدخال المواد الطازجة، إضافة إلى مشاكل الطاقة وإغلاق المعابر المستمر منذ نحو عامين.

وأشارت إلى أن الأضاحي التي تُخصص لغزة يتم تحويلها داخل تركيا إلى لحوم معلبة جاهزة للاستهلاك، ثم تُنقل إلى القطاع لتوزيعها مباشرة على السكان.

وقالت إن أكثر من مليون و300 ألف عبوة من لحوم الأضاحي دخلت غزة خلال العامين الماضيين، مضيفة أن ذلك يعني عمليًا وصول عبوتين غذائيتين تقريبا إلى كل أسرة داخل القطاع.

وأضافت: "سنواصل هذا العام الآلية نفسها، حيث سيتم تجهيز المعلبات وإرسالها إلى غزة كمساعدات من الشعب التركي".

وأوضحت أن المعلبات المخصصة لغزة تحمل عبارة "لحم أضاحي فلسطين – غزة"، ويتم توزيعها بالكامل داخل القطاع، مشيرة إلى أن المنتجات تُحضّر وفق معايير محددة تتضمن نسب اللحوم والدهون والمياه، وتكون جاهزة للاستهلاك فور فتحها.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، تواصل إسرائيل الإبادة في قطاع غزة بحصار وقصف يومي يُسفر عن قتلى وجرحى، كما تمنع إدخال كميات كافية من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء والمنازل المجهزة إلى غزة.

وأدت الخروقات الإسرائيلية للاتفاق إلى مقتل 857 فلسطينيا وإصابة 2486 آخرين، وفق وزارة الصحة، الخميس الماضي، ضمن حصيلة الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 التي وصلت إلى 72 ألفا و744 قتيلا، و172 ألفا و588 مصابا.

توزيع في 30 دولة

وقالت يلماز إن المنظمة تنفذ برامج الأضاحي داخل تركيا وخارجها وفق إجراءات رقابية دقيقة، تشمل الإشراف البيطري والتوثيق الرسمي ومتابعة شرعية لعمليات الذبح.

وأضافت أن فرق المنظمة ومتطوعيها يتوجهون مسبقا إلى الدول المستهدفة لإتمام التحضيرات اللوجستية والتنسيق مع الجهات المحلية.

وأشارت إلى أن الهلال الأحمر التركي يخطط هذا العام لتوزيع لحوم الأضاحي الطازجة على المحتاجين في 30 دولة خلال أيام عيد الأضحى.

تبرعات بالتقسيط

وبيّنت رئيسة الهلال الأحمر التركي أن الراغبين في تقديم الأضاحي بالوكالة، يمكنهم التبرع عبر الموقع الإلكتروني للمنظمة أو التطبيق الهاتفي أو مركز الاتصال أو البنوك والفروع التابعة لها.

وأضافت أن المنظمة تتيح إمكانية الدفع بالتقسيط على دفعتين أو ثلاث أو أربع، مؤكدة أن أنظمة التحويل الإلكتروني ستبقى متاحة حتى آخر أيام العيد.

كما أوضحت أن المتبرعين يتلقون رسائل نصية وبريدًا إلكترونيًا فور إتمام إجراءات الوكالة، إضافة إلى إشعار آخر بعد الانتهاء من عمليات الذبح والتوزيع.