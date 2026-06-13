- ذوبان الثلوج أعاد الحياة إلى أحد أشهر الشلالات التركية، وسط توقعات بارتفاع أعداد الزوار خلال الصيف وانتعاش الاقتصاد المحلي

الشرق التركي.. شلال "طورتوم" يستقبل السياح بأقواس قزح (تقرير) - ذوبان الثلوج أعاد الحياة إلى أحد أشهر الشلالات التركية، وسط توقعات بارتفاع أعداد الزوار خلال الصيف وانتعاش الاقتصاد المحلي

أرضروم/ يونس خوجه أوغلو/ الأناضول

- تشكل قوة اندفاع المياه مشهدًا استثنائيًا، حيث تتناثر قطرات المياه في الهواء فيما تظهر أقواس قزح بشكل متكرر في الأيام المشمسة

- خالص أوزصوي رئيس بلدية أوزوندرة: نتوقع ارتفاع أعداد الزوار خلال أشهر الصيف مع زيادة الرحلات السياحية إلى المنطقة

- الزائر عبد الباقي بالا: الأمطار والثلوج التي شهدتها المنطقة مؤخراً ساعدت الشلال على استعادة جزء كبير من حيويته بعد سنوات تأثر فيها

في مشهد ينتظره الزوار سنويا، استعاد شلال طورتوم أحد أبرز المعالم الطبيعية شرقي تركيا، تدفقه القوي مع ذوبان الثلوج في المرتفعات الجبلية المحيطة، ليستقبل الزوار بأقواس قزح، ما عزز التوقعات بموسم سياحي نشط خلال أشهر الصيف المقبلة.

ويقع شلال طورتوم في قضاء أوزوندرة بولاية أرضروم، ويعد من أشهر الشلالات في تركيا وأكثرها جذبًا للسياح، كما أنه من المواقع الطبيعية المرشحة للإدراج على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، لما يتمتع به من قيمة بيئية وطبيعية وجمالية فريدة.

ومع ارتفاع درجات الحرارة خلال الربيع، بدأت الثلوج المتراكمة على الجبال المحيطة بالذوبان والتدفق نحو الشلال، الأمر الذي أدى إلى زيادة غزارته وتحوله إلى لوحة طبيعية لافتة تجذب الزوار والمصورين وعشاق الطبيعة.

وتشكل قوة اندفاع المياه في هذه الفترة من العام مشهدًا استثنائيًا، حيث تتناثر قطرات المياه في الهواء لمسافات واسعة، فيما تظهر أقواس قزح بشكل متكرر في الأيام المشمسة نتيجة انعكاس أشعة الشمس على رذاذ المياه.

انتعاش بعد مواسم الجفاف

وتأتي عودة الشلال إلى ذروة تدفقه هذا العام بعد موسم شتوي شهد تساقطًا جيدًا للثلوج والأمطار في المنطقة، ما ساهم في رفع منسوب المياه بصورة ملحوظة مقارنة ببعض السنوات السابقة التي تأثرت بموجات الجفاف وتراجع الموارد المائية.

ورغم أن ارتفاع منسوب المياه يمنح الشلال مظهرًا أكثر روعة، فإنه يجعل الاقتراب من بعض مناطقه أكثر صعوبة وخطورة، ما يدفع الزوار إلى الاكتفاء بمشاهدته من منصات الرصد والممرات المخصصة لذلك.

ويقول رئيس بلدية أوزوندرة خالص أوزصوي إن شلال طورتوم يعد من الشلالات المميزة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن الحركة السياحية بدأت بالفعل قبل حلول موسم الصيف الكامل.

ويضيف للأناضول، أن أعداد الزوار مرشحة للارتفاع بصورة أكبر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مع تحسن الأحوال الجوية وزيادة الرحلات السياحية المنظمة إلى المنطقة.

وتعد ولاية أرضروم من أبرز الوجهات السياحية في تركيا، خاصة في مجالي السياحة الطبيعية والشتوية، إذ تستقطب مئات آلاف الزوار سنوياً بفضل ما تضمه من مراكز للتزلج وينابيع للمياه الحارة ومعالم تاريخية وطبيعية متنوعة.

استثمارات لتعزيز السياحة

وشهدت المنطقة المحيطة بالشلال خلال السنوات الأخيرة سلسلة من مشاريع التطوير التي نُفذت بتنسيق بين ولاية أرضروم وبلدية المدينة وبلدية أوزوندرة ومؤسسة دعم التنمية الزراعية والريفية.

وهدفت هذه المشاريع إلى رفع جودة الخدمات السياحية وتحويل المنطقة إلى وجهة أكثر جاذبية للزوار المحليين والأجانب.

وشملت أعمال التطوير إنشاء منازل ريفية من طراز "البنغالو"، ومسارات للمشي والتنزه، ومناطق استراحة ونزهات عائلية، إضافة إلى مطاعم ومصليات ومنحدرات خاصة تسهّل وصول ذوي الإعاقة إلى الموقع.

ويرى القائمون على القطاع السياحي أن هذه الاستثمارات ساهمت في تحسين تجربة الزوار وإتاحة مشاهدة الشلال من زوايا متعددة، الأمر الذي عزز من القيمة السياحية للموقع.

وفي هذا السياق، دعا أوزصوي الزوار إلى المساهمة في الحفاظ على البيئة الطبيعية للمكان وعدم رمي النفايات، موضحًا أن البلدية تنفذ أعمال تنظيف وصيانة يومية للحفاظ على جمالية الموقع.

آمال بانتعاش اقتصادي خلال موسم الصيف

ويعول سكان المنطقة على أن يسهم النشاط السياحي المتوقع في تنشيط الاقتصاد المحلي ودعم القطاعات المرتبطة بالسياحة والخدمات.

ويقول عبد الباقي بالا، الذي قدم من إسطنبول إلى مسقط رأسه، إن الشلال كان يعاني خلال بعض السنوات الماضية من ضعف التدفق بسبب الجفاف، "إلا أن الأمطار والثلوج التي شهدتها المنطقة مؤخرًا ساعدت على استعادة جزء كبير من حيويته".

ويضيف أن "التحسينات التي أُدخلت على الموقع أتاحت للزوار الاستمتاع بمشاهدة الشلال من أكثر من نقطة"، معربًا عن أمله في زيادة الرحلات السياحية المنظمة إلى المنطقة بما يسهم في التعريف بمقوماتها الطبيعية.

فيما يقول متين بولاط الذي يزور الشلال بصورة دورية، إن الموسم الحالي يشهد واحدًا من أقوى مواسم تدفق المياه خلال السنوات العشرين الأخيرة.

ويوضح أن غزارة المياه وقوة اندفاعها منحت الشلال مشهدًا مختلفًا هذا العام، مشيدًا بالمرافق الجديدة ومنصات المشاهدة وأماكن الجلوس التي أُنشئت حول الموقع.

ويبلغ ارتفاع شلال طورتوم نحو 48 متراً وعرضه قرابة 21 متراً، ويعد من أكبر الشلالات الطبيعية في تركيا، ويستقطب آلاف الزوار سنوياً من داخل البلاد وخارجها.