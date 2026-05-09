الأجندة اليومية للنشرة العربية ـ السبت 9 مايو 2026

تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم السبت 9 مايو/ أيار 2026.

** المتابعات الإخبارية

* دولي

- ترقب رد طهران على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب، في ظل اندلاع اشتباكات متقطعة بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز يومي الخميس والجمعة، واتهامات متبادلة بين الطرفين بانتهاك الهدنة المستمرة منذ 8 أبريل الماضي. وقال متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن المقترح "لا يزال قيد المراجعة وسنعلن النتيجة فور توصلنا إليها".

- مستجدات الحرب بين روسيا وأوكرانيا وردود الفعل على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام (9 - 10- 11 مايو) وتبادل 1000 أسير من كلا البلدين. وموسكو وكييف تعلنان الموافقة على مقترح ترامب بشأن الهدنة المؤقتة.

* فلسطين

- ردود الفعل على قرار إسرائيل استمرار منع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر لقاء معتقلين فلسطينيين، رغم أنها سمحت لهم بزيارة سجونها، وذلك للمرة الأولى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

- الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية، وأحدثها إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفل في هجمات نفذها مستوطنون بمدينتي الخليل وبيت لحم، فضلا عن إجبار إسرائيل عائلة فلسطينية في محافظة جنين على إخراج جثمان نجلها من قبره ونقله إلى مكان آخر، بحجة قرب المقبرة من مستوطنة.

- مستجدات مسار التفاوض بشأن قطاع غزة في أعقاب إعلان متحدث "حماس" حازم قاسم، أن حركته تجري اتصالات مع الوسطاء وخاصة مصر، بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار مع إسرائيل في قطاع غزة، معتبرا اشتراط تل أبيب نزع السلاح قبل باقي المسارات يمثل "مخالفة لخطة ترامب".

* إسرائيل

- تداعيات الارتفاع القياسي للشيكل على الاقتصاد الإسرائيلي وسط تحذيرات من أزمة تضرب التصدير وقطاع التكنولوجيا، حيث يُتداول حاليا عند مستوى 2.9 مقابل الدولار، وهو أعلى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ أكتوبر 1993، وفق إعلام محلي.

- المواقف الإسرائيلية إزاء المفاوضات الأمريكية الإيرانية.

* مصر

- الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يبدأ زيارة إلى مصر، السبت، تتضمن محادثات مع نظيره عبد الفتاح السيسي، وافتتاح المقر الجديد لجامعة "سنجور" في الإسكندرية.

* قطر

- وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في واشنطن ضمن زيارة غير محددة المدة، حيث التقى الجمعة جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، وناقش معه تطورات الأوضاع في المنطقة والوساطة الباكستانية لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن.

* الإمارات

- ردود الفعل المتواصلة على الهجمات المتجددة على الإمارات، غداة إعلان وزارة الدفاع إصابة 3 أشخاص بجروح الجمعة، جراء هجمات بصاروخين باليستيين و3 طائرات مسيرة قالت إنها أُطلقت من إيران، دون تعليق فوري من طهران.

* لبنان

- زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على رأس وفد وزاري إلى سوريا، السبت، قال إنها تهدف لتعزيز العلاقات في مجالات الاقتصاد والنقل والطاقة ومعالجة القضايا العالقة بروح تخدم مصلحة البلدين.

- وفد التفاوض اللبناني برئاسة السفير السابق لدى الولايات المتحدة سيمون كرم، يتوجه إلى واشنطن للمشاركة في جولة محادثات ثالثة مع إسرائيل يومي 14 و15 مايو الجاري.

- التطورات في لبنان جراء الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار في 17 أبريل الماضي، غداة مقتل ما لا يقل عن 27 شخصا جراء أكثر من 50 غارة وقصفا مدفعيا على عشرات البلدات اللبنانية.

- الأوضاع الإنسانية المتدهورة في مناطق جنوب لبنان مع تصاعد الهجمات الإسرائيلية مؤخرا والتي تسفر عن سقوط قتلى وجرحى فضلا عن عمليات نسف للعديد من المنازل، وسط تحضيرات لعقد جولة محادثات جديدة بواشنطن للتوصل إلى سلام.

* ليبيا

- مستجدات الاشتباكات في مدينة الزاوية شمال غربي ليبيا بين مجموعات مسلحة متنافسة على النفوذ. وفي أحدث تطور، أصيب خزان وقود، الجمعة، جراء الاشتباكات التي تركزت قرب مصفاة الزاوية النفطية (50 كلم غرب العاصمة طرابلس)، وهي ثاني أكبر مصفاة في ليبيا بعد "رأس لانوف".

* سوريا

- الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في جنوبي سوريا، وسط تقرير حديث للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وثّق احتجاز الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 250 شخصا بالمنطقة، بينهم أطفال، منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024.

* تونس

- جمعية أنصار فلسطين تونس، تنظم بالعاصمة وقفة مساندة للشعب الفلسطيني في غزة تحت عنوان "دعما وإسنادا للقوافل البحرية والبرية لكسر الحصار عن غزة" عند الساعة (16.30 تغ).

** رياضة

* الدوري التركي الممتاز

- غالاطة سراي / أنطاليا سبور

- قونية سبور / فنربهتشة

- بشيكطاش / طرابزون سبور

- باشاك شهير / صامصون سبور

- أيوب سبور / ريزة سبور

- غنتشلربيرليغي / قاسم باشا

- غوزتبة / غازي عنتاب

- كوجالي سبور / فاتح قرة جمرك

- ألانيا سبور / قيصري سبور



* الدوري الإنجليزي الممتاز

- ليفربول / تشيلسي

- سندرلاند / مانشستر يونايتد

- مانشستر سيتي / برينتفورد



* الدوري الإسباني

- إشبيلية / إسبانيول

- أتلتيكو مدريد / سيلتا فيغو

- ريال سوسيداد / ريال بيتيس



* الدوري الإيطالي

- كالياري / أودينيزي

- لاتسيو / إنتر ميلان

- ليتشي / يوفنتوس



* الدوري الألماني

- أوغسبورغ / بوروسيا مونشنغلادباخ

- لايبزيغ / سانت باولي

- شتوتغارت / باير ليفركوزن

- فولفسبورغ / بايرن ميونخ



* الدوري الأمريكي

- تورنتو / إنتر ميامي



* كأس الكونفيدرالية الإفريقية (ذهاب النهائي)

- اتحاد العاصمة الجزائري / الزمالك المصري

** التقارير الخاصة

1 - مقرر أممي سابق: إسرائيل تريد محو الفلسطينيين بمن فيهم المسيحيون (مقابلة)

مقابلة أجرتها الأناضول مع المقرر السابق للأمم المتحدة المعني بفلسطين مايكل لينك حذر فيها من تصاعد وتير الاعتداءات الإسرائيلية ضد المسيحيين الفلسطينيين. وقال لينك إن الحكومة الإسرائيلية تريد "محو الفلسطينيين بمن فيهم المسيحيون". وأوضح أن تقارير حقوق الإنسان أظهرت خلال السنوات الأخيرة تصاعدا في هجمات المستوطنين والجيش بحق المجتمعات المسيحية الفلسطينية. وفي إطار ذلك، أشار إلى أن مدينة القدس شهدت هذا العام منع إقامة أحد الطقوس المسيحية الدينية في سابقة منذ قرون. كما أكد أن التحقيق في حادثة الاعتداء على راهبة بمدينة القدس في أبريل الماضي، لم يبدأ إلا بعد ضغوط دولية. واستنكر استمرار هذه الاعتداءات التي قال إنها تأتي تحت دعم بارز لجماعات مسيحية صهيونية في أوروبا وأمريكا الشمالية، ووسط صمت دولي وغياب للمساءلة. (النشرة التركية / لاهاي/ سلمان أقسنقر/ فيديو / 850 كلمة)

2 - سوريا.. منح الجنسية للأكراد يفتح باب الأمل أمام آلاف العائلات (تقرير)

يستعرض التقرير بدء تنفيذ مرسوم منح الجنسية السورية للأكراد المحرومين منها منذ عقود، مع تواصل استقبال الطلبات في عدة مدن سورية وسط إقبال واسع من المتقدمين.

ويسلط التقرير الضوء على معاناة الأكراد المصنفين ضمن فئتي "أجانب" و"مكتومي القيد" منذ إحصاء الحسكة عام 1962، وما ترتب على ذلك من حرمانهم من حقوق أساسية كالتملك والتعليم والسفر.

ويتضمن التقرير تصريحات للأناضول لمدير الشؤون المدنية في حلب محمد الشواخ عن آلية استقبال الطلبات والوثائق المطلوبة، إضافة إلى شهادات لمواطنين أكراد أعربوا عن سعادتهم بالحصول على حق المواطنة بعد عقود من الحرمان. (النشرة التركية / حلب/ أحمد قره أحمد، عمر قوباران/ صور وفيديو / نحو 600 كلمة)

