الأجندة اليومية للنشرة العربية ـ السبت 2 مايو 2026

تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم السبت 2 مايو/أيار 2026.



** أبرز المتابعات

* دولي

- التطورات وردود الفعل على قرصنة إسرائيل لسفن "أسطول الصمود العالمي" واعتقالها 175 ناشطا كانوا على متن أكثر من 20 قاربا تم الاستيلاء عليها في المياه الدولية، بينما لا يزال 14 قاربا يواصل الإبحار باتجاه المياه الإقليمية اليونانية قادمة من السواحل الإيطالية.

ومساء الجمعة، هبطت في مطار إسطنبول طائرة خاصة تقل 59 ناشطا من "أسطول الصمود العالمي" الذي تعرض لعدوان إسرائيلي في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط.

- مستجدات مسار التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران، وسط استمرار هدنة بين الجانبين.

والجمعة، تحدث إعلام إيراني عن إرسال طهران إلى باكستان في 30 أبريل/نيسان الماضي، نص مسودة نهائية للمفاوضات، دون ذكر مضمون المسودة، بينما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه "غير راضٍ" عن أحدث مقترح قدمته إيران لإنهاء الحرب.

* فلسطين

- اللجنة المصرية لإعمار غزة تنظم حفل زفاف جماعي لنحو 5 آلاف عريس وعروس في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

- متابعة استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة منذ أكتوبر 2025، وتصاعد اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين بالضفة الغربية منذ 2023.

* لبنان

- متابعة الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان التي ارتفعت فيه حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس/ آذار الماضي إلى 2618 قتيلا و8094 جريحا.

* قطر

- استئناف أنشطة الملاحة البحرية "بشكل كامل" بعد استئناف جزئي عقب إغلاق على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

* المغرب

- اليوم الثاني من فعاليات الدورة الـ31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالعاصمة الرباط، المستمر حتى 10 مايو/ أيار الجاري، بمشاركة 891 عارضا من 61 دولة.

* تونس

- وقفة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، تنظمها "جمعية أنصار فلسطين" تحت عنوان " شارك.. تحرك.. دافع .. لا تصمت على الإبادة"، تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

** رياضة



* الدوري التركي الممتاز

- فنربهتشه / باشاك شهير

- صامسون سبور / غالاطة سراي

- طرابزون سبور / غوزتبة



* الدوري الإنجليزي الممتاز

- برينتفورد / وست هام

- نيوكاسل / برايتون

- أرسنال / فولهام



*الدوري الإسباني

- فياريال / ليفانتي

- فالنسيا / أتلتيكو مدريد

- ألافيس / أتلتيك بلباو

- أوساسونا / برشلونة



* الدوري الإيطالي

- أودينيزي / تورينو

- كومو / نابولي

- أتالانتا / جنوى



* الدوري الألماني

- بايرن ميونخ / شتوتغارت

- آينتراخت فرانكفورت / هامبورغ

- هوفنهايم / شتوتغارت

- باير ليفركوزن / لايبزيغ



* الدوري الفرنسي

- نانت / أولمبيك مارسيليا

- باريس سان جيرمان / لوريان

- ميتز / موناكو

- نيس / لانس



* الدوري السعودي

- الحزم / الهلال

** التقارير الخاصة

1- معرض تونس للكتاب.. مهرجان ثقافي في وجه الغلاء وسطوة الرقمنة (تقرير)

تقرير يستطلع آراء الزوار والناشرين المشاركين في الدورة الأربعين لمعرض تونس الدولي للكتاب والذي انطلق 23 أبريل الماضي ويستمر حتى 3 مايو الجاري.



التقرير يتحدث عن تحدي الفجوة بين أسعار الكتب والمقدرة الشرائية للتونسيين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مع تحليل مدى صمود الكتاب الورقي أمام اجتياح الوسائط الرقمية الجديدة. (النشرة العربية/ تونس/ عادل الثابتي/ صور وفيديو/ 1000 كلمة)

2- ناشطة إسبانية: القضية الفلسطينية لها دور حاسم في اعتناقي الإسلام (مقابلة)

حوار مع الناشطة الإسبانية مي هوا لي، المشاركة في "أسطول الصمود العالمي" لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، التي قالت إنها اعتنقت الإسلام متأثرة بصمود الشعب الفلسطيني، مؤكدة على أهمية النضال ضد إسرائيل معتبرة ذلك "نصرة للإنسانية جمعاء"، كما وجهت دعوة عالمية لدعم القضية الفلسطينية والتحرك لوقف الإبادة. (النشرة التركية/ إسطنبول/ نوري أيدن/ صور وفيديو/ 700 كلمة)

3- فقدت 7 من أقاربها.. سورية مكلومة من "مجزرة التضامن" تطالب بالعدالة (تقرير)

تقرير يبرز قصة السورية نورا إبراهيم فاضل، التي تناشد بتحقيق العدالة بعد فقدانها 7 من أقاربها في "مجزرة التضامن" التي وقعت بالعاصمة دمشق عام 2013، وتطالب باستخراج جثامين الضحايا لدفنها بشكل لائق.



نورا أوضحت للأناضول أنها اكتشفت مصير أبنائها المفقودين من خلال المقاطع المسربة للمجزرة. وعبرت عن ارتياحها من توقيف السلطات للمتهم الرئيسي في المجزرة أمجد يوسف، مؤكدة أن العديد من العائلات في حي التضامن لا تزال تنتظر تحقيق العدالة. (النشرة التركية/ دمشق/ عمر قوباران/ صور وفيديو/ 500 كلمة)

** ملتيميديا

