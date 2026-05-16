الأجندة اليومية للنشرة العربية ـ السبت 16 مايو 2026

تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم السبت 16 مايو/ أيار 2026.

** المتابعات الإخبارية

* دولي

- مستجدات ملف التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الصراع بينهما، مع إنهاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته إلى الصين التي بحث فيها مع زعيمها شي جين بينغ، الحرب على إيران من بين ملفات أخرى.

- ردود الفعل على إعلان الولايات المتحدة تمديد وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل لمدة 45 يوما، وانعكاس ذلك على الواقع الميداني وسط مواصلة إسرائيل يوميا خروقاتها لوقف إطلاق النار.

- مستجدات "أسطول الصمود العالمي" عقب إبحاره، الخميس، من مدينة مرمريس التركية المطلة على البحر المتوسط، في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، بمشاركة 54 سفينة.



* فلسطين

- متابعة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة منذ أكتوبر الماضي، واعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية.

- ردود الفعل على ادعاء الجيش الإسرائيلي استهداف القيادي في كتائب القسام عز الدين الحداد بقصف على مدينة غزة.

- متابعة اليوم الثالث والأخير من المؤتمر الثامن لحركة فتح الذي انطلق الخميس، لانتخاب أعضاء المجلس الثوري واللجنة المركزية، عقب تجديد انتخاب محمود عباس رئيسا وقائدا للحركة.

* إسرائيل

- ردود الفعل المتواصلة على اقتحام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى ورفعه العلم الإسرائيلي داخلها، وسط غضب عالمي ومطالب بموقف "عاجل لوقف هذه الانتهاكات".

- استفزازات اليمين الإسرائيلي بالقدس الشرقية لمناسبة الذكرى السنوية لاحتلال القدس الشرقية وفق التقويم العبري، غداة إقدام متطرفين يمينيين، الجمعة، على إقامة حفل استفزازي قرب المسجد الأقصى، تزامنا مع فرض الشرطة قيودا على دخول الشبان الفلسطينيين للصلاة فيه.

- التجاذبات في إسرائيل عقب تقديم حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وائتلافه الحكومي الأربعاء، مشروع قانون لحل الكنيست والذهاب إلى انتخابات عامة مبكرة في أعقاب إدراكه بأن مشروعي قانونين قدمتهما المعارضة الثلاثاء، لحل الكنيست سيحظيان بالتأييد.

* لبنان

- متابعة الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، غداة قتل وإصابة ما يزيد على 50 شخصا في لبنان، في خروقات متواصلة بالتزامن مع المفاوضات بين بيروت وتل أبيب في واشنطن.

* العراق

- التطورات السياسية عقب منح البرلمان العراقي، الخميس، الثقة لـ 14 وزيرا في حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي، فيما جرى تأجيل التصويت على 9 حقائب وهي التخطيط، والإعمار، والعمل، والداخلية، والشباب، والتعليم، والدفاع، والثقافة، والهجرة.

* اليمن

- التطورات الميدانية وردود الفعل المتواصلة على توقيع الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي "أكبر" صفقة تبادل تشمل نحو 1600 أسير ومعتقل من الجانبين.

* المغرب

- النادي الدبلوماسي (غير حكومي) ينظم بالرباط الدورة الثانية للمهرجان الدولي لفن الطبخ التضامني، بمشاركة العديد من الدول.

* تونس

- ناشطون في تونس ينظمون وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الحكومة بساحة القصبة في العاصمة (09.00 تغ)، تحت شعار: "لا للتوطين.. لا للتجنيس.. تونس للتونسيين وليست للبيع"، للمطالبة بترحيل المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

- "جمعية أنصار فلسطين" تنظم وقفة احتجاجية تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام مدرجات المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس (16.30 تغ)، بمناسبة الذكرى الـ78 للنكبة تحت شعار: "لن نرحل.. جذورنا أعمق من دماركم".

** رياضة

* الدوري التركي الممتاز

- فاتح قرة جمرك / ألانيا سبور

- غازي عنتاب / باشاك شهير

- صامصون سبور / غوزتبة

* كأس الاتحاد الإنجليزي

- تشيلسي / مانشستر سيتي

* الدوري الألماني

- باير ليفركوزن / هامبورغ

- بايرن ميونخ / كولن

- بوروسيا مونشنغلادباخ / هوفنهايم

- آينتراخت فرانكفورت / شتوتغارت

- فرايبورغ / لايبزيغ

- فيردر بريمن / بوروسيا دورتموند



* الدوري السعودي

- الهلال / نيوم

- الأهلي / الخلود



* دوري أبطال آسيا 2

- النصر السعودي / غامبا أوساكا الياباني



* كأس الكونفيدرالية الإفريقية (إياب النهائي)

- الزمالك المصري / اتحاد العاصمة الجزائري



بطولة روما للماسترز 1000 (النهائي)

- كوكو غوف / إيلينا سفيتولينا

** التقارير الخاصة

* تركيا

1- الهلال الأحمر التركي: نوزع أضاحي طازجة في 30 دولة ولحوما معلبة لغزة (مقابلة)

تستعد منظمة الهلال الأحمر التركي لتوزيع الأضاحي في 30 دولة إضافة إلى قطاع غزة تحت شعار "لنبقِ بركة الأضاحي حية طوال العام".

في مقابلة مع الأناضول، قالت رئيسة الهلال الأحمر فاطمة مريج يلماز إن المنظمة تعتزم توزيع الأضاحي طازجة في 30 دولة ولحوم معلبة في قطاع غزة، مشيرة لتوزيع أكثر من مليون و300 ألف عبوة من لحوم الأضاحي بغزة خلال العامين الماضيين. (النشرة التركية/ أنقرة/ دوغو ينر/ صور وفيديو/ 500 كلمة).

* الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

2- من إسطنبول إلى اللاذقية.. السوري يوسف يعود بالسميت التركي لمدينته (تقرير)

بعد سنوات قضاها لاجئا في تركيا، عاد السوري يوسف سارة إلى مدينته اللاذقية حاملا معه تجربة طويلة من النزوح والعمل والحياة الجديدة، ليحوّل جزءا من تلك التجربة إلى مشروع صغير يقدم "السميت" والمعجنات التركية، في محاولة لإعادة الأمل وتحريك الحياة الاقتصادية في المدينة التي أنهكتها الحرب (النشرة التركية/ دمشق/ محمد قره بجق/ صور وفيديو/ 790 كلمة)

إفريقيا

3- حرب مالي ومخاطر تدفقات جديدة للهجرة غير النظامية (خبيران)

يتناول التقرير التداعيات الأمنية للتوتر في مالي من ناحية تدفق المهاجرين غير النظاميين، وهو ما استرعى انتباه أوروبا، وسط تحذيرات من آثار سلبية على دول جنوب المتوسط، باعتبار مالي نقطة عبور من إفريقيا جنوب الصحراء نحو شمال القارة في طريق الهجرة غير الشرعية.

يبرز التقرير تحذير مجدي الكرباعي النائب السابق في البرلمان التونسي ومصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، في تصريحات خاصة للأناضول من أن تصاعد العنف والاضطرابات الأمنية في مالي قد يفتح الباب أمام موجات جديدة من الهجرة غير النظامية نحو دول شمال إفريقيا وأوروبا.

(النشرة العربية- تونس- عادل الثابتي – الأناضول – لا صورة ولا فيديو- نحو 650 كلمة)

