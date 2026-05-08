الأجندة اليومية للنشرة العربية ـ الجمعة 8 مايو 2026

تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم الجمعة 8 مايو/ أيار 2026.



** المتابعات الإخبارية

* دولي

- مستجدات جهود دبلوماسية للتوصل إلى اتفاق "مرتقب" بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، وسط ترقب منذ أيام لموقف إيران من الرد الأمريكي على مقترحها لإنهاء الحرب.

- الأسواق المالية خلال آخر يوم من التداولات الأسبوعية في ظل ترقب نتائج المفاوضات غير المباشرة ما بين واشنطن وطهران.

- إعلان مكتب إحصاءات العمل الأمريكي عن تقرير وضع التوظيف لشهر أبريل/نيسان 2026 في سياق تداعيات الاقتصادية إثر الحرب على إيران.

* فلسطين

- متابعة استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي عقب قتل إسرائيل عزام الحية نجل رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية.

- النسخة العاشرة من ماراثون فلسطين الدولي في محافظة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية بعد توقف عامين بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة تحت شعار "الركض من أجل الحرية".

* إسرائيل

- صلاة الجمعة بالمسجد الاقصى والقيود الإسرائيلية المفروضة على المصلين.

- المواقف الاسرائيلية إزاء المفاوضات الأمريكية الإيرانية.

- الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان وغزة والضفة الغربية.

* لبنان

- التطورات في لبنان في ظل الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار في 17 أبريل الماضي، غداة مقتل 18 شخصا وإصابة 39 آخرين جراء أكثر من 100 غارة وقصف مدفعي على عشرات البلدات في لبنان.

* المغرب

- فعاليات ومظاهرات تنظمها هيئات مدنية بعدة مدن لدعم القضية الفلسطينية.

- مواصلة عناصر الجيشين المغربي والأمريكي البحث عن جنديين أمريكيين مفقودين في جنوبي المغرب لليوم السابع على التوالي.

** رياضة

* الدوري الإسباني

- ليفانتي / أوساسونا

* الدوري الإيطالي

- تورينو / ساسولو

* الدوري الألماني

- بوروسيا دورتموند / آينتراخت فرانكفورت

* الدوري الفرنسي

- لانس / نانت

* الدوري التونسي

- الترجي الرياضي / الإفريقي

* كأس ملك السعودية (النهائي)

- الخلود / الهلال

----------------

** التقارير الخاصة

* تركيا

1- تركيا.. تحويل جزء من الأمعاء الدقيقة إلى مثانة لمريضة مصابة بالسرطان (تقرير)

تقرير يتناول قصة المريضة التركية أمينة فاطمة ديكجي (61 عاما) التي استعادت صحتها بعد استئصال مثانتها نتيجة إصابتها بالسرطان، وذلك عبر تحويل جزء بطول 50 سنتيمترا من أمعائها الدقيقة إلى مثانة جديدة.



وتقول ديكجي للأناضول عندما اقترح الطبيب خيار المثانة الاصطناعية وافقت فورا وأشعر بسعادة كبيرة الآن ولا توجد أي قيود على حركتي. فيما يقول البروفيسور إبراهيم خليل بوزقورت المسؤول الإداري في قسم المسالك البولية بمستشفى أزمير، إن المثانة الاصطناعية هي خيار نلجأ إليه لدى المرضى الذين نضطر لاستئصال مثانتهم وتُعد هذه الطريقة الأكثر ملاءمة للمريض من حيث الحفاظ على حياته الاجتماعية. (النشرة التركية/إزمير/ تزجان إيكيزلر/ صور وفيديو/ 450 كلمة)

* الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

2- "مسيحيو جنوب لبنان محاصرون".. بابا الفاتيكان قدم لهم دعما مفاجئا (تقرير)

تقرير يتناول معاناة القرى المسيحية جنوب لبنان التي لم يغادرها أهلها ولا تزال معزولة بسبب الحرب الإسرائيلية، وفاجأ بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر أخيرا كهنة تلك القرى وسكانها باتصال قدم لهم خلاله الدعم وأكد أن السلام قريب. ويقول الكهنة والسكان للأناضول إن الاتصال قدم لهم دعما معنويا وتحدثوا عن معاناتهم جراء عزل قراهم وعدم وجود طرق إنسانية للدخول إليها والخروج منها. (النشرة العربية/ لبنان/ ستيفاني راضي/ لا صور ولا فيديو/ 500 كلمة)

3- غزة.. أقنعة ثلاثية الأبعاد تخفف معاناة مصابي الحروق (تقرير)

تقرير يرصد لجوء منظمة أطباء بلا حدود في غزة إلى استخدام أقنعة طبية مصنعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لعلاج مصابي الحروق والتشوهات، خاصة الأطفال، في ظل تزايد الإصابات الناتجة عن الغارات الإسرائيلية. ويتناول التقرير قصة الطفل محمد حجيلة الذي أصيب بحروق في غارة استهدفت مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة، إلى جانب شرح آلية عمل التقنية العلاجية وتأثيرها الصحي والنفسي على المرضى، ومخاوف الطواقم الطبية من توقف الخدمة بسبب نقص المواد الخام والمعدات الطبية جراء القيود الإسرائيلية على إدخال الإمدادات إلى القطاع. (النشرة العربية/ رمزي محمود/ غزة/ فيديو/ 550 كلمة)

4- حماس: اتصالات مستمرة مع الوسطاء بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة (مقابلة)

مقابلة أجرتها الأناضول مع متحدث "حماس" حازم قاسم، أكد خلالها أن الحركة تجري اتصالات مع الوسطاء وخاصة مصر، بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار، معتبرا اشتراط إسرائيل نزع السلاح قبل باقي المسارات يمثل "مخالفة لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولفت إلى أن المطلوب هو تنفيذ المرحلة الأولى حسب ما جاء في الاتفاق، ثم الدخول في نقاش متعلق بالمرحلة الثانية.



واعتبر قاسم أن استهداف إسرائيل نجل رئيس "حماس" في غزة خليل الحية يهدف إلى "الانتقام" من وفد الحركة المفاوض في القاهرة، والضغط على قيادتها لابتزاز مواقف سياسية خلال هذه المفاوضات. (النشرة العربية/غزة/ حسني نديم/ فيديو/600 كلمة)

5- العراق.. حرفي من كركوك يحافظ على إرث الأجداد بصناعة السيوف يدويا (تقرير)



تقرير يتناول تجربة الحرفي العراقي جمال علي (67 عاما) في مدينة كركوك، وسعيه الدؤوب للحفاظ على مهنة صناعة السيوف اليدوية من الاندثار؛ عبر تطويع الفولاذ بالطرق التقليدية لإنتاج نصال تحاكي العصور العباسية والسلجوقية والعثمانية، صامدا أمام تحولات الزمن للحفاظ على مهنة الأجداد، التي باتت تصارع البقاء في ظل طغيان التقنيات الحديثة، وتراجع عدد ممتهنيها (النشرة التركية/ كركوك/ علي مكرم غريب/ الأناضول/ صور وفيديو/ 550 كلمة)

-----------

