الأجندة اليومية للنشرة العربية ـ الجمعة 15 مايو 2026

تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم الجمعة 15 مايو/ أيار 2026.

** المتابعات الإخبارية

* دولي

- مستجدات الجهود الدبلوماسية لاستئناف المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

- اليوم الثاني من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في جولتها الثالثة بواشنطن.

- اليوم الثالث والأخير من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين وهي الأولى لرئيس أمريكي منذ 8 أعوام ونصف، يرافقه فيها وفد واسع يضم ممثلين عن المؤسسات السياسية وكبرى الشركات الأمريكية.

- مستجدات "أسطول الصمود العالمي" غداة إبحاره من مدينة مرمريس التركية المطلة على البحر المتوسط، في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، بمشاركة 54 سفينة.

- اليوم الثاني والأخير من أعمال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس" في العاصمة الهندية نيودلهي وسط تداعيات الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران، وما نتج عنها من ضغوط على أسواق الطاقة العالمية.

- متابعة الأسواق المالية خلال آخر يوم من التداولات الأسبوعية مع تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران.

- اجتماع رفيع المستوى يعقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة "إيكوسوك" بنيويورك بشأن تعزيز التعاون الدولي لتجاوز اضطرابات الطاقة وسلاسل الإمداد، ويتناول الاضطرابات المستمرة والحرجة في مجالي الطاقة وسلاسل الإمداد، التي تخلف تداعيات على التجارة العالمية والأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي.

* تركيا

- الرئيس رجب طيب أردوغان يشارك في قمة غير رسمية لمنظمة الدول التركية بكازاخستان.

- وزير الخارجية هاكان فيدان يشارك في اجتماع وزاري لمنظمة الدول التركية بكازاخستان.

* فلسطين

- متابعة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة منذ أكتوبر الماضي، واعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية.

- متابعة اليوم الثاني من المؤتمر الثامن لحركة فتح الذي انطلق الخميس، ويستمر 3 أيام لانتخاب أعضاء المجلس الثوري واللجنة المركزية، غداة تجديد انتخاب محمود عباس رئيسا وقائدا للحركة.

- الفلسطينيون يحيون الذكرى السنوية الـ78 لنكبة قيام إسرائيل عام 1948 على أراضيهم المحتلة.

* إسرائيل

- متابعة صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وقيود إسرائيل المفروضة على المصلين بالتزامن مع إحياء الفلسطينيين الذكرى الـ78 للنكبة.

- استفزازات اليمين الإسرائيلي بالقدس الشرقية لمناسبة الذكرى السنوية لاحتلال القدس الشرقية وفق التقويم العبري.

- التجاذبات في إسرائيل عقب تقديم حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وائتلافه الحكومي الأربعاء، مشروع قانون لحل الكنيست والذهاب إلى انتخابات عامة مبكرة في أعقاب إدراكه بأن مشروعي قانونين قدمتهما المعارضة الثلاثاء، لحل الكنيست سيحظيان بالتأييد.

* لبنان

- متابعة الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل الماضي ويستمر حتى 17 مايو الجاري وسط الخروقات الإسرائيلية وردود "حزب الله" بالتزامن مع المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن.

* العراق

- التطورات غداة منح البرلمان العراقي الثقة لـ 14 وزيرا في حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي، فيما جرى تأجيل التصويت على 9 حقائب وهي التخطيط، والإعمار، والعمل، والداخلية، والشباب، والتعليم، والدفاع، والثقافة، والهجرة.

* اليمن

- ردود الفعل غداة توقيع الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي "أكبر" صفقة تبادل تشمل نحو 1600 أسير ومعتقل من الجانبين.

* المغرب

- مظاهرات وفعاليات تنظمها هيئات مدنية بعدة مدن مغربية لدعم القضية الفلسطينية تنديدا بما يتعرض له المسجد الأقصى من اقتحامات إسرائيلية.

* تونس

- مسيرة تنظمها "الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع" (ائتلاف جمعيات وشخصيات) و"الهيئة التونسية لأسطول الصمود من أجل كسر الحصار عن غزة" ضد استمرار احتلال الأراضي العربية ودعما لـ"صمود المقاومة" وذلك من ساحة الجمهورية إلى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس.

** رياضة

* الدوري التركي لكرة القدم

- ريزة سبور / بشيكطاش

* الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم

- أستون فيلا / ليفربول

* الدوري السعودي لكرة القدم

- ضمك / الفيحاء

- التعاون / الرياض

----------------

** التقارير الخاصة

* تركيا

1- بعد مسيرة حافلة.. الحكم التركي جنيد جاقر يشارك إداريا في مونديال 2026 (مقابلة)

مقابلة مع الحكم الدولي التركي السابق جنيد جاقر الذي يستعد لخوض تجربة جديدة في مسيرته، من خلال المشاركة إداريا في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، وذلك بعد سنوات من العمل في التحكيم على أعلى المستويات. ويقول جاقر للأناضول إن تولي دور إداري في كأس العالم يمثل هدفًا رئيسيًا سعى لتحقيقه منذ اعتزاله التحكيم، معربا عن اعتزازه بتمثيل تركيا في مختلف المحافل الدولية (النشرة التركية/ إسطنبول/ أمرة دوغان/ صور وفيديو/ 540 كلمة)

2- خبير اقتصادي: تطورات الشرق الأوسط عززت الاهتمام بتركيا في التمويل الإسلامي (مقابلة)

مقابلة للأناضول مع رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف التشاركية التركية والمدير العام للوقف التشاركي التركي محمد علي أكبن تحدث خلالها عن التطورات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الأخيرة وأدت إلى زيادة الاهتمام بتركيا في مجال التمويل التشاركي أو ما يُعرف بالتمويل الإسلامي، مشيرا إلى أن حصة البنوك التشاركية من إجمالي الأصول المصرفية تبلغ نحو 10 بالمئة. (النشرة التركية/ إسطنبول/ مجاهد أنس سوينج/ صور وفيديو/ 450 كلمة)

* ذكرى النكبة

3- في ذكرى النكبة.. "عقيلان" لاجئ فلسطيني بالأردن متمسك بحلم العودة (مقابلة)

في ذكرى النكبة مقابلة للأناضول مع الحاج حرب عقيلان (77 عاما) الذي لم تزده السنين في مخيم إربد للاجئين الفلسطينيين بالأردن إلا تشبثا بيقين العودة إلى الفالوجة جنوبي فلسطين منذ تهجير إسرائيل لأهلها عام 1948، قائلا: "أوصي أحفادي وأُحدّثهم دوماً عن الوطن والتمسك بحق العودة فما ضاع حق وراءه مطالب".

يستذكر عقيلان بمرارة طفولته بين مخيمي "الجميزات" و"الشاطئ" بغزة كما يتألم لمقتل ابنه بغارة إسرائيلية على قطاع غزة العام الماضي، لكنه في الوقت نفسه يعتز بمشاركته في "معركة الكرامة" بغور الأردن عام 1968 ضد عدوان الجيش الإسرائيلي (النشرة العربية/ إربد (الأردن)/ ليث الجنيدي/ صور وفيديو/ 700 كلمة)

4- رحمة حماد.. نكبتان في حياة فلسطينية هجّرتها إسرائيل طفلة ومسنة (مقابلة)

تستعيد المسنة رحمة حماد (83 عاما)، المهجرة من قرية السنديانة قضاء حيفا عام 1948، تفاصيل النكبة الفلسطينية بينما تعيش اليوم نزوحا جديدا بعد تهجيرها من مخيم جنين شمالي الضفة الغربية جراء العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ يناير 2025، في مشهد تقول للأناضول إنه أعاد إليها ذكريات اللجوء والشتات وفقدان الاستقرار الذي عاشته طفلة قبل 78 عاما. (النشرة العربية/ رام الله/ قيس أبو سمرة/ صور وفيديو/ 800 كلمة)

* اقتصاد

5- خبير: 3 قطاعات أمريكية استفادت من حرب إيران مقابل تضرر المستهلك (مقابلة)

مقابلة للأناضول مع الخبير المالي والاقتصادي الدولي عمرو زكرياء قال فيها إن 3 قطاعات أمريكية استفادت من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران هي الطاقة والدفاع والتكنولوجيا، ما ساهم في ضخ استثمارات كبيرة داخل الاقتصاد الأمريكي مقابل تضرر المستهلك في البلاد، مشيرا إلى أن المواطن الأمريكي يعاني تحت ضغط الفواتير وارتفاع أسعار البنزين بشكل كبير جدا (النشرة العربية/ الرباط/ خالد مجدوب/ لا يوجد صور أو فيديو/ 930 كلمة)

------------

* ملتيميديا

- في ذكرى النكبة.. "عقيلان" لاجئ فلسطيني بالأردن متمسك بحلم العودة

- رحمة حماد.. نكبتان في حياة فلسطينية هجّرتها إسرائيل طفلة ومسنة