الأجندة اليومية للنشرة العربية ـ الثلاثاء 5 مايو 2026

تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم الثلاثاء 5 مايو/ أيار 2026.

** المتابعات الإخبارية

* دولي

- مستجدات الجهود الدبلوماسية لاستئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران، وسط ترقب لموقف إيران من الرد الأمريكي على مقترحها لإنهاء الحرب، مع بدء عملية "مشروع الحرية" التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب لإخراج السفن العالقة في مضيق هرمز، في ظل تضارب الأنباء عن مواجهات بين إيران والولايات المتحدة بالمضيق.



- تطورات تداولات الأسواق المالية وأسعار النفط والمعادن، وسط ترقب لمآل جهود دبلوماسية لاستئناف التفاوض بين واشنطن وطهران.

- اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية (ECOFIN) التابع لمفوضية الاتحاد الأوروبي في مدينة بروكسل البلجيكية، وسط استمرار التداعيات الاقتصادية للحرب ضد إيران على الوضع الاقتصادي والمالي في أوروبا.

- مستجدات تحركات "أسطول الصمود العالمي" لكسر الحصار عن قطاع غزة، وسط استمرار احتجاز إسرائيل لنشطاء بالأسطول.

* تركيا

- انطلاق فعاليات معرض "ساها 2026" للصناعات الدفاعية في مدينة إسطنبول وتستمر حتى 9 مايو الجاري.

* فلسطين

- الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واعتداءات المستوطنين والجيش على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

* إسرائيل

- متابعة التطورات في أعقاب حديث وسائل إعلام عبرية عن استمرار 6 ألوية عسكرية في العمل داخل قطاع غزة، وسط احتمال بقاءها في القطاع لفترة أطول وبشكل مكثف.

* لبنان

- خروقات إسرائيل المستمرة للهدنة السارية منذ 17 أبريل الماضي والممددة حتى 17 مايو، غداة ارتفاع حصيلة العدوان منذ 2 مارس/ آذار الماضي إلى 2696 قتيلا و8264 جريحا.

* المغرب

- مستجدات عملية البحث التي يجريها الجيشان المغربي والأمريكي لليوم الرابع على التوالي، عن جنديين أمريكيين فقدا خلال مشاركتهما في مناورات "الأسد الإفريقي" بالمغرب والتي تستمر حتى 8 مايو بمشاركة أكثر من 5000 عسكري يمثلون نحو 40 دولة.

* السودان

- متابعة التطورات الميدانية عقب إعلان وزارة الإعلام استئناف حركة الطيران في مطار الخرطوم الدولي، غداة استهداف موقع في ساحته بطائرة مسيّرة دون تسجيل خسائر.

* رياضة

** كأس تركيا (نصف النهائي)

- بشيكطاش / قونية سبور

** دوري أبطال أوروبا (إياب نصف النهائي)

- أرسنال / أتلتيكو مدريد

* الدوري السعودي

- الخليج / الهلال

** الدوري المصري الممتاز

- الأهلي / إنبي

- سيراميكا كليوباترا / بيراميدز

- سموحة / الزمالك

** التقارير الخاصة

* تركيا

1- "ساها 2026".. تركيا تستعرض أنظمة طاقة محلية لدعم المنصات الجوية (تقرير)

تقرير يعرض استعدادات الصناعات الدفاعية التركية لعرض أنظمة محلية لوحدات طاقة مخصصة لدعم المنصات الجوية، في معرض "ساها 2026" الذي يعقد في مدينة إسطنبول خلال الفترة من 5 إلى 9 مايو الجاري. الشركة التركية لصناعة المحركات "تي آر موتور" تشارك في المعرض لأول مرة بجناح خاص، وتستعرض أنظمة قابلة للدمج في مشاريع متعددة. (النشرة التركية/ أنقرة/ فردوس بولوت قرطل/ صور/ 400 كلمة).

* الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

2- غزة.. مسن فلسطيني يرمم مصاحف مزقتها الإبادة الإسرائيلية (تقرير)

داخل خيمة متواضعة في مدينة غزة، يرمم المسن الفلسطيني رأفت جبر، نسخا من المصحف تضررت جراء القصف الإسرائيلي الذي طال 1050 مسجدا بشكل كلي، و191 بشكل جزئي خلال عامي الإبادة الجماعية على القطاع. يأتي هذا الترميم في مبادرة تطوعية أطلقها جبر بمساعدة زميل له، على نفقته الخاصة ومساهمات من فاعلي الخير. وقال إنه وزميله يصلحان في اليوم الواحد 8 نسخ فقط من المصاحف، لأن عملية الترميم تستغرق ساعات طويلة وسط نقص للإمكانات وكثرة المصاحف المتضررة. (النشرة العربية/ غزة/ رمزي محمود/ فيديو/ 450 كلمة).

3- أول دوري منذ 12 عاما.. كرة القدم تعود إلى ملاعب اليمن رغم الانقسام (تقرير)

تقرير يتناول أبعاد استئناف الدوري اليمني لكرة القدم بمشاركة 14 فريقا من مناطق سيطرة الحكومة والحوثيين، بعد انقطاع طويل منذ 2014، في خطوة لاقت تفاعلا واسعا داخليا وخارجيا. وزير الشباب والرياضة نايف البكري، قال للأناضول إن عودة الدوري "بداية مهمة لإحياء النشاط الكروي في البلاد، مشيدا بالجماهير الرياضية التي أسهمت في إعادة الحضور إلى الملاعب وإضفاء أجواء حماسية على المباريات. كما قال حسين البهام، الأمين العام المساعد للاتحاد اليمني لكرة القدم، إن كرة القدم وفرت فرصة لمشاركة قيم التسامح والمحبة والود بين أبناء الشعب الواحد رغم الانقسام الدائر في البلاد منذ سنوات. (النشرة العربية/ اليمن/ محمد السامعي، شكري حسين/ 700 كلمة).

** ملتيميديا

