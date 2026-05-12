الأجندة اليومية للنشرة العربية ـ الثلاثاء 12 مايو 2026

تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم الثلاثاء 12 مايو/ أيار 2026.

** المتابعات الإخبارية

* دولي

- مستجدات الجهود الدبلوماسية لاستئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران، غداة تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه مجددا لرد إيران على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب.

- اليوم الثاني والأخير من قمة "إفريقيا إلى الأمام: شراكات إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو" التي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي يومي 11 و12 مايو الجاري، بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الكيني وليام روتو.

- انطلاق مشاورات اقتصادية وتجارية بين الصين الولايات المتحدة في كوريا الجنوبية تستمر يومي الثلاثاء والأربعاء.

- تداولات الأسواق المالية وأسعار النفط والمعادن، وسط غموض في مستقبل التفاوض بين واشنطن وطهران.

* تركيا

- زيارة لوزير الخارجية هاكان فيدان، إلى قطر تتخللها مباحثات رسمية تشمل مناقشة التحضيرات الخاصة بالاجتماع الـ12 للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين والمقرر عقده هذا العام في تركيا.

* فلسطين

- مسيرة مركزية في رام الله إحياء للذكرى 78 للنكبة، حيث تنطلق المسيرة من ضريح ياسر عرفات باتجاه ميدان المنارة، في فعالية تشارك في تنظيمها اللجنة العليا لإحياء ذكرى النكبة وعدة مؤسسات وفصائل فلسطينية.

- ردود الفعل الفلسطينية على إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونا لإنشاء محكمة عسكرية خاصة لـ"عناصر النخبة" من حركة حماس المعتقلين بعد "هجوم 7 أكتوبر" على مستوطنات إسرائيلية.

- الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واعتداءات المستوطنين والجيش على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

* لبنان

- مؤتمر صحفي لوزير الصحة العامة ركان ناصر الدين، في العاصمة بيروت، يطلق خلاله منصة رقمية تعرض تفاصيل استجابة الوزارة للنزوح وتأمين الخدمات الطبية والصحية والاستشفائية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، ومن المتوقع أن يتحدث الوزير عن آخر الاحصائيات بخصوص أعداد النازحين.

- خروقات إسرائيل المستمرة للهدنة الممتدة حتى 17 مايو الجاري.

* تونس

- لقاء تنظمه النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالعاصمة، تحت عنوان "إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة: تشكيل مستقبل للسلام".

* الجزائر

- اليوم الثاني من زيارة يجريها رئيس أنغولا جواو لورينسو، إلى الجزائر التي وصلها مساء الاثنين في زيارة رسمية لثلاثة أيام، ومن المقرر أن يلقي لورينسو خطابا أمام البرلمان الجزائري.

** رياضة

* الدوري الإسباني

- سيلتا فيغو / ليفانتي

- ريال بيتيس / إلتشي

- أوساسونا / أتلتيكو مدريد



* الدوري السعودي

- الخلود / الشباب

- النصر / الهلال

** التقارير الخاصة

* تركيا

1- "بوغاز إيجي فنتشرز" تقود حضور تركيا في سوق التكنولوجيا بكوريا الجنوبية (تقرير)

يتناول التقرير تصاعد اهتمام المستثمرين الكوريين الجنوبيين بقطاع التكنولوجيا التركي، خاصة في مجالي الذكاء الاصطناعي والألعاب الرقمية، في ظل توسع الشركات الناشئة التركية نحو الأسواق العالمية. ويتضمن التقرير حوارا مع باريش أوزيستك، الرئيس التنفيذي لشركة "بوغاز إيجي فنتشرز"، الذي أكد أن منظومة ريادة الأعمال التركية تتمتع بعناصر قوة واضحة في المنافسة التكنولوجية العالمية، حيث تنظر كوريا الجنوبية إلى تركيا باعتبارها بوابة إلى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. (النشرة التركية/ إسطنبول/ محمد سلجوق كوجلو/ صور/ 700 كلمة).

* الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

2- "الاختناق البطيء".. أزمة أكسجين بمستشفيات غزة تهدد حياة المرضى (تقرير)

تقرير يبرز خطرا يواجهه مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، جراء توقف محتمل لإمدادات الأكسجين، في ظل خروج محطة الإنتاج الرئيسية عن العمل، وعمل المحطة البديلة بطاقة محدودة. أطباء بالمستشفى تحدثوا للأناضول محذرين من أن استمرار الأزمة يهدد حياة مئات المرضى خاصة الأطفال الخدج ومرضى العناية المركزة، في امتداد لأزمة صحية عامة تضرب القطاع بعدما دمرت إسرائيل خلال عامي الإبادة الجماعية 25 محطة إنتاج أكسجين من أصل 34. (النشرة العربية/ غزة/ حسني نديم/ فيديو/ 800 كلمة).

* دولي

3- معادن نادرة وذكاء آلي.. هل تنجح قمة ترامب-شي بكبح جماح حرب تجارية شاملة؟ (مقابلة)

رجح الخبير في الاقتصاد الدولي خالد حمص، في مقابلة مع الأناضول، أن يتفق الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب، والصيني شي جين بينغ، على تمديد الهدنة التجارية بين البلدين خلال زيارة يجريها ترامب إلى بكين لمدة ثلاثة أيام ابتداء من الأربعاء المقبل. الخبير يرى أن اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل، سيدفع ترامب لإدارة الصراع الاستراتيجي مع الصين بشكل سلس لتفادي المواجهة المفتوحة وتخفيف المخاطر، متوقعا التوافق على تخفيض جزئي أو التراجع عن بعض الرسوم الجمركية بين البلدين، بينما رجح صعوبة في التوافق بشأن الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي لارتباطهما بقضايا الأمن القومي. (النشرة العربية/ الرباط/ خالد مجدوب/ 950 كلمة).

** ملتيميديا

- "الاختناق البطيء".. أزمة أكسجين بمستشفيات غزة تهدد حياة المرضى