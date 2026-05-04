الأجندة اليومية للنشرة العربية ـ الاثنين 4 مايو 2026

تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم الاثنين 4 مايو/ أيار 2026.

** المتابعات الإخبارية

* دولي

- مستجدات الجهود الدبلوماسية لاستئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران، وسط ترقب لموقف إيران من الرد الأمريكي على مقترحها لإنهاء الحرب وإعلان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب أن بلاده ستبدأ الاثنين عملية لإخراج السفن العالقة في مضيق هرمز.

- بداية تداولات الأسبوع بالأسواق المالية وأسعار النفط والمعادن، وسط ترقب مآل الجهود الدبلوماسية الحالية لاستئناف التفاوض بين واشنطن وطهران.

* تركيا

- نائب الرئيس جودت يلماز يشارك في الدورة الثامنة لقمة ”المجموعة السياسية الأوروبية" في أرمينيا المنعقدة تحت شعار “بناء المستقبل: الوحدة والاستقرار في أوروبا”.



- وزير الخارجية هاكان فيدان يلتقي نظيره الكويتي جراح الأحمد الصباح الذي يزور تركيا.

- وزير التجارة عمر بولاط يشارك في اجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين تركيا وليتوانيا (JETCO) ومنتدى الأعمال التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEİK).



* فلسطين

- الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واعتداءات المستوطنين والجيش على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

* إسرائيل

- مستجدات اعتقال إسرائيل الناشطين البرازيلي تياغو دي أفيلا والإسباني سيف أبوكشك، من أسطول الصمود العالمي عقب اختطافهما الأسبوع الماضي في المياه الدولية ضمن ناشطين آخرين لمنعهم من القيام بكسر الحصار عن غزة.

* لبنان

- خروقات إسرائيل المستمرة للهدنة السارية منذ 17 أبريل الجاري والممددة حتى 17 مايو المقبل، غداة إعلان بيروت إحصاء 20 قتيلا و46 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة ضحايا العدوان منذ 2 مارس الماضي إلى 2679 قتيلا و8229 جريحا.

* المغرب

- مصير جنديين أمريكيين فُقِدا منذ السبت، خلال مشاركتهما في مناورات "الأسد الإفريقي" قرب مدينة طانطان جنوبي المغرب، علما بأن المناورات المستمرة حتى 8 مايو يشارك فيها أكثر من 5000 عسكري يمثلون نحو 40 دولة.

* اليمن



- تظاهرات مرتقبة في عدن وحضرموت دعا إليها المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وسط تحذير حكومي من الاحتشاد في مظاهرات غير مرخصة.

* رياضة

** الدوري الإنجليزي الممتاز

- تشيلسي / نوتينغهام فورست

- إيفرتون / مانشستر سيتي

** الدوري الإسباني

- إشبيلية / ريال سوسيداد

** الدوري الإيطالي

- كريمونيزي / لاتسيو

- روما / فيورنتينا

** الدوري السعودي

الاتحاد / الخلود

----------------

** التقارير الخاصة

* تركيا

1- تشحن العتاد والإغاثة.. مسيرات "بوهو" تستعرض قدراتها بمعرض "ساها 2026" (تقرير)

تقرير يسلط الضوء على قدرات وإمكانيات طائرة الشحن المسيرة متعددة المهام "بوهو سي 75" التي تستعد شركة داسال التركية لعرضها ضمن فعاليات معرض ساها 2026 في إسطنبول ين 5 و9 مايو الجاري، وتتميز بإمكانية التشغيل الذاتي الكامل مع مقاومة لظروف الحرب الإلكترونية، والقدرة على نقل حمولات متنوعة تشمل المعدات الطبية والغذائية ومستلزمات البحث والإنقاذ والتجهيزات العسكرية (النشرة التركية/أنقرة/ علي أطار/ صور وفيديو/ 350 كلمة)

* الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

2- لم يهنأ بعودته إلى "ترمسعيا".. عنف المستوطنين يقوض أحلام المزارع ربيع (تقرير)

تقرير يبرز معاناة المزارع الفلسطيني نضال ربيع في بلدة ترمسعيا وسط الضفة الغربية المحتلة، حيث تسببت اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في تجريف نحو 10 دونمات من أراضيه واقتلاع أشجار زيتون يزيد عمر بعضها عن 20 عاما، وبات حاليا غير قادر على الوصول لأرضه وهو الذي عاد إليها من اغتراب دام نحو 30 عاما (النشرة العربية/ رام الله/ قيس أبو سمرة/ صور وفيديو/ 700 كلمة)

3- "عين عطا" شرقي لبنان.. قلق من توسع إسرائيلي على غرار الجنوب (تقرير)

تقرير يتناول التحول اللافت في نمط الإنذارات الإسرائيلية في لبنان، مع توسيع نطاقها لتشمل مناطق تمتد من الجنوب حتى سفح جبل الشيخ شرقي البلاد، بما فيها محيط بلدة "عين عطا" ذات الموقع الجغرافي الحساس الرابط بين العمق اللبناني والحدود السورية، وسط قلق سكان البلدة من محاولة تل أبيب فرض واقع ميداني ومنطقة عازلة طويلة الأمد تتجاوز جبهة الجنوب التقليدية (النشرة العربية/ عين عطا/ وسيم سيف الدين/ صور وفيديو/ 850 كلمة)

---------

* ملتميديا

