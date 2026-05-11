الأجندة اليومية للنشرة العربية ـ الاثنين 11 مايو 2026

تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم الاثنين 11 مايو/ أيار 2026.

** المتابعات الإخبارية

* دولي

- مستجدات الجهود الدبلوماسية لاستئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران، غداة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه لرد إيران على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب.

- التداعيات وردود الفعل، غداة إعلان قطر تعرض سفينة تجارية قادمة من أبوظبي لحريق إثر هجوم بمسيرة في مياهها الإقليمية، بينما أفادت الإمارات بتعاملها مع مسيرتين قادمتين من إيران، في حين قالت الكويت إنها تعاملت مع عدد من المسيرات فجر الأحد.

- بداية تداولات الأسبوع بالأسواق المالية وأسعار النفط والمعادن، وسط ترقب مآل الجهود الدبلوماسية الحالية لاستئناف التفاوض بين واشنطن وطهران.

- تستضيف نيروبي يومي 11 و12 مايو الجاري، قمة "إفريقيا إلى الأمام: شراكات إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو" بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الكيني وليام روتو.

* تركيا

- وزير التجارة عمر بولاط يعقد لقاءً ثنائيًا مع ملكة بلجيكا ماتيلد​​​​​​​، كما يشارك في منتدى الأعمال التركي-البلجيكي، وفي مأدبة عمل واستثمار ستُعقد بين وفدي البلدين.

- وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو يعقد لقاءً ثنائيًا مع رئيس حكومة فلاندرز الإقليمية البلجيكية ماتياس ديبندالي.

* فلسطين

- الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واعتداءات المستوطنين والجيش على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

* إسرائيل

- تصويت متوقع للكنيست (البرلمان) على مشروع قانون خاص لمحاكمة "عناصر النخبة" من حركة حماس الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر، ويأتي ذلك بعد نحو شهرين من إقرار قانون "إعدام أسرى" فلسطينيين ممن تتهمهم تل أبيب بقتل إسرائيليين.

- جلسة محاكمة متوقعة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للرد على تهم الفساد الموجهة ضده.

* لبنان

- خروقات إسرائيل المستمرة للهدنة السارية منذ 17 أبريل الماضي والممددة حتى 17 مايو الجاري، غداة إعلان بيروت إحصاء 87 قتيلا و181 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة ضحايا العدوان منذ 2 مارس الماضي إلى 2846 قتيلا و8693 جريحا.



*السودان

- التطورات الإنسانية، غداة إعلان المنظمة الدولية للهجرة، نزوح 4650 شخصا في محافظة الكُرْمُك بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، على خلفية معارك بين الجيش من جهة وقوات الدعم السريع و"الحركة الشعبية" المتحالفة معها من جهة أخرى.

* رياضة

** الدوري الإنجليزي الممتاز

- توتنهام / ليدز يونايتد

** الدوري الإسباني

- رايو فاليكانو / أوساسونا

** الدوري الإيطالي

- نابولي / بولونيا

** الدوري السعودي

- نيوم / الشباب

- التعاون / الأهلي

** التقارير الخاصة

* تركيا

1- مدير"روكيتسان": ذكاء اصطناعي بالأسلحة وهدف تصديري بمليار دولار (مقابلة)

قال المدير العام لشركة "روكيتسان" التركية المتخصصة بصناعة الصواريخ، مراد إيكينجي، في مقابلة مع الأناضول، إن الشركة تعمل على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن أنظمة الأسلحة والتحكم والعمليات العسكرية، في وقت تواصل فيه توسيع قدراتها الإنتاجية واستثماراتها الدفاعية، مع هدف برفع صادراتها فوق حاجز المليار دولار خلال العام الجاري (النشرة التركية/ إسطنبول/ عبد القادر غونيول وفردوس كارتال وعلي أتار/ صور وفيديو/ 1000 كلمة)

2- "ميناء الفضاء" بالصومال ميزة استراتيجية لتركيا في السباق العالمي (خبير)

مقابلة للأناضول مع الشريك المؤسس لشركة "ألباين سبيس فنتشرز" المتخصصة في قطاع تكنولوجيا الفضاء، بولنت ألتان، يتحدث فيها عن مشروع "ميناء الفضاء" الذي تعمل تركيا على تطويره في الصومال، ويقول إن المشروع سيضع تركيا في موقع استراتيجي متقدم ضمن سباق الفضاء العالمي، وسيمنحها فرصة للتحول إلى لاعب إقليمي ودولي أكثر تأثيرًا في اقتصاد الفضاء العالمي سريع النمو خلال السنوات المقبلة. (النشرة التركية/ إسطنبول/ زينب دويار/ صور/ 600 كلمة)

* الشرق الأوسط

3- فقد بصره و4 أصابع.. مخلفات عدوان إسرائيل بغزة تسرق طفولة "عودة" (تقرير)

تقرير يسلط الضوء على المأساة المستمرة التي يواجهها الأطفال بقطاع غزة، جراء انتشار مخلفات الجيش الإسرائيلي من قنابل وصواريخ وذخائر غير منفجرة تقدر بنحو 71 ألف طن من المتفجرات، ناقلا معاناة الطفل محمد عودة (12 عاما) الذي فقد بصره و4 من أصابع يده إثر انفجار أحد هذه المخلفات التي كان يظنها لعبة (النشرة العربية/ غزة/ حسني نديم/ فيديو/ 850 كلمة)

4- خبيران: التعديلات في الحكومة السورية متوقعة لترتيب البيت الداخلي (تقرير)

رأى خبيران سوريان تحدثا للأناضول، أن التعديلات الحكومية التي أقرها الرئيس أحمد الشرع قبل يومين وشملت أمانة رئاسة الجمهورية، ووزارتي الإعلام والزراعة، إضافة إلى تعيين 4 محافظين جدد، كانت "طبيعية ومتوقعة" وتندرج في إطار "إعادة ترتيب البيت الداخلي والنهوض بواقع البلاد بعد قطع شوط كبير في الملف الأمني" (النشرة العربية/ سوريا/ عبد السلام فايز/ 750 كلمة)

* دولي

5- جرد حساب إفريقيا من حرب إيران.. مكاسب قليلة وأزمات نمو وأسمدة وشحن (تقرير)

يرصد التقرير مخاوف الركود التضخمي التي تخيم على إفريقيا جراء تداعيات الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز وتعطل سلاسل الإمداد، وما صحب ذلك من تراجع في توقعات النمو للقارة عام 2026 من 3.9 بالمئة إلى 1.1 بالمئة، وارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة وتكاليف الشحن، مقابل تباين في حجم التأثر بين دول مستوردة للنفط تستنزف احتياطياتها من العملة الصعبة، ودول مصدرة مثل نيجيريا يحرمها خلل هيكلي في قطاع التكرير، من مكاسب الظروف الجديدة (النشرة العربية/ الرباط/ خالد المجدوب/ 850 كلمة)

** ملتيميديا

