الأجندة اليومية للنشرة العربية ـ الأربعاء 6 مايو 2026

تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم الأربعاء 6 مايو/ أيار 2026.

** المتابعات الإخبارية

* دولي

- استمرار جهود دبلوماسية لاستئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران، وسط ترقب لموقف إيران من الرد الأمريكي على مقترحها لإنهاء الحرب، غداة إعلان الرئيس دونالد ترامب تعليق عمليات "مشروع الحرية" لإخراج السفن العالقة في مضيق هرمز.

- متابعة تنظيم وكالة الطاقة الدولية اجتماعا حول متابعة استجابات السياسات لأزمة الطاقة.

- اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وهي الهيئة المسؤولة عن رسم السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يومي 6 و7 مايو لإصدار قرارات مالية واقتصادية.

- ردود الفعل حول إعلان وزارة الدفاع الإماراتية لليوم الثاني تعامل دفاعاتها الجوية مع هجمات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران، فيما نفى الجيش الإيراني في بيان، تنفيذ أي هجوم صاروخي أو بطائرات مسيّرة على الإمارات في الأيام الأخيرة.

* تركيا

- الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يزور أنقرة تلبية لدعوة من نظيره رجب طيب أردوغان.

- وزير الخارجية هاكان فيدان يترأس مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق التركي السعودي في العاصمة أنقرة.

* فلسطين

- متابعة الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة واعتداءات الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية.

* إسرائيل

- مثول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام المحكمة المركزية للمرة 84 للرد على تهم الفساد.

- الاستعداد والتأهب الاسرائيلي لاحتمال تجدد الحرب على إيران.

- مستجدات اعتقال ناشطي "أسطول الصمود العالمي" البرازيلي تياغو دي أفيلا، والإسباني سيف أبو كشك غداة تمديد محكمة إسرائيلية اعتقالهما لمدة 6 أيام.

* لبنان

- التطورات بشأن الدعوات الأمريكية إلى عقد لقاء مباشر بين الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، غداة إعلال عون أنه مستمر في المساعي الهادفة إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على بلاده، وأن مسار المفاوضات المباشرة مع تل أبيب هو الوحيد الذي بقي لإرساء سلام دائم.

- الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 17 أبريل الماضي وردود "حزب الله".

* الأردن

- متابعة القمة الثلاثية الخامسة التي تجمع المملكة بكل من قبرص الرومية واليونان، وذلك لاستكمال مسيرة التعاون التي انطلقت عام 2018 بهدف تعزيز العلاقات وتوسيع الفرص الاقتصادية بين الدول الثلاث.

* المغرب

- مستجدات عملية البحث لليوم الرابع على التوالي، عن جنديين أمريكيين فقدا خلال مشاركتهما في مناورات "الأسد الإفريقي" بالمغرب والتي تستمر حتى 8 مايو بمشاركة أكثر من 5000 عسكري يمثلون نحو 40 دولة.

* السودان

- التطورات الأمنية والإنسانية، غداة هجوم جديد بطائرة مسيرة على مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض في استمرار تصاعد الهجمات بالطائرات المسيرة على عدة مواقع مدنية وعسكرية في أنحاء متفرقة بالبلاد.



- ردود الأفعال على التصعيد بين السودان وإثيوبيا على خلفية اتهام الخرطوم أديس أبابا بالتورط في هجوم على مطار الخرطوم بطائرات مسيرة الاثنين.

* رياضة

* دوري أبطال أوروبا (إياب نصف النهائي)

- بايرن ميونخ / باريس سان جيرمان

* الدوري السعودي

- الأهلي / الفتح

----------------

** التقارير الخاصة

* تركيا

1- في معرض ساها 2026... تقنيات دفاعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

تستعد شركة "بيتس" التركية للصناعات الدفاعية التركية لعرض أنظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنيات محاكاة وحلول دفاعية متكاملة ضمن فعاليات معرض "ساها 2026"الذي انطلق الثلاثاء، ويستمر حتى 9 مايو الجاري. وتبرز الشركة بشكل خاص في مجالي الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، حيث توفر من خلال أنظمتها آليات اتخاذ قرار قائمة على البيانات وقابلة للتنبؤ، ما يمنح المستخدمين تفوقًا عملياتيًا. (النشرة التركية/ أنقرة/ علي أتار/ صور/ 790 كلمة )

* الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

2- تحصينات إسرائيلية في القنيطرة السورية تجعل آلاف الدونمات غير صالحة للزراعة (تقرير)

تقرير تستعرض فيه الأناضول الخسائر التي يتكبدها السوريون في ريف القنيطرة بسبب المشروع الإسرائيلي "خط سوفا 53" المتواصل منذ عام 2022. المشروع يشمل شق طرق ورفع سواتر، وقال مدير الإعلام في القنيطرة محمد السعيد، إن إجمالي المساحات المتضررة بلغ 12 ألف دونم. بينما قال مزارع سوري إنه فقد نحو 10 دونمات من أراضيه الزراعية مشيرا إلى أن ابنه محتجز في إسرائيل منذ 2024 (النشرة التركية، دمشق، محمد قره بجق، صور وفيديو، 720 كلمة)

3- طهرة ثابت.. امرأة تحول الرياضة إلى طوق نجاة للنساء في اليمن (تقرير)

تقرير حول مدربة "الكروسفيت" و"الكيك بوكسينج" اليمنية طهرة ثابت حسن وهي واحدة من نماذج صنعت نجاحا في مدينة إب. ووصلت إلى لقب مدربة رياضية بجهد مستمر، إذ بدأت كأي امرأة يمنية تبحث عن حل لمشاكل صحية أرهقتها في واقع يعاني من صعوبات عديدة. وخضعت لتدريبات مستمرة لمدة 4 سنوات. وتجتمع عشرات النساء في مركزها بمدينة إب لممارسة الرياضة بحثاً عن "الراحة النفسية" في بيئة تعاني من صدمات نفسية أثرت على ملايين الناس. (النشرة العربية/ اليمن/ محمد السامعي/ صور وفيديو/ 610 كلمة)

4- ضغوط أمريكية ومخاوف داخلية.. لماذا يتحفظ لبنان على لقاء عون ونتنياهو؟ (تقرير)

تقرير حول الطروحات الأمريكية الداعية إلى عقد لقاء مباشر بين الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتعامل لبنان معها في ظل التطورات الميدانية والحرب. يقول الصحفي والمحلل السياسي يوسف دياب إن بيروت تخشى منح نتنياهو إنجازاً سياسياً مجانياً لم يحققه عسكرياً، فيما يتحدث الكاتب الصحفي منير الربيع عن وجود مقترحات متعددة تُبحث بين لبنان والولايات المتحدة ودول عربية وغربية لتفادي عقد لقاء مباشر بين عون ونتنياهو. بدوره يقول الكاتب جورج عاقوري، إن الرهان اللبناني الأساسي يتمثل في وقف نزيف الحرب حتى وإن فرض ذلك خيارات سياسية استثنائية. (النشرة العربية/ بيروت/وسيم سيف الدين/ 922 كلمة)

-----------

** ملتيميديا

- طهرة ثابت.. امرأة تحول الرياضة إلى طوق نجاة للنساء في اليمن