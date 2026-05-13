الأجندة اليومية للنشرة العربية ـ الأربعاء 13 مايو 2026

تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم الأربعاء 13 مايو/ أيار 2026.

** المتابعات الإخبارية

* أهم الأحداث

- مستجدات الجهود الدبلوماسية لاستئناف المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

- وكالة الطاقة الدولية تصدر التقرير الشهري للطاقة بالعالم، الذي سيطرق لوضع الطاقة في العالم والأسعار ومدى استمرار سياسة "التدخل لضبط الأسعار" في ظل تآكل المخزونات الطارئة جراء اضطراب سلاسل الإمداد عقب إغلاق مضيق هرمز.

- مباحثات قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، خلال الزيارة التي يقوم بها ترامب لبكين تستمر ثلاثة أيام.

* فلسطين

- استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وفق إطلاق النار بغزة الساري منذ أكتوبر الماضي، واعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية.

* إسرائيل

- الاستعدادات لمسيرة الأعلام الإسرائيلية الاستفزازية في القدس الشرقية لمناسبة الذكرى السنوية لاحتلال المدينة والمقرر أن تجري مساء الخميس.

- مثول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمرة الـ87 أمام المحكمة المركزية للرد على تهم الفساد.



- تطورات التهديدات الحريدية بإسقاط حكومة نتنياهو على خلفية قانون الإعفاء من التجنيد.

* لبنان

- متابعة الخروقات الإسرائيلية للهدنة المعلنة في 17 أبريل الماضي وجرى تمديدها حتى 17 مايو الجاري وردود "حزب الله" عليها.

* الكويت

- متابعة التطورات عقب إعلان وزارة الداخلية توقيف عناصر من الحرس الثوري الإيراني حاولوا التسلل إلى أراضيها، بعد "اشتباك" مع الجيش.

* السودان

- التطورات في السودان غداة إعلان منظمة الهجرة الدولية نزوح قرابة 50 ألف شخص من ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد منذ بداية عام 2026.

* تونس

- افتتاح فعالية "الصالون المتوسطي الخامس عشر للفلاحة والصناعات الغذائية" بمدينة صفاقس جنوبي تونس بمشاركة رجال أعمال من تركيا.

** رياضة

* كأس تركيا (نصف النهائي)

- غنتشلربيرليغي / طرابزون سبور

* الدوري الإنجليزي الممتاز

- مانشستر سيتي / كريستال بالاس

* الدوري الإسباني

- إسبانيول / أتلتيك بلباو

- فياريال / إشبيلية

- ألافيس / برشلونة

- خيتافي / ريال مايوركا

* الدوري الفرنسي

- ستاد بريست / ستراسبورغ

- لانس / باريس سان جيرمان

* كأس إيطاليا

- لاتسيو / إنتر ميلان

----------------

** التقارير الخاصة

* تركيا

1- تقنيات "بالانتير" العسكرية تثير جدلًا حول دور الذكاء الاصطناعي في الحروب (تقرير)

تقرير يسلط الضوء على دور شركة "بالانتير" الأمريكية في تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي لصالح المؤسسات العسكرية، وتعاونها مع الجيشين الأمريكي والإسرائيلي بما أتاح لهما استخدام هذه الأنظمة في حرب الإبادة بغزة وفي الهجمات الإسرائيلية والأمريكية في إيران وفنزويلا ولبنان. ويلفت التقرير إلى الجدل حول طبيعة دور الذكاء الاصطناعي في الحروب وما يصاحب ذلك من تزايد في احتمالات الخطأ والمخاطر مقارنة بالأنظمة التقليدية. (النشرة التركية/أنقرة/ إرمق آقجان، زينب قطرة أوران/بدون مرئيات/900 كلمة)

2- "قصور الطيور".. إرث عثماني "يحلق" في ولاية بولو (تقرير)

تقرير عن "بيوت الطيور" العثمانية التي تواصل حضورها في عدد من المباني التاريخية بولاية بولو غربي تركيا، حيث ما تزال تؤدي وظيفتها الأصلية كملاجئ للطيور. ويرى أستاذ التاريخ الحديث محمد سومة في حديث للأناضول، أن تلك البيوت تعكس مفهوم الرحمة الذي كان حاضرًا بقوة في الثقافة العثمانية. (النشرة التركية/بولو/ ظفر كودر/ صور وفيديو/ 520 كلمة )

* الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

3- خبراء: مؤتمر "فتح" الثامن بين رهانات التجديد وضغوط الحرب والتحولات الإقليمية

تقرير يستعرض تقديرات خبراء وأكاديميين بشأن المؤتمر الثامن لحركة حركة "فتح" المقرر عقده في رام الله وسط الضفة الغربية في 14 مايو الجاري. ويرى رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل بلال الشوبكي أن المؤتمر يأتي في لحظة تتطلب مراجعات عميقة داخل الحركة، كما يقلل أستاذ العلوم السياسية رائد نعيرات من احتمالات أن يشكل المؤتمر نقطة تحول في البرنامج السياسي للحركة. المحلل السياسي جهاد حرب يقول إنه قد يحدث تغيير يصل إلى نحو 40 بالمئة من الأعضاء، مع إمكانية صعود قيادات جديدة، فيما يقول المحلل السياسي سليمان بشارات إنه إذا لم يفرز المؤتمر قيادة قادرة على التعامل مع هذه التحديات فإن الحركة قد تخسر جزءًا من وزنها في الشارع الفلسطيني (النشرة العربية/ رام الله/ قيس أبو سمرة/ لا يوجد صور أو فيديو/ 1200 كلمة)

4- "الطيبة" المسيحية بالضفة.. اعتداءات مستوطنين إسرائيليين تهدد الاستقرار (تقرير)

في بلدة الطيبة، إحدى التجمعات القليلة ذات الأغلبية المسيحية في الضفة الغربية المحتلة، تتزايد المخاوف من أن تدفع اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين السكان إلى المزيد من الهجرة ما يهدد الوجود التاريخي في البلدة. ويقول راعي كنيسة الروم الكاثوليك في الطيبة جاك عابد للأناضول إن اعتداءات المستوطنين على الرهبان والراهبات في القدس، والمضايقات المتواصلة للوجود المسيحي جزء من صورة أكبر لما يحدث في فلسطين، فيما يقول رئيس بلدية الطيبة بالإنابة خلدون حنا للأناضول إن أخطر ما حدث هو محاولة إحراق كنيسة الخضراء البيزنطية داخل البلدة. (النشرة العربية/ رام الله/ قيس أبو سمرة/ فيديو/ 840 كلمة )

5- 78 عاما على النكبة الفلسطينية.. أرقام تكشف النزوح والدمار واتساع الاستيطان (إطار)

إطار بمناسبة الذكرى 78 عاما للنكبة الفلسطينية يتناول بالأرقام عدد من تم تشريدهم من الفلسطينيين إبان النكبة، واليوم جراء الإبادة الإسرائيلية في غزة واعتداءات المستوطنين والتوسع الاستيطاني بالضفة الغربية، وأعداد من قتلتهم إسرائيل حيث وصل عدد القتلى المسجلين منذ أكتوبر 2023 أكثر من 50 بالمئة من إجمالي الفلسطينيين الذين قتلوا منذ نكبة عام 1948. (النشرة العربية/ رام الله/ قيس أبو سمرة/ لا يوجد صور أو فيديو/ 675 كلمة)

-----------

** ملتيميديا

