الأجندة اليومية للنشرة العربية ـ الأحد 17 مايو 2026

تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم الأحد 17 مايو/ أيار 2026.

** المتابعات الإخبارية

* دولي

- المستجدات في ظل تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد عسكري على إيران، بعد نشره على منصة "تروث سوشيال" صورة لسفن حربية في مضيق هرمز مرفقة بعبارة "هدوء ما قبل العاصفة".

- التطورات المتعلقة بـ"أسطول الصمود العالمي" بعد إبحاره الخميس من مدينة مرمريس التركية بمشاركة 54 سفينة، في محاولة دولية لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة.

* فلسطين

- إعلان النتائج النهائية لانتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة "فتح" بعد إجراء الاقتراع في مؤتمرها الثامن السبت في رام الله وغزة وبيروت والقاهرة.

- رصد الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، واعتداءات الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية.

* إسرائيل

- التطورات بشأن المصادقة المرتقبة للسلطات الإسرائيلية على مخطط للاستيلاء على عقارات فلسطينية بحي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى، يتضمن تهجير السكان وإخلاء محال تجارية لصالح التوسع الاستيطاني.

* لبنان

- تطورات الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، بعد يوم من مقتل 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين جراء نحو 100 هجوم إسرائيلي.

* سوريا

- رصد الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في جنوب سوريا، وآخرها التوغل بسبع آليات ودبابات في ريف القنيطرة الجنوبي، وتفتيش منازل المدنيين.

* العراق

- التطورات السياسية بعد تسلم رئيس الوزراء الجديد علي الزيدي مهامه رسميا خلفا لمحمد شياع السوداني.

* السودان

- تطورات المعارك بعد سيطرة الجيش السوداني على منطقة "خور حسن" بولاية النيل الأزرق، إثر مواجهات عنيفة مع قوات الدعم السريع والحركة الشعبية/ شمال المتحالفة معها.

* السعودية

- تحري هلال شهر ذي الحجة، تمهيدا لتحديد مواعيد الحج والوقوف بعرفة وعيد الأضحى لدى المسلمين.

** رياضة

* الدوري التركي الممتاز

- قيصري سبور / قونية سبور

- أنطاليا سبور / كوجالي سبور

- فنربهتشه / أيوب سبور

- قاسم باشا / غالاطة سراي

- طرابزون سبور / غنتشلربيرليغي

* الدوري الإنجليزي الممتاز

- مانشستر يونايتد / نوتينغهام فورست

- برينتفورد / كريستال بالاس

- إيفرتون / سندرلاند

- نيوكاسل / وست هام

* الدوري الإسباني

- أتلتيك بلباو / سيلتا فيغو

- أتلتيكو مدريد / جيرونا

- رايو فاليكانو / فياريال

- ليفانتي / ريال مايوركا

- ريال سوسيداد / فالنسيا

- إشبيلية / ريال مدريد

- برشلونة / ريال بيتيس

* الدوري الإيطالي

- كومو / بارما

- جنوى / ميلان

- يوفنتوس / فيورنتينا

- بيزا / نابولي

- روما / لاتسيو

- إنتر ميلان / هيلاس فيرونا

* الدوري الفرنسي

- ليل / أوكسير

- أولمبيك ليون / لانس

- أولمبيك مارسيليا / ستاد رين

- نيس / ميتز

- باريس إف سي / باريس سان جيرمان

- ستراسبورغ / موناكو

* الدوري السعودي

- الشباب / الاتحاد

* دوري أبطال إفريقيا (ذهاب النهائي)

- ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي / الجيش الملكي المغربي

** التقارير الخاصة

- تكية بلاغاي.. أثر عثماني يروي روح البلقان منذ 6 قرون (تقرير)

تقرير يرصد تكية بلاغاي التاريخية في البوسنة والهرسك، باعتبارها من أبرز المعالم الروحية والثقافية العثمانية في البلقان، وما تحمله من إرث صوفي ومعماري يمتد لأكثر من 600 عام، وتجذب التكية الزوار بطابعها الصوفي وموقعها الفريد بين الصخور الشاهقة، وهي مدرجة على القائمة المؤقتة للتراث العالمي لليونسكو.

- خريجو الجامعات التركية يتحولون إلى جسور للتعاون حول العالم (تقرير)

تقرير يستعرض أهمية برنامج "المنح التركية" كجسر للتواصل بين الشعوب، بالتزامن مع لقاء خريجي الجامعات التركية في سراييفو، ويتضمن تصريحات لرئيس رئاسة أتراك المهجر والمجتمعات ذات القربى عبد الهادي توروس، أكد فيها للأناضول أن البرنامج أسهم خلال 15 عاما في تكوين شبكة من الكفاءات الدولية المؤثرة وتعزيز علاقاتها مع تركيا.

