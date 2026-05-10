الأجندة اليومية للنشرة العربية ـ الأحد 10 مايو 2026

تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم الأحد 10 مايو/ أيار 2026.

** المتابعات الإخبارية

* دولي

- تطورات التحركات الغربية في منطقة الخليج، غداة إعلان بريطانيا إرسال المدمرة "إتش إم إس دراغون" إلى الشرق الأوسط للانضمام إلى مهمة دولية محتملة بدعوى حماية الملاحة في مضيق هرمز.

- ترقب رد طهران على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب مع استمرار التوترات الإقليمية المرتبطة بها.

- اليوم الثاني من الهدنة المؤقتة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، بين روسيا وأوكرانيا، وتشمل إطلاق ألف أسير من الجانبين.

- اليوم الثاني من جولة إفريقية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث يصل نيروبي ويلتقي نظيره الكيني وليام روتو، غداة وصوله من مصر.

* فلسطين



- الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة واعتداءات الجيش والمستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة.

* إسرائيل

- مستجدات الهجمات التي ينفذها "حزب الله" ضد إسرائيل، خاصة بالطائرات المسيرة المفخخة، غداة إعلان الجيش إصابة ضابط وجنديين جراء انفجار مسيرة بقواته جنوبي لبنان.

- تطورات قضية الناشطين في "أسطول الصمود العالمي" تياغو أفيلا وسيف أبو كشك، غداة إفادة مركز "عدالة" الحقوقي بأن السلطات تعتزم الإفراج عنهما تمهيدا لترحيلهما، بعد احتجازهما منذ اعتراض قوارب الأسطول في 29 أبريل/ نيسان الماضي.

- اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية تناقش مشروع قانون يهدف إلى إلغاء الاتفاقية الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1993.

* السودان

- التطورات الميدانية غداة إعلان الجيش بسط سيطرته على منطقة الكيلي، الواقعة على تخوم مدينة الكرمة بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، بعد معارك مع قوات الدعم السريع والحركة الشعبية/ شمال المتحالفة معها.

* مصر

-اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لمناقشة الهجمات التي وقعت مؤخرا على السودان.

* لبنان

- الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل الماضي.

* المغرب

- ختام فعاليات الدورة 31 من معرض الرباط الدولي للكتاب التي انطلقت بين 30 أبريل إلى 10 مايو 2026، بمشاركة 890 عارضا من 61 دولة.

**رياضة

* الدوري الإنجليزي الممتاز

- بيرنلي / أستون فيلا

- كريستال بالاس / إيفرتون

- نوتينغهام فورست / نيوكاسل

- وست هام / أرسنال



* الدوري الإسباني

- ريال مايوركا / فياريال

- أتلتيك بلباو / فالنسيا

- برشلونة / ريال مدريد



* الدوري الإيطالي

- هيلاس فيرونا / كومو

- فيورنتينا / جنوى

- بارما / روما

- ميلان / أتالانتا



* الدوري الألماني

- هامبورغ / فرايبورغ

- كولن / هايدينهايم

- ماينز / يونيون برلين



* الدوري الفرنسي

- لو هافر / أولمبيك مارسيليا

- موناكو - ليل

- باريس سان جيرمان / ستاد بريست

- ستاد رين / باريس إف سي

- تولوز / أولمبيك ليون



* الدوري السعودي

- الرياض / الفتح

- الاتحاد / ضمك

** التقارير الخاصة

1- تسريحة العروس وحلاقة العريس.. طقوس زفاف راسخة بتركيا (تقرير)

تقرير يرصد تقاليد تسريحة العروس وحلاقة العريس ضمن الطقوس الراسخة في الثقافة التركية في حفل الزفاف. فبينما ترى النساء في تسريحة العروس استكمالا لجمال الفستان وهويته، ينظر الرجال إلى حلاقة العريس بوصفها رمزا للنضج وتحمل المسؤولية، حيث يشهد المجال تطورا ملحوظا مع مرور الوقت وسط تزايد الإقبال خلال السنوات الأخيرة على التصاميم البسيطة والناعمة. (النشرة التركية/ إسطنبول/ قاآن بوزدوغان/ صور وفيديو/ 800 كلمة).

2- تركيا.. "توركسات" تطور منصة روبوتية لضمان الاتصالات وقت الأزمات (تقرير)

طورت شركة توركسات منصة روبوتية مدعومة بالأقمار الصناعية وتقنيات الجيل الخامس لضمان استمرارية الاتصالات في مناطق الكوارث والطوارئ والعمليات الميدانية التي تتعطل فيها الاتصالات التقليدية. واستعرضت الشركة هذه المنصة خلال معرض "ساها 2026" الذي أقيم بين 5 و9 مايو الجاري في إسطنبول. وتتيح توفير تغطية اتصالات متنقلة عبر الأقمار الصناعية. (النشرة التركية/ إسطنبول/ عائشة بوجو أوغلو بودور/ صور وفيديو/ 650 كلمة).

