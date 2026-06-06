الأجندة اليومية للنشرة العربية - السبت 6 يونيو 2026

تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم السبت 6 يونيو/ حزيران 2026.



** المتابعات الإخبارية

* دولي

- جهود الوساطة المستمرة منذ أسابيع للوصول إلى اتفاق ينهي الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

- اختتام الدورة الـ29 من منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي المنعقد في روسيا بين 3 و6 يونيو الجاري.

* تركيا

- وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يواصل لقاءاته في إطار زيارته إلى بنغلاديش.

* إسرائيل

- مستجدات إعلان النوايا بشأن وقف النار بين إسرائيل ولبنان وانعكاساته على الوضع الميداني في جنوب لبنان، لاسيما بعد رفض "حزب الله" للاتفاق.

* لبنان

- حفل إطلاق مشروع تطوير وتشغيل مطار "رينيه معوض" المعروف بمطار القليعات في منطقة عكار شمال لبنان، برعاية رئيس الوزراء نواف سلام، وبحضور وزير الأشغال والنقل فايز رسامني.

- الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

* مصر

- بدء جولة جديدة من المفاوضات بالعاصمة القاهرة تستمر لعدة أيام، بمشاركة فصائل فلسطينية لبحث استكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وبحث آليات الدخول في مرحلته الثانية، إلى جانب لقاء وفد حماس مع مسؤولين مصريين ووسطاء الاتفاق، ولقاءات بين الحركة وقوى وفصائل فلسطينية بهدف صياغة "موقف وطني موحد" من عدة قضايا.

* فلسطين

- خروقات إسرائيل اليومية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، واعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

* المغرب

- هيئات مدنية تنظم مظاهرات وفعاليات بعدد من المدن دعما للقضية الفلسطينية وتنديدا باستمرار استهداف إسرائيل لقطاع غزة.

- الدورة الـ29 من "مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة" (الروحية) المقام بمدينة فاس بين 4 و7 يونيو الجاري.

ويشارك في المهرجان فرقة "الدراويش المولوية" الصوفية التركية، إلى جانب 160 فنانا يمثلون عشرات الفرق الموسيقية من الهند والمغرب وفلسطين والعراق وإيران وأذربيجان ومصر والصين وغانا والبرازيل وألمانيا وفرنسا.

* السودان

- التطورات الميدانية والسياسية عقب إعلان قوى سياسية ومدنية، في ختام اجتماع تشاوري بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا في 3 و4 يونيو، اتفاقها على رؤية مشتركة لإطلاق مسار سلام يقود إلى عملية سياسية تهدف لإنهاء الحرب بالبلاد.

** رياضة

* مباريات ودية



- باراغواي / نيكاراغوا

- بورتوريكو / السعودية

- كندا / إيرلندا

- هايتي / بيرو

- بلجيكا / تونس

- البرتغال / تشيلي

- الولايات المتحدة / ألمانيا

- سويسرا / أستراليا

- إنجلترا / نيوزيلندا

- قطر / السلفادور

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** التقارير الخاصة

* تركيا

1- "صاغلام تك".. شركة تركية تطور نظاما يرصد المسيّرات عبر أصواتها (تقرير)

تقرير يسلط الضوء على تطوير شركة "صاغلام تك" التركية للصناعات الدفاعية نظاما قادرا على اكتشاف الطائرات المسيّرة وتتبعها عبر تحليل أصوات محركاتها ومراوحها. رئيس فريق البرمجيات المدمجة بالشركة عمر بويراز، قال للأناضول إن أبرز ما يميز النظام هو اعتماده على مبدأ الرصد دون إرسال إشارات كهرومغناطيسية كما في الرادارات التقليدية، حيث يمكن نشره في المناطق المتوقع مرور المسيّرات فوقها أو قرب المنشآت الحساسة المراد حمايتها. (النشرة التركية/ أنقرة/ فردوس بولوت قرطل/ صور وفيديو/ 530 كلمة).

* الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

2- 137 مشروعا.. "تيكا" التركية تؤسس لمرحلة جديدة من التنمية في ليبيا (تقرير)

تقرير يتحدث فيه منسق الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا" بالإنابة في طرابلس، علي كشور أوغلو، للأناضول عن تنفيذ الوكالة في ليبيا نحو 137 مشروعا ونشاطا منذ عام 2011، استفاد منها مئات الآلاف من الليبيين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من بينها إنشاء أول مركز متخصص للعلاج الكيماوي للأطفال، إضافة إلى جهود دعم التعليم والتنمية الاجتماعية في البلاد، وخطط "تيكا" المستقبلية لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز التعاون التنموي بين تركيا وليبيا. (النشرة التركية/ طرابلس/ محمد سميز/ صور وفيديو/ 450 كلمة).