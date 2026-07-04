الأجندة اليومية للنشرة العربية - السبت 4 يوليو 2026

أبرز المتابعات الإخبارية

* دولي

- مستجدات المفاوضات الأمريكية الإيرانية لتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين لإنهاء الحرب، ومن المتوقع استئناف جولات جديدة قريبا. إذا لا تزال التوترات قائمة رغم وقف إطلاق النار الهش.

- مراسم التشييع الشعبي للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي بالعاصمة طهران يشارك فيها وفود رسمية ودينية ورؤساء دول ومسؤولون كبار وقادة دينيون يمثلون أكثر من 90 دولة.

- مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك حتى 19 يوليو/تموز الجاري.

* تركيا

- رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يجري زيارة رسمية إلى تركيا.

- نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، يشارك مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في منتدى الأعمال والاستثمار التركي-الباكستاني.

* فلسطين

- مستجدات زيارة وفد حركة "حماس" إلى مصر، التي بدأت الثلاثاء لبحث مقاربات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ظل استمرار إسرائيل في انتهاكه.

- متابعة الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مع استمرار اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

مستجدات الترتيبات المرتبطة بخطة "اليوم التالي" في قطاع غزة، غداة كشف تقارير إسرائيلية عن مباحثات أجراها "مجلس السلام" مطلع الأسبوع الجاري بهذا الشأن في ظل ما قالت إنه قرار أمريكي بالمضي في تنفيذ إعادة إعمار تدريجية في مناطق تسيطر عليها إسرائيل، رغم عدم نزع سلاح حركة "حماس".

* لبنان

- التطورات الميدانية في جنوبي لبنان، وسط استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار و"اتفاق الإطار" الموقع مؤخراً.

* الجزائر

- متابعة النتائج الأولية لانتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) التي جرت الخميس، وتعليق الأحزاب والمراقبين الدوليين عليها.

* اليمن

- مستجدات تصعيد الحوثيين ضد السعودية عقب تهديدهم باستهداف مطارات ومصالح حيوية في المملكة وذلك عقب ادعاء الجماعة "التصدي" لطائرات حربية سعودية حاولت منع هبوط طائرة مدنية إيرانية في مطار صنعاء، فيما توعد تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، بالرد "بكل حزم وبقوة غير مسبوقة" على أي محاولات لاستهداف السعودية أو انتهاك سيادة اليمن.

*السودان

- انتهاكات قوات الدعم السريع بحق المدنيين في السودان، بما يشمل تطورات الأوضاع الإنسانية والميدانية، لا سيما في مدينة الأبيض، التي تشهد منذ نحو شهر، هجمات بطائرات مسيرة للدعم السريع استهدفت محطة الكهرباء الرئيسة ومحطات الوقود ومواقع مدنية أخرى، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.

* تونس

- جمعية أنصار فلسطين بتونس (مستقلة) تنظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني تحت عنوان: "المقاومة تدعو أحرار الأمة للتحرك ضد مشروع " إسرائيل الكبرى" قبل فوات الأوان"/ أمام المسرح البلدي – شارع الحبيب بورقيبة تونس العاصمة.



*دولي

- الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة حيث يشهد يوم 4 يوليو ذروة الاحتفالات من عروض ومهرجانات وفعاليات وطنية في عدة مدن. ويتوقع أن يلقي الرئيس دونالد ترامب خطابا جماهيريا بهذه المناسبة.

- الأوضاع الإنسانية في فنزويلا نتيجة الزلزالين المدمرين الذين ضربا البلاد في 24 يونيو/حزيران المنصرم، الأول بقوة 7.2 درجات والثاني بقوة 7.5 درجات، حيث أعلنت السلطات الجمعة ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 2595 قتيلا، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة.

* الرياضة

** اليوم الثالث والعشرون من منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك حتى 19 يوليو الجاري.

دور الـ16

- كندا / المغرب على ملعب "هيوستن ستاديوم"، الولايات المتحدة

** التقارير الخاصة

1- "الدولة الخوارزمية".. نموذج أمني جديد لواشنطن تجاه الذكاء الاصطناعي (تحليل)

يتناول الأكاديمي التركي سفر قالامان تحوّل المقاربة الأمريكية للذكاء الاصطناعي من مبدأ "طوّر أولا ثم نظّم لاحقا" إلى إعطاء الأولوية لتقييم المخاطر الأمنية قبل إتاحة الوصول إلى النماذج، ويرصد قيودا فرضتها واشنطن على نموذجي "ميثوس 5" (Mythos 5) و"فايبل 5" (Fable 5) خشية استخدامهما في هجمات سيبرانية، إلى جانب مخاوفها من قدرة الصين على محاكاة القدرات الأمريكية في هذا المجال. (النشرة التركية/ أنقرة/ 1040 كلمة).

2- خبيرة بريطانية: أكثر من نصف مسلمي البلاد تعرضوا للتمييز بعام واحد (مقابلة)

مقابلة ترصد تصاعد العداء وخطاب الكراهية ضد المسلمين في بريطانيا، في ظل إفادة رئيسة مؤسسة "بريتيش مسلم تراست" عقيلة أحمد بتعرض 56 بالمئة منهم للتمييز خلال الأشهر الـ12 الأخيرة، وتحذيرها من تنامي الخطابات السياسية الإقصائية في البرلمان.(لندن/ زحل دميرجي/ صور وفيديو، 660 كلمة).