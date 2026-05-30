الأجندة اليومية للنشرة العربية - السبت 30 مايو 2026

تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم السبت 30 مايو/ أيار 2026.

** المتابعات الإخبارية

* دولي

- سادس أيام مناسك الحج واليوم الرابع لعيد الأضحى المبارك الذي يتوافق مع آخر أيام التشريق الثلاثة، ويشهد فيه الحجاج نهاية رمي الجمرات وطواف الوداع واختتام المناسك.

- جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعقد اجتماعا في البيت الأبيض لاتخاذ قرار نهائي بشأن الاتفاق مع إيران التي يجب أن توافق على أنها لن تمتلك أسلحة نووية، إلا أن صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت لاحقا نقلًا عن عدد من المسؤولين الأمريكيين رفيعي المستوى، أن ترامب لم يتخذ خلال الاجتماع الذي استمر نحو ساعتين قرارا نهائيا بشأن التوصل إلى اتفاق مع إيران.

* إسرائيل

- ردود الفعل إزاء ادعاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي "تجاوز نهر الليطاني" في جنوب لبنان وتقدم إلى "مواقع سيطرة" في حين لم يعلن الجيش رسميا عن ذلك.

- استمرار العمل بإجراءات الطوارئ والقيود الأمنية المفروضة على مناطق شمالي إسرائيل حتى مساء غد الأحد.

* فلسطين

- انتهاكات إسرائيل اليومية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، واعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية.

- ردود الفعل على إغلاق إسرائيل الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية الجمعة، "حتى إشعار آخر"، وإجبارها الحراس والسدنة والموظفين والمصلين على مغادرته.

* لبنان

- استمرار الهجمات الإسرائيلية الدامية في أيام عيد الأضحى، حيث قتلت إسرائيل 31 شخصا خلال 24 ساعة وجرحت 68 آخرين ما يرفع حصيلة عدوانها على لبنان إلى 3 آلاف و355 قتيلا و10 آلاف و95 جريحا منذ 2 مارس الماضي.

* السودان

- التطورات الميدانية غداة اتهام شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع بقتل 27 شخصا في هجوم مسلح على قرى منطقة "المرة" غربي مدينة بارا، بولاية شمال كردفان جنوبي البلاد في ظل غضب شعبي للقبائل التي تقطن هذه المناطق، واستمرار الاشتباكات بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد بين الجيش والدعم السريع وحليفتها الحركة الشعبية شمال.

* تونس

- جمعية أنصار فلسطين بتونس تنظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني تحت عنوان "غاضبون لغزة.. قصف وحصار وعيد بلا أضاحي" وذلك أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس.

* رياضة

* دوري أبطال أوروبا (النهائي)

- باريس سان جيرمان / أرسنال