الأجندة اليومية للنشرة العربية - السبت 23 مايو 2026

تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم السبت 23 مايو/ أيار 2026.

** المتابعات الإخبارية

* دولي

- مستجدات ملف التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران غداة توجه قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران في ظل دور الوساطة التي تقودها بلاده لإنهاء الحرب بين الطرفين.

- ردود الفعل المتواصلة على اقتحام مستوطنين إسرائيليين للمسجد الأقصى في القدس الشرقية بالقرابين، بعد الاعتداء على اثنين من حراسه.

- شهادات مستمرة من ناشطي "أسطول الصمود العالمي" بشأن انتهاكات إسرائيل بحقهم، غداة كشف الأسطول عن انتهاكات بينها اعتداءات جنسية، ونزع حجاب نساء مسلمات بالقوة.

* تركيا

- اليوم الثالث من مهرجان الرياضات التقليدية بنسخته الثامنة في مدينة إسطنبول.

* فلسطين

- الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في غزة منذ 10 أكتوبر 2025، غداة استهداف مبنيين عقب إنذار الجيش بإخلاء مربعين سكنيين وسط القطاع، ما أسفر حتى الجمعة عن مقتل 883 فلسطينيا.

- اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، غداة مهاجمة المستوطنين خربة مسعود جنوب مدينة جنين بالأسلحة النارية وتهديد الفلسطينيين بإطلاق النار صوبهم.

- ردود الفعل على قرار هولندا حظر تجارة البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، والإدانة الغربية للتوسع الاستيطاني في الضفة.

* لبنان

- الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل الماضي، والممتد حتى مطلع يوليو المقبل، غداة إعلان بيروت مقتل 22 شخصا وإصابة 39 آخرين خلال 24 ساعة، لترتفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس إلى 3111 قتيلا و9432 مصابا.

* إسرائيل

- مستجدات التصعيد على الجبهة الشمالية في ظل استمرار هجمات "حزب الله" بالصواريخ والمسيرات المفخخة ما يسفر عن مقتل وإصابة عسكريين، وذلك ردا على تواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق الهدنة في لبنان.

* تونس

- "جمعية أنصار فلسطين" تنظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني بعنوان "معا لكسر الحصار عن غزة" أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس (16.30 تغ).

* المغرب

- جمعيات غير حكومية تنظم حفلا لاستقبال 10 مغاربة من ناشطي "أسطول الصمود العالمي" لكسر الحصار عن قطاع غزة في مطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

** رياضة

* * الدوري الإسباني

- سيلتا فيغو / إشبيلية

- إسبانيول / ريال سوسيداد

- خيتافي / أوساسونا

- جيرونا / إلتشي

- ريال بيتيس / ليفانتي

- ريال مدريد / أتلتيك بلباو

- فالنسيا / برشلونة



* الدوري الإيطالي

- بولونيا / إنتر ميلان

- لاتسيو / بيزا



* كأس ألمانيا (النهائي)

- بايرن ميونخ / شتوتغارت

---------------------

** التقارير الخاصة

1- فنانون مكفوفون في الكاميرون يغنون لمواجهة الفقر واليأس (تقرير)

يواجه فنانون مكفوفون في شوارع العاصمة الكاميرونية ياوندي قسوة الفقر والتهميش عبر الأغاني والموسيقى، حيث يعزفون يوميا في الأحياء والتقاطعات المزدحمة لتأمين لقمة العيش وسط محدودية فرص العمل. يؤكد أعضاء فرقة "لا فوا دو تريست" أن الغناء بالنسبة إليهم وسيلة لشفاء الأرواح، رغم ساعات العمل الطويلة تحت أشعة الشمس والأمطار، مقابل دخل يومي متواضع وغير مستقر. المغنية الرئيسية في الفرقة ستيفاني، قالت للأناضول، إنهم يحاولون عبر الأغاني أن يكونوا "صوت الضعفاء" داخل المجتمع. (النشرة التركية/ ياوندي/ أحمد أمين دونماز/ صور وفيديو/ 500 كلمة)

2- أضاحي العيد في تونس.. جنون الأسعار وعجز المستهلكين ( تقرير)

تشهد تونس ارتفاعا لافتا في أسعار أضاحي العيد هذا العام، حيث راوحت أسعار الخراف بين 500 و630 دولارا، ما حال دون تمكن كثير من المواطنين من شراء الأضاحي، حتى مع اللجوء إلى الاقتراض.

وعزا مربو ماشية هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الأعلاف وتراجع أعداد القطيع خلال السنوات الأخيرة، بينما تحدثت منظمات معنية بحماية المستهلك عن اختلالات في منظومة اللحوم وغياب رؤية دقيقة للسوق، إلى جانب تنامي المضاربة وارتفاع الطلب مقارنة بالعرض.

(النشرة العربية / تونس/ عادل الثابتي/ صور وفيديو / 700 كلمة)

3- سوق برقاش بمصر.. قِبلة مربي الإبل في موسم الأضاحي (تقرير)

يعد سوق "برقاش" بمحافظة الجيزة غرب العاصمة القاهرة قِبلة لتجارة الإبل في مصر، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، حيث تنشط حركة البيع والشراء. ويشهد السوق إقبالا من محبي لحوم الإبل، فيما يتسابق التجار والمربون لبيع أضاحيهم خلال الأيام القليلة التي تسبق العيد. وأفاد تجار للأناضول بأن أسعار الإبل تراوح بين 1500 و3800 دولار حسب حجمها وعمرها. ووفق معطيات وزارة الزراعة، يشهد "برقاش" سنويا تداول 150 ألف رأس من الإبل، بمتوسط 12 ألف رأس شهريا. (النشرة العربية/ القاهرة/ حسين القباني/ صور وفيديو/ 500 كلمة)

-----------

