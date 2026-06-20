الأجندة اليومية للنشرة العربية - السبت 20 يونيو 2026

تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم السبت 20 يونيو/ حزيران 2026

** المتابعات الإخبارية

دولي

- التطورات السياسية عقب إعلان وزارتي الخارجية الإيرانية والسويسرية إرجاء المفاوضات بين واشنطن وطهران، التي كان مقررا عقدها الجمعة في سويسرا، إلى موعد لاحق لم يُحدد.

- متابعة البيانات والفعاليات والمواقف الدولية بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 4 ديسمبر/كانون الأول 2000، في ظل تفاقم أزمات النزوح واللجوء حول العالم.

لبنان

- مستجدات الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، المقررة في واشنطن بين 23 و25 يونيو/حزيران الجاري، بما يشمل ردود الفعل الإسرائيلية على إعلان وزارة الخارجية الأمريكية عقد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة.

- معاناة المدنيين جراء استمرار الهجمات الإسرائيلية، رغم التفاهم الأمريكي الإيراني الذي ينص على وقف الحرب في مختلف الجبهات، غداة مقتل 49 شخصا في غارات إسرائيلية جنوبي البلاد.

إسرائيل

- ردود الفعل الإسرائيلية بشأن إعلان وزارة الخارجية الأمريكية عقد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن.

فلسطين

- انطلاق امتحانات الثانوية العامة في فلسطين بمشاركة نحو 91 ألف طالب وطالبة، بينهم 37 ألفا و698 في قطاع غزة يتقدمون إلكترونيا وسط النزوح وضعف الإنترنت ودمار المدارس جراء حرب الإبادة الإسرائيلية.

- متابعة معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة جراء الخروقات الإسرائيلية لتفاهمات وقف إطلاق النار، بالتوازي مع رصد الاعتداءات شبه اليومية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

السودان

- التطورات الأمنية والإنسانية في شمال كردفان ودارفور، مع استمرار قوات الدعم السريع في استهداف مدينة الأبيض وقصف محطة كهربائها، ما أدى إلى توقف محطات المياه، وسط تحذيرات أممية من هجوم محتمل على المدينة التي تستضيف نحو مليون نازح.



* الرياضة

**اليوم التاسع من منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك حتى 19 يوليو المقبل

- اسكتلندا / المغرب (المجموعة الثالثة) على ملعب "بوسطن ستاديوم"، الولايات المتحدة.

- البرازيل / هايتي (المجموعة الثالثة) على ملعب "فيلادلفيا ستاديوم"، الولايات المتحدة.

- تركيا / باراغواي (المجموعة الرابعة) على ملعب "سان فرانسيسكو بي إيريا"، الولايات المتحدة.

- هولندا / السويد (المجموعة السادسة) على ملعب "هيوستن ستاديوم"، الولايات المتحدة

- ألمانيا / كوت ديفوار (المجموعة الخامسة) على ملعب "تورنتو ستاديوم"، كندا

----------------

* التقارير الخاصة

تركيا

1- السوق المصري بإسطنبول.. 4 قرون من التجارة تحفظ ذاكرة المدينة (تقرير)

يتناول التقرير السوق المصري التاريخي في إسطنبول، الذي يحافظ منذ نحو 4 قرون على دوره في تجارة التوابل والمكسرات، ويستقبل يوميا بين 50 ألفا و60 ألف زائر، ويضم نحو 120 متجرا توفر فرص عمل لمئات الأشخاص، فيما يواصل جذب السياح ودعم الحركة التجارية والترويج لمنتجات منطقة الأناضول. (النشرة التركية/إسطنبول/قاآن أولو، مجاهد أنس سوينج/1000 كلمة)

2- "أدرسان".. وجهة تركية تجمع بين الطبيعة والتاريخ على المتوسط (تقرير)

يتناول التقرير منطقة أدرسان التابعة لولاية أنطاليا جنوب غربي تركيا، التي برزت خلال السنوات الأخيرة وجهة سياحية تستقطب الزوار المحليين والأجانب بفضل طبيعتها البكر وموقعها الساحلي على البحر المتوسط، وشواطئها الهادئة ومياهها الفيروزية، إلى جانب جزيرة "صولو أدا" المعروفة بـ"مالديف أنطاليا"، فضلا عن أهميتها التاريخية والطبيعية لاحتضانها أجزاء من طريق "ليكيا" المصنف بين أجمل مسارات المشي في العالم. (النشرة التركية/أنطاليا/عائشة يلدز/450 كلمة)

دولي

3- فرنسا تضغط أمنيا على طلاب بسبب أنشطتهم الداعمة لفلسطين (تقرير)

يتناول التقرير تصاعد التوقيفات والغرامات والإجراءات التأديبية بحق طلاب فرنسيين شاركوا في أنشطة واحتجاجات داعمة لفلسطين ورافضة للحرب الإسرائيلية على غزة، عبر شهادات طلابية تتحدث عن انتقال السلطات من الاعتقالات إلى الضغوط المالية، واستمرار التحركات ضد شراكات جامعات فرنسية مع شركات تصنيع أسلحة، وسط اتهامات لإدارات الجامعات والشرطة بقمع الأصوات الداعمة للفلسطينيين. (النشرة التركية/باريس/إسراء طاشقين/فيديو/770 كلمة)