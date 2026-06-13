الأجندة اليومية للنشرة العربية - السبت 13 يونيو 2026

تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم السبت 13 يونيو/ حزيران 2026.

** المتابعات الإخبارية

* دولي

- مستجدات منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك حتى 19 يوليو/ تموز المقبل، ويترقب عشاق المستديرة مباراة قطر ضد سويسرا (المجموعة الثانية) على ملعب "سان فرانسيسكو بي إيريا".

- تطورات الأزمة بين طهران وواشنطن غداة الحديث عن اتفاق وشيك بشأن "نص مذكرة التفاهم" لإنهاء الحرب، وسط استمرار الاجتماعات بهذا الخصوص.



* إسرائيل

- متابعة المواقف الإسرائيلية من اتفاق وشيك بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب.

* لبنان

- تداعيات التصعيد العسكري الإسرائيلي المستمر جنوبي لبنان واستمرار خرق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل الذي مددته واشنطن حتى مطلع يوليو المقبل.

* فلسطين

- الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة واعتداءات الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

- تداعيات وردود الفعل على اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الجمعة، "حارة جابر" بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، واقتحام الجيش الإسرائيلي منطقة "برك سليمان" السياحية بمحافظة بيت لحم جنوبي الضفة.

* تونس

- جمعيّة "أنصار فلسطين" تنظم وقفة مساندة للشعب الفلسطيني أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة في العاصمة، تحت عنوان "لا لتدنيس المسجد الأقصى المبارك.. صامدون حتى التحرير".

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** التقارير الخاصة

1- تركيا.. موسم سياحي واعد ينتظر شلال طورتوم بولاية أرضروم مع ذوبان ثلوج الشتاء (تقرير)

يتناول التقرير عودة شلال طورتوم، أحد أبرز المعالم الطبيعية في ولاية أرضروم شرقي تركيا، إلى ذروة تدفقه مع ذوبان الثلوج في المرتفعات الجبلية المحيطة، بعد سنوات تأثر فيها بموجات جفاف وتراجع الموارد المائية. ويبرز التقرير كيف أعادت غزارة المياه الحياة إلى الشلال وحولته إلى وجهة تجذب الزوار والمصورين وعشاق الطبيعة، وسط توقعات بموسم سياحي نشط خلال أشهر الصيف المقبلة. (النشرة التركية/ أرضروم/ يونس خوجه أوغلو/صور وفيديو/ 600 كلمة).

2- "ما ترويه الجروح".. تحقيق بشأن إبادة إسرائيل في غزة يحصل على جائزة أوروبية (تقرير)

تقرير حول تحقيق أجراه الصحفيان الهولنديان مود إفتينغ وفيليم فينسترا حول الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة ونشر تحت عنوان "ما ترويه الجروح" وحصلا بموجبه على "جائزة الصحافة المتميزة" ضمن جوائز الصحافة الأوروبية. الصحفية إفتينغ قالت للأناضول إن الأطباء الذين عملوا داخل غزة شكلوا "آخر الشهود الدوليين الذين تمكنوا من رؤية ما يجري ميدانيا"، فيما قال الصحفي فينسترا إن العمل على ملف غزة يعني تلقائيا "مواجهة انتقادات وضغوط من جهات مختلفة". (النشرة التركية/ أمستردام/ سلمان أقسنقر/ صور/ 780 كلمة).

3- "ملكة البحار" تحت نار إسرائيل.. نازحو صور اللبنانية يرفضون الرحيل (تقرير)

تقرير تحدث فيه عدد من المواطنين من سكان مدينة صور الملقبة بـ"ملكة البحار" عن تمسكهم بالبقاء في بلداتهم بجنوب لبنان رغم استمرار القصف الإسرائيلي. ويقطن في المدينة حاليا حوالي 90 ألف نسمة، 20 بالمئة منهم من النازحين الذي لجأوا إلى المدينة من بلدات جنوبية عدة. وتضم المدينة مواقع أثرية مدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو). (النشرة العربية/ بيروت/ نعيم برجاوي/ فيديو/ 400 كلمة).