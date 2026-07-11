الأجندة اليومية للنشرة العربية - السبت 11 يوليو 2026

** المتابعات الإخبارية



* دولي

- مستجدات التوترات في منطقة الخليج، عقب ضربات أمريكية استهدفت عدة مناطق في إيران، فيما تعرضت الأردن والبحرين والكويت لهجمات إيرانية، ردا على القصف الأمريكي، وسط دعوات دول مجلس التعاون الخليجي للتهدئة.

- متابعة مستجدات مباريات دور الثمانية ضمن نهائيات كأس العالم 2026 الجارية في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك حتى 19 يوليو.

* فلسطين

- الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة منذ أكتوبر الماضي والتي أسفرت عن مقتل 1092 فلسطينيا وإصابة 3507 آخرين، إضافة إلى اعتداءات الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية.

* لبنان

- خروقات إسرائيل المستمرة لوقف إطلاق النار والتي أدت حتى مساء الأربعاء، إلى ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 4 آلاف و321 شخصا قتيلا، 12 ألفا و203 مصابا، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

* مصر

- الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم والجهاز الفني والإداري بعد عودتهم من منافسات كأس العالم 2026 عقب تحقيقهم إنجازا تاريخيا بالوصول إلى دور الـ16 لأول مرة في تاريخ المنتخب.

* تونس

- افتتاح الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي تحت شعار "ذاكرة تعيش" ببرنامج يشمل 32 عرضا متنوعا بين الموسيقى والمسرح والرقص المعاصر بمشاركة فنانين من 12 دولة.

* السودان

- تطورات الأوضاع غداة اتهام لجان مقاومة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي البلاد قوات "الدعم السريع" بارتكاب عمليات قتل وترهيب وانتهاكات بحق المدنيين في مدينة كلبس بالولاية والتي دخلتها الجمعة، عقب معارك مع الجيش والقوة المشتركة للحركات المسلحة المتحالفة معه.

* اليمن

- مستجدات ملف تبادل الأسرى الذي كان يفترض بدء تنفيذه السبت 10 يوليو دون تعليق بعد حول أسباب التأخير.

** رياضة

* بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس (نهائي فردي السيدات)

- كارولينا موتشوفا / ليندا نوسكوفا

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** التقارير الخاصة

1- معلمة بوسنية في لوكسمبورغ: فصلي لن يمنعني من الدفاع عن فلسطين (مقابلة)

تقرير يرصد قصة المعلمة البوسنية فاطمة كورتيتش، التي تقول إنها فصلت من عملها في لوكسمبورغ بسبب منشورات دعمت فيها فلسطين ونددت بحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، وتمسكها بمواصلة الدفاع عن الفلسطينيين رغم اتهامها بـ"معاداة السامية". كما يتناول التقرير طعنها قضائيا في قرار الفصل، والرسائل التضامنية التي تلقتها من أنحاء العالم، ويربط موقفها بتجربتها الشخصية مع إبادة سربرنيتسا التي فقدت خلالها عددا من أقاربها ومعارفها، مؤكدة أن انتماءها إلى شعب تعرض للإبادة يمنعها من الصمت إزاء إبادة أخرى في غزة. (النشرة التركية/ إسطنبول/ محمد قره/ صور وفيديو/750 كلمة)

2- متطوعون في فنزويلا يساندون الأطفال للتخفيف من آثار الزلزال (تقرير)

تقرير تستعرض فيه الأناضول مبادرة طوعية لأطباء وأخصائيين نفسيين في مدينة لا غوايرا الفنزويلية للتخفيف من آثار الزلزال الذي ضرب البلاد في 24 يونيو الماضي. وتقول الأخصائية النفسية السريرية ماريانا فييغاس للأناضول، إن الهدف من المبادرة هو تقديم الدعم للأطفال والشباب بعد الزلزال المزدوج، مؤكدة أن ذلك يمثل جوهر مهمتهم. فيما تقول المتطوعة ميرلياندراينا كوينتيرو للأناضول إن الأنشطة الموجهة للأطفال تساعدهم تدريجيا على تقبل ما مروا به، مشيرة إلى أن رؤية الابتسامة على وجه الأطفال تمثل أعظم مكافأة بالنسبة للمتطوعين (النشرة التركية/ لا غويرا/ محمد أمين جانيك/ صور وفيديو/ 780 كلمة)

3- فلسطيني محرر: إسرائيل أعادتني إلى السجن بعد 5 أيام من جلطة قلبية (مقابلة)

يروي الفلسطيني خالد أبو غرابة (58 عاما) المفرج عنه من السجون الإسرائيلية بعد اعتقال من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة دام نحو 20 يوما للأناضول مأساة اعتقاله، قائلا إنه أُعيد إلى السجن بعد خمسة أيام فقط من إصابته بجلطة قلبية، وعانى ظروفا غير الإنسانية وسط غياب الرعاية الطبية، فيما تعرض لاحقا إلى الضرب والتنكيل. وأشار إلى الظروف القاسية عاشها خاصة بعدما تدهورت حالته الصحية. (النشرة العربية/غزة/ حسني نديم/ فيديو/ 500 كلمة)

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** ملتيميديا

- فلسطيني محرر: إسرائيل أعادتني إلى السجن بعد 5 أيام من جلطة قلبية (مقابلة)