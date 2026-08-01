الأجندة اليومية للنشرة العربية - السبت 01 أغسطس 2026

تجدون فيما يلي المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة المدرجة على أجندة النشرة العربية ليوم السبت 01 أغسطس/ آب 2026.

** المتابعات الإخبارية:

* دولي

- ردود الفعل المتواصلة على إصدار "مجلس السلام" مسودة اتفاق تحت عنوان "خارطة طريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس ترامب الشاملة للسلام في غزة"، تحدد المبادئ والآليات التنفيذية لاستكمال تطبيق الخطة، بما يشمل الترتيبات الأمنية والإدارية والانتقالية في قطاع غزة، إلى جانب المسار السياسي المقترح.

وأعلنت حركة حماس على لسان الناطق باسمها حازم قاسم، موافقتها على ما قالت إنه "مقترح الوسطاء لاستكمال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار".

بينما لم يصدر تعقيب رسمي من جانب الحكومة الإسرائيلية بشأن الوثيقة، غير أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، هاجم، الجمعة، مسودة الاتفاق الخاصة بالمرحلة التالية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرا أنها "غير مقبولة" لإسرائيل، وحرض على مواصلة عمليات الاغتيال وتهجير الفلسطينيين.

وكشف مصدر مصري مطلع، الجمعة، أن القاهرة ستستضيف قريبا اجتماعا يضم الوسطاء للتأكيد على التزام جميع الأطراف بتنفيذ بنود اتفاق المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

- مستجدات وتداعيات التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط على وقع المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران، وآخرها تسجيل هجمات على الكويت، فجر الجمعة، استهدفت منشآت حيوية وعسكرية.

وأعلن الجيش الكويتي تسجيل أضرار مادية نتيجة سقوط شظايا جراء التصدي لمسيّرات إيرانية رصدها داخل مجاله الجوي، منذ فجر الجمعة.

* فلسطين

- ردود فعل فلسطينيي قطاع غزة على إعلان "مجلس السلام" عن خارطة الطريق الخاصة بإنهاء الحرب وتحقيق السلام في القطاع.

- التصعيد الاستيطاني واعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين بالضفة الغربية المحتلة، واستمرار خروقات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

- التطورات الميدانية في محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، غداة اقتحام مستوطنين بحماية الجيش الإسرائيلي غربي مدينة نابلس ومنها بلدة تل، وذلك في أعقاب تحويل الجيش الإسرائيلي أربعة منازل في القرية إلى ثكنات عسكرية.

وفي أحدث التطورات أيضا، أصاب الجيش الإسرائيلي، الجمعة، 11 فلسطينيا بالرصاص والاختناق خلال مواجهات غربي نابلس، فيما أحرق مستوطنون أراضي زراعية في بلدة بورين جنوبي المحافظة.

* لبنان

- مستجدات تصعيد الجيش الإسرائيلي في جنوبي لبنان عبر عمليات توغل وقصف مدفعي وإحراق منازل وتفجيرها. وفي أحدث الخروقات نفذ الجيش الإسرائيلي 3 تفجيرات عنيفة باتجاه محيط بلدة الطيبة أعقبت تفجيرات ضخمة هزت، فجر الجمعة، محيط قلعة الشقيف بقضاء النبطية، جنوبي لبنان.

وفيما زعم الجيش الإسرائيلي أنه دمر خلالها أنفاقا تابعة لـ"حزب الله" حذر الرئيس اللبناني جوزاف عون من أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة جنوبا تمثل "تهديدا مباشرا" للمسار المنطلق بموجب اتفاق الإطار، وتقوض الجهود الدولية لتثبيت الاستقرار.

* إسرائيل

- ترقب ردة فعل الحكومة الإسرائيلية على خارطة الطريق التي أعلنها مجلس السلام بشأن إنهاء الحرب وإحلال السلام في غزة

* السودان

- التطورات الميدانية غداة إعلان قوة تابعة لقوات الدعم السريع، الجمعة، استسلامها للقوات السودانية وتسليم أفرادها أنفسهم بكامل عتادهم، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

* اليمن

- مستجدات التصعيد العسكري بين الحكومة المدعومة بتحالف دعم الشرعية من جهة، وجماعة الحوثي المدعومة من إيران من جهة أخرى، غداة يوم هادئ نسبيا أعقب مواجهات دموية أسفرت عن مقتل اثنين من أفراد "المقاومة الوطنية" الموالية للحكومة اليمنية.

* المغرب

- - متابعة محاولات الهجرة الجماعية تجاه سبتة، غداة إعادة أكثر من 37 ألف مهاجر غير نظامي إلى المغرب ما يعادل 75 بالمئة من إجمالي الذين دخلوا المدينة الخاضعة للإدارة الإسبانية. وفي أحداث تداعيات الهجرة، قررت إيطاليا، الجمعة، تعليق تطبيق اتفاقية شنغن مع إسبانيا، على خلفية دخول نحو 50 ألف مهاجر غير نظامي إلى مدينة سبتة.

** الرياضة

* كأس أمم إفريقيا للسيدات

- مصر / مالاوي

- نيجيريا / زامبيا

** التقارير الخاصة

* تركيا

كوريا الجنوبية: المسيّرات التركية تمتلك أحد أكثر التقنيات تقدمًا في العالم

أكد سفير كوريا الجنوبية الجديد لدى أنقرة، بو سوك جونغ، أن تركيا تمتلك واحدة من أكثر تقنيات الطائرات المسيّرة تطورًا في العالم، معربًا عن تطلع بلاده إلى توسيع التعاون مع أنقرة في الصناعات الدفاعية، بما يشمل الطائرات المسيّرة والمقاتلة الوطنية "قآن" والمنصات البحرية غير المأهولة، إلى جانب تعزيز الشراكة الاقتصادية والتكنولوجية بين البلدين.

وقال السفير للأناضول إن التعاون في مجالات البحث والتطوير والإنتاج المشترك سيفتح آفاقًا جديدة للعلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري تجاوز 10 مليارات دولار واستقر عند هذا المستوى، فيما تستعد سيئول وأنقرة للاحتفال عام 2027 بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية عبر إطلاق مبادرات جديدة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية (النشرة التركية / أنقرة/ محمد شاه يلماز/ صورة / 500 كلمة)

* الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

في عيده الـ 81.. تحديات مضاعفة أمام الجيش اللبناني (تقرير)

يحيي الجيش اللبناني الذكرى الـ81 لتأسيسه وسط تحديات غير مسبوقة، تتصدرها مواصلة الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من جنوب البلاد، ومهمة الانتشار على الحدود الجنوبية وتنفيذ قرار الدولة بحصر السلاح بيدها، إلى جانب أعباء الأمن الداخلي والحدود مع سوريا، في ظل محدودية الإمكانات العسكرية والضغوط الاقتصادية.

وقال الخبير العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد هشام جابر للأناضول إن الجيش اللبناني يتمتع بكفاءة عالية لكنه يفتقر إلى منظومات الدفاع الجوي والتسليح اللازم لمواجهة أي عدوان إسرائيلي، فيما أكد الباحث محمد شمس الدين أن نجاح مهمة حصر السلاح لا يرتبط بالقدرات العسكرية بقدر ما يحتاج إلى توافق سياسي، مستبعدًا تحقيقها في ظل الانقسام الداخلي القائم. ( النشرة العربية / نعيم برجاوي/ بيروت/ بلا صور ولا فيديو / نحو 1000 كلمة)

دولي

بيت بيير لوتي في فرنسا... رحلة عبر العمارة التركية والإسلامية

يبرز منزل الروائي والرحالة الفرنسي بيير لوتي في مدينة روشفور غربي فرنسا بوصفه شاهدًا على شغفه العميق بالثقافة العثمانية وإسطنبول، إذ حوّل منزله العائلي إلى فضاء يستحضر الأماكن التي زارها خلال رحلاته، فضم صالونًا تركيًا وغرفة عربية وقاعة تُعرف بـ"المسجد" تتزين بخزف إزنيق العثماني ومقتنيات جلبها من تركيا وسوريا والجزائر. كما بقيت قصة حبه للفتاة الشركسية "أزياده"، التي ألهمت روايته الشهيرة، حاضرة في المنزل عبر لوحة لها ونسخة مطابقة لشاهد قبرها.

وقال أمين متاحف روشفور كلود ستيفاني إن المنزل خضع بين عامي 2012 و2025 لعملية ترميم معقدة تجاوزت كلفتها 13 مليون يورو، أعادته إلى هيئته الأصلية كما كان عند وفاة لوتي عام 1923، موضحًا أن الكاتب كان يعيد بعد كل رحلة تشكيل منزله ليجسد الأماكن التي تركت أثرًا في نفسه، وأن قاعة "المسجد" صُممت لاستحضار إسطنبول التي أحبها، وتضم عناصر معمارية وزخرفية مستوحاة من العمارة الإسلامية والعثمانية. (النشرة التركية / إسراء طاشقين/ فرنسا / صور وفيديو / 900 كلمة)