الأجندة اليومية للنشرة العربية - الخميس 6 أغسطس 2026

تجدون فيما يلي المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة المدرجة على أجندة النشرة العربية ليوم الخميس 6 أغسطس/ آب 2026.

أبرز المتابعات الإخبارية

تركيا

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلتقي نظيره السوري أسعد الشيباني في العاصمة أنقرة.

دولي

اليوم الثالث والأخير من الجولة السابعة للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الإيطالية روما، غداة كشف مصدر لبناني رسمي رفيع للأناضول، الأربعاء، عن تحسن أجواء المفاوضات في يومها الثاني، مشيدا بموقف واشنطن إزاء الطرح الذي قدمته بيروت بشأن مسألة الحدود مع إسرائيل.

مستجدات وتداعيات التوترات بين واشنطن وطهران، غداة توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بـ"ضربة قوية" في حال رفضت إعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي "قريبا جدا"، في وقت قال فيه إن محادثات "جيدة للغاية" تجري حاليا، مشيرا إلى أن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق.

فلسطين

متابعة خروقات تل أبيب لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر الماضي، وجهود الدفاع المدني في قطاع غزة للبحث عن جثامين قتلى الإبادة الإسرائيلية تحت أنقاض المنازل المدمرة.

مستجدات الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة التي ينفذها الجيش والمستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة

متابعة العملية العسكرية التي بدأها الجيش الإسرائيلي في مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمالي القدس المحتلة، منذ فجر الأربعاء، وشملت مداهمة المنازل واعتقالات وتحويل عدد منها إلى ثكنات عسكرية.

إسرائيل

ترقب انعقاد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" لبحث خريطة الطريق للمرحلة الثانية في قطاع غزة، والتطورات في إيران ولبنان.

لبنان

مستجدات الخروقات الإسرائيلية غداة مقتل لبناني وإصابة 11 آخرين في غارة استهدفت بلدة تبنين جنوبي البلاد، فيما أفادت وسائل إعلام عبرية بانفجار عبوة ناسفة استهدفت قوة إسرائيلية في منطقة مجدل زون ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

السعودية

انطلاق معرض "آسيان إكسبو السعودية 2026"، الذي يستمر حتى 8 أغسطس الجاري في مركز جدة للمعارض والفعاليات، ومن المقرر أن يستقطب نخبة من المستثمرين والشركات والجهات الحكومية ورواد الأعمال، ضمن منصة اقتصادية وتجارية تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين المملكة ودول رابطة آسيان، وفتح آفاق جديدة للشراكات وفرص النمو في مختلف القطاعات.

المغرب

مستجدات ملف الهجرة الجماعية غير النظامية إلى مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية، غداة إعادة غالبية المهاجرين إلى مدينة الفنيدق شمالي المغرب.

متابعة حرائق الغابات، غداة مواصلة السلطات المغربية لليوم الخامس جهود إخماد الحرائق التي أتت على نحو 120 هكتارا من غابة "تايدة" في إقليم صفرو، شمالي البلاد.

اليمن

مستجدات التصعيد العسكري، غداة إعلان جماعة الحوثي استهداف سفينة سعودية في البحر الأحمر بصواريخ باليستية، متوعدة بتصعيد عملياتها، دون تعليق من الرياض.

الرياضة

نادي طرابزون سبور التركي يقدم لاعبه الجديد، المصري محمد صلاح، إلى جماهيره في ملعب "بابارا بارك".

تصفيات الدوري الأوروبي

ياغييلونيا بياويستوك / رينجرز

هراديتس كرالوفيه / بشيكطاش

ليخ بوزنان / كي كلاكسفيك

سالزبورغ / نادي بافوس

باوك سالونيكي / أندرلخت

بنفيكا / هارتس

تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي

فلورا بايدي / رابيد فيينا

دينامو كييف / كاراباخ أغدام

أياكس أمستردام / شيلبورن

سبورتينغ براغا / دينامو مينسك

لوغانو / رونافيك

بوهيميانز / ميتيلاند

كأس أمم إفريقيا للسيدات

مالي / غانا

الرأس الأخضر / الكاميرون

التقارير الخاصة

تركيا

1- لدفع التنمية.. كركوك تعول على عضوية اتحاد بلديات العالم التركي (تقرير)

تقرير عن انضمام مدينة كركوك شمالي العراق، إلى اتحاد بلديات العالم التركي في 31 يوليو الماضي، في خطوة يرى كثير من أبناء المدينة أنها ستفتح الباب أمام الاستفادة من الخبرات والتجارب البلدية في دول العالم التركي، وفي مقدمتها تركيا.

وبتصريح للأناضول، يقول عبد القادر شاهين بيرقدار، الذي يعمل في قطاع العقارات، إن هذا الانضمام يمثل حدثا مهما في تاريخ المدينة، فيما يشدد مصطفى جعفر، وهو مستشار استثماري، على أهمية الاستفادة من الخبرات التركية في مجالات التخطيط العمراني والخدمات البلدية.

(النشرة التركية/ كركوك/ علي مكرم غريب/ صور وفيديو/ 585 كلمة)

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

2- مواسم الجنوب اللبناني تحت النار الإسرائيلية.. مزارعون يحصدون الخسائر (تقرير)

تقرير يرصد خسائر الموسم الزراعي في البلدات الحدودية جنوبي لبنان، إذ لم تعد الخسارة مرتبطة فقط بتراجع الإنتاج أو ارتفاع تكلفته، بل بعدم قدرة المزارع على الوصول إلى أرضه.

ويقول المزارع نمر رحال إن الاعتداءات الإسرائيلية حرمت المزارعين من استثمار أجزاء واسعة من أراضيهم، وإن الخسائر طالت محاصيل عديدة، فيما يقول رئيس الجمعية التعاونية الزراعية في مجدل سلم ومنطقة مرجعيون علي صبرا إن المزارعين في المناطق الحدودية يعيشون، للعام الثالث، موسما زراعيا خاسرا.

(النشرة العربية/ جنوبي لبنان/ وسيم سيف الدين/ فيديو/ 700 كلمة)

3- "عدنا بخفي حنين".. شبان يروون تجربة الهجرة الجماعية إلى سبتة (تقرير)

تقرير يتناول شهادات مهاجرين مغاربة عادوا إلى مدينة الفنيدق شمالي المغرب، بعد مشاركتهم في موجة العبور الجماعي نحو مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية.

وفي حديث للأناضول، يقول يونس، من مدينة العرائش شمالي المغرب، إنه عاش 3 أيام من العذاب داخل سبتة قبل عودته إلى الفنيدق، فيما يقول محمد بديدي، المقيم في مدينة الفنيدق، إن كثيرا ممن عبروا إلى سبتة لم يتمكنوا حتى من الحصول على الماء والخبز.

أما إسماعيل إسحاق، فيقول إنه جاء إلى الفنيدق من طنجة بعدما شاهد أصدقاء ومعارف استطاعوا الهجرة بشكل غير نظامي ونجحوا في الحصول على عمل مناسب.

(النشرة العربية/ الرباط/ خالد مجدوب/ فيديو/ 760 كلمة)

4- تالا صندوقة.. فنانة مقدسية تحيي ذاكرة فلسطين بخيوط القش والنسيج (تقرير)

تقرير يتناول تجربة الفنانة المقدسية تالا صندوقة، التي توظف القش والنسيج لإحياء الذاكرة الفلسطينية وتوثيق تاريخ مدينة القدس، وتحول المواد الطبيعية إلى أعمال فنية تعالج قضايا الهوية والذاكرة والتجربة الإنسانية.

وتقول صندوقة للأناضول إنها استلهمت هذا التوجه من عمل عائلتها في النجارة منذ أكثر من 200 عام، وحولته من منحى حرفي إلى منحى فني متخصص، مشيرة إلى أن دعم الفنانين الفلسطينيين لا يخدم الحركة الثقافية فحسب، بل يسهم أيضا في إيصال الرواية الفلسطينية إلى العالم.

(النشرة العربية/ القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ صور وفيديو/ 592 كلمة)

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