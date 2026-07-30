الأجندة اليومية للنشرة العربية - الخميس 30 يوليو 2026

تجدون فيما يلي المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة المدرجة على أجندة النشرة العربية ليوم الخميس 30 يوليو/ تموز 2026.

** المتابعات الإخبارية:

* تركيا

- الرئيس رجب طيب أردوغان يستقبل نظيره اللبناني جوزاف عون في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

* دولي

- متابعة المستجدات عقب عودة التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، وتنفيذ القيادة المركزية الأمريكية غارات على إيران غداة توعد الرئيس دونالد ترامب بتوجيه ضربة "شديدة للغاية"، ردا على الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية في الأردن الأربعاء.

- ردود الفعل العراقية غداة تنفيذ الولايات المتحدة والسعودية غارات استهدفت مواقع تابعة لجماعات مدعومة من إيران داخل العراق.

- متابعة عقد بعض البنوك المركزية مثل بنكي اليابان وبريطانيا اجتماعات لاتخاذ بعض القرارات الاقتصادية والمالية في ظل تضرر الأسواق العالمية جراء صدمة النفط.

* إسرائيل

- رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ينهي زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية ويعود إلى إسرائيل بعد لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

- المواقف الإسرائيلية مع عودة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران.

* فلسطين

- التصعيد الاستيطاني واعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين بالضفة الغربية، واستمرار الانتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

* مصر

- تفاعلات ونتائج زيارة وفد قيادة حركة حماس للعاصمة المصرية القاهرة لليوم الثالث على التوالي، في ظل تواصل مباحثات مكثفة بين وفد الحركة والوسطاء من مصر وقطر وتركيا؛ من أجل التوصل لتوافقات بشأن تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

* لبنان

- متابعة استمرار الجيش الإسرائيلي في تصعيده العسكري بالجنوب، عبر عمليات توغل وقصف مدفعي وإحراق وتفجير منازل.

* السودان

- التطورات الأمنية والإنسانية، في ضوء تقدم الجيش بمناطق شمال وشمال غربي ولاية شمال كردفان، وسيطرته على مناطق استراتيجية في الولاية بعد معارك مع قوات الدعم السريع.

* اليمن

- مستجدات التصعيد العسكري، غداة إعلان القوات الحكومية إسقاط طائرة مسيرة مفخخة تابعة للحوثيين حاولت استهداف مواقع عسكرية في محافظة صعدة شمال غربي البلاد.

* المغرب

- متابعة احتفالات عيد العرش بالمغرب، وهي الذكرى الـ27 لتولي العاهل المغربي محمد السادس الحكم.

- جهود السلطات في رصد وإخماد بعض الحرائق التي اندلعت في بعض مناطق البلاد.

** الرياضة

* تصفيات الدوري الأوروبي

- فيكتوريا بلزن / ترومسو

- ميتلاند / بشيكطاش

- باوك سالونيكي / دينامو كييف

- سسكا صوفيا / كاراباخ أغدام



- أندرلخت / هاماربي

- فرينسفاروشي / تفينتي

- بنفيكا / غالين



* تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي

- أودا ريغا / ستيوا بوخارست

- إنتر توركو / باشاك شهير

- أياكس أمستردام / فويفودينا

- سيون / باتي بوريسوف

- باناثينايكوس / باكشي

* كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات

- السنغال / غينيا

- المغرب / الجزائر

** التقارير الخاصة

* تركيا

1- تركيا... 18 ألف فرخ فلامنغو تحيي جزيرة غديز الاصطناعية (تقرير)

تقرير يسلط الضوء على جزيرة غديز الاصطناعية بولاية إزمير غربي تركيا، التي أُنشئت لتوفير بيئة آمنة لتعشيش طيور الفلامنغو. ويقول مدير فرع حماية الطبيعة والمتنزهات الوطنية في إزمير سليمان بينار للأناضول إن أعمال المراقبة أظهرت خروج نحو 18 ألف فرخ فلامنغو من البيض في الجزيرة. (النشرة التركية/إزمير/ خليل فيدان/صور وفيديو/550 كلمة)

* الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

2- العدوان الإسرائيلي يدفع نحالي جنوب لبنان لمراقبة الخلايا عبر صور فضائية (تقرير)

حرم العدوان الإسرائيلي عشرات النحالين في جنوب لبنان من الوصول إلى نحو 390 خلية، فاستعانوا بصور الأقمار الصناعية لمتابعتها. ويقول مختار شبعا حسن علي زهرة للأناضول إن الاعتداءات شلت قطاع النحل والصور باتت الوسيلة الوحيدة لمعرفة مصير المناحل. بدوره أفاد النحال حسن زهرة للأناضول بتعذر الوصول إلى 40 خلية رغم مخاطبة الجهات الرسمية، ولا تكشف الصور إن كان النحل حيا. (النشرة العربية/جنوب لبنان/ وسيم سيف الدين/صور وفيديو/624 كلمة)

3- مستشار البرهان: نرفض التقسيم وإضفاء الشرعية على "الدعم السريع" (مقابلة)

في مقابلة مع الأناضول، يقول مستشار الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية لرئيس مجلس السيادة بالسودان أمجد فريد إن الحكومة ترفض أي مبادرة تضفي شرعية على سيطرة قوات "الدعم السريع" على مناطق مدنية. كما ترفض تكرار السيناريو الليبي عبر تقسيم السودان. ويؤكد أن الخرطوم لا ترفض مبدأ وقف إطلاق النار أو التسوية السياسية، لكنها تشترط انسحاب "الدعم السريع" بالكامل من جميع المناطق المدنية التي تسيطر عليها. ويشدد فريد على أن ما يحدث ليس "حربا أهلية"، بل "اعتداء تشنه مليشيات فاشية على الدولة وحكومتها وشعبها وسيادتها". (النشرة التركية/ أنقرة/ طوبى ألتون/ صور وفيديو/ 850 كلمة)

* دولي

4- عزل مدعي الجنائية الدولية لا يوقف التحقيقات الجارية ضد إسرائيل (تقرير)

في هذا التقرير، يحذر خبيران في السياسة الدولية والقانون الدولي من أن عزل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان تسبب في أزمة مؤسسية غير مسبوقة، ويثير مخاوف بشأن استقلالية المحكمة، تحت وطأة ضغوط أمريكية وإسرائيلية. ويقول أستاذ العلاقات الدولية والسياسة المتقاعد بجامعة ساسكس البريطانية مارتن شو للأناضول إن عزل خان لا يغير وضع التحقيقات بشأن فلسطين، لكنه يثير قلقا بشأن توجه المحكمة مستقبلا. وترى عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة يورك الكندية الدكتورة هايدي ماثيوز أن الوضع في فلسطين يمثل اختبارا حاسما لشرعية المحكمة. (النشرة التركية/ لاهاي/ سلمان أقسنقر/ فيديو/ 950 كلمة)

**ملتيميديا

- العدوان الإسرائيلي يدفع نحالي جنوب لبنان لمراقبة الخلايا عبر صور فضائية

- مستشار البرهان: تقسيم السودان مرفوض ولن نقبل السيناريو الليبي