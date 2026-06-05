الأجندة اليومية للنشرة العربية - الجمعة 5 يونيو 2026

تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم الجمعة 5 يونيو/ حزيران 2026.

** المتابعات الإخبارية

* دولي

- جهود الوساطة المستمرة منذ أسابيع للوصول إلى اتفاق ينهي الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

- فعاليات وإحصاءات وبيانات متوقعة بمناسبة "اليوم العالمي للبيئة" الموافق 5 يونيو من كل عام.

- الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابا في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي المنعقد بين 3 و6 يونيو الجاري.

*تركيا

- وزير الخارجية هاكان فيدان يجري زيارة رسمية إلى بنغلاديش.

* إسرائيل

- ردود الفعل المتوقعة على قرار الحكومة بشأن الاتفاق مع لبنان على وقف إطلاق النار برعاية أمريكية، وسط معارضة مسؤولين يمينيين منهم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

- مستجدات الخسائر العسكرية، غداة مقتل قائد دبابة خلال معارك جنوبي لبنان، ما رفع عدد قتلى الجيش إلى 4 خلال أسبوع، و28 منذ بدء العدوان على إيران ولبنان في 28 فبراير.

* لبنان

- اليوم الثاني والأخير من زيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي جون ايف لودريان إلى بيروت ولقائه مع مسؤولين لبنانين.

- الإعلان المرتقب لمواعيد بدء الاتفاق الجديد لوقف إطلاق النار مع إسرائيل برعاية واشنطن، وردود الفعل على ذلك، لا سيما بعد رفض "حزب الله" للاتفاق.

- مؤتمر صحفي في بيروت لإطلاق "النداء الإنساني العاجل الثاني" بحضور سفراء الدول المانحة، وممثلين عن المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة، وسط ارتفاع مستمر لأعداد القتلى والجرحى والنازحين جراء العدوان الإسرائيلي.

* فلسطين

- خروقات إسرائيل اليومية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، واعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

- إحياء الذكرى 59 لـ"النكسة" أو حرب يونيو 1967، التي انتهت باحتلال إسرائيل ما تبقى من الأراضي الفلسطينية وأراضي مصرية وسورية.

- أداء المسلمين لصلاة الجمعة في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، وسط القيود الإسرائيلية المستمرة.

* المغرب

- مظاهرات وفعاليات بعدة مدن مغربية دعت إليها هيئات مدنية "للتنديد بممارسات إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني واستمرار استهداف غزة".

* تونس

- وقفتان احتجاجيتان، الأولى في قابس تدعو إلى "تفكيك المجمع الكيميائي في المدينة بسبب تضرر المواطنين من الغازات الملوثة الصادرة منه"، والأخرى في تونس العاصمة "دفاعًا عن حرية الرأي والتعبير، ورفضا لتجريم الكلمة".

* ليبيا

- التطورات، غداة إغلاق متظاهرين ليبيين مقرا أمميا في العاصمة طرابلس بسواتر ترابية ومطالبتهم بإغلاقه نهائيا، احتجاجا على ما وصفوها "محاولات توطين" مهاجرين غير نظاميين في بلادهم.

* رياضة

* مباريات ودية

- التشيك / غواتيمالا

- المكسيك / صربيا

- بيلاروسيا / سوريا

- جورجيا / البحرين

- أنغولا / موريتانيا

* الدوري الجزائري

- مولودية الجزائر / أولمبي الشلف

- شبيبة القبائل / شباب بلوزداد

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** التقارير الخاصة

* تركيا

1- أمين عام منتدى البركة: الاقتصاد الإسلامي فرض وجوده عالميا (مقابلة)

مقابلة أجرتها الأناضول مع الأمين العام لمنتدى البركة يوسف حسن خلاوي، أفاد خلالها بأن الاقتصاد الإسلامي فرض وجوده على الساحة المالية الدولية، مشيرا إلى وجود تنافس دولي من أجل استقطاب المستثمرين الذي يتعاملون وفق الضوابط الإسلامية، وإلى أن الاقتصاد الإسلامي بلغ حجمه تريليونات الدولارات ويحقق نمواً يفوق الاقتصاد التقليدي (النشرة التركية/ إسطنبول/ بيبرس جان/ صور وفيديو/ 650 كلمة)

* الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

2- في الذكرى 59.. إسرائيل تعيد فصول "النكسة" باحتلال وتهجير (تقرير)

تقرير عن الذكرى السنوية 59 لـ"النكسة" أو حرب يونيو 1967 التي انتهت باحتلال إسرائيل ما تبقى من الأراضي الفلسطينية وأراضي مصرية وسورية، في محطة شكلت تحولا مفصليا في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، وتحل هذا العام مع استمرار عدوان إسرائيل المستمر في فلسطين وسوريا ولبنان وتهديدها لاستقرار المنطقة وأمنها (النشرة العربية/ رام الله/ قيس أبو سمرة/ 850 كلمة)

3- أزمات الوقود وقطع الغيار.. قطاع النقل بغزة يتجه نحو الشلل (تقرير)

تفاقم أزمة المواصلات في غزة بعدما تكبد القطاع خسائر هائلة خلال الإبادة الإسرائيلية، قدرتها تقارير فلسطينية حكومية بنحو 2.8 مليار دولار، وتتصاعد ملامح الأزمة بالتزامن مع الحصار الذي تفرضه تل أبيب ومنع إدخال المركبات والزيوت وقطع الغيار وشح توفر الوقود، ما دفع كثيرين لاستخدام بدائل نقل غير آمنة مثل عربات بدائية سجلت حوادث مرورية في أوقات سابقة (النشرة العربية/ غزة/ رمزي محمود/ فيديو/ 1000 كلمة)

4- مصادرات "الجابريات" بجنين.. قرار إسرائيلي يثير مخاوف التهجير (تقرير)

يتناول التقرير قرار السلطات الإسرائيلية قبل أيام بمصادرة 7 دونمات من أراضي الفلسطينيين في منطقة "الجابريات" بمدينة جنين شمالي الضفة الغربية، وتكتسب المنطقة أهمية استراتيجية نظرا لإشرافها على مخيم جنين وأحياء واسعة من المدينة، ما أثار مخاوف فلسطينية من إقامة موقع عسكري دائم يعزز الاحتلال الإسرائيلي في مناطق تخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة (النشرة العربية/ جنين/ قيس أبو سمرة/ صور وفيديو/ 700 كلمة)

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* ملتيميديا

- مصادرات "الجابريات" بجنين.. قرار إسرائيلي يثير مخاوف التهجير

* أزمات الوقود وقطع الغيار.. قطاع النقل في غزة يتجه نحو الشلل