الأجندة اليومية للنشرة العربية - الجمعة 31 يوليو 2026

تجدون فيما يلي المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة المدرجة على أجندة النشرة العربية ليوم الجمعة 31 يوليو/ تموز 2026.

** المتابعات الإخبارية:

* دولي

- متابعة التطورات بين واشنطن وطهران غداة إعلان متحدث وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي استمرار المحادثات بين الجانبين رغم تواصل الهجمات المتبادلة، وإعلان القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أنها استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني ردا على محاولة استهداف قواتها.

- التطورات غداة إعلان وزارة الدفاع الكويتية وفاة عامل ووقوع أضرار مادية جسيمة جراء هجوم إيراني استهدف مبنى تابعا لشركة صينية شمالي البلاد، وكذلك إعلان الجيش الأردني إسقاط 5 صواريخ قادمة من إيران، وذلك في رابع يوم من الهجمات على المملكة.

- ردود الفعل عقب إعلان الحكومة المصرية، الخميس، أن حريقا تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط شمالي البلاد، مساء الأربعاء، نجم عن طائرة مسيرة، دون تحديد هويتها.

- مستجدات الإعلان عن موافقة 14 دولة على إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات يهدف إلى حماية حرية الملاحة في المنطقة، وفق بيان مشترك نشرته وزارة الدفاع السعودية، وقالت إن البيان صدر عن 14 دولة من أصل 43 شاركت في اجتماع دولي استضافته الرياض.

- التطورات السياسية ورصد المواقف عقب إعلان "مجلس السلام" التوصل إلى "خريطة طريق مفصلة" لتنفيذ المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ووصف المجلس الخطة بأنها "تمثل اختراقاً تاريخياً وتتضمن للمرة الأولى التزاماً رسمياً من حركة حماس بخطة للتخلي عن أسلحتها والتي سيتبعها الانسحاب الإسرائيلي من القطاع".

* فلسطين

- التصعيد الاستيطاني واعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين بالضفة الغربية المحتلة، واستمرار خروقات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

- التطورات الميدانية بعد دعوة مستوطنين إسرائيليين إلى مسيرة حاشدة في قرية تل الفلسطينية شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعد أسبوع من مقتل 4 فلسطينيين وإصابة 4 بجروح.

* لبنان

- مستجدات تصعيد الجيش الإسرائيلي في جنوبي لبنان عبر عمليات توغل وقصف مدفعي وإحراق منازل وتفجيرها.

* إسرائيل

- متابعة صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وسط قيود يفرضها الجيش الإسرائيلي على المصلين الفلسطينيين.

- مستجدات وردود فعل غداة تمرد عشرات الجنود الإسرائيليين على قائدهم في قاعدة "سدي تيمان"، وفرارهم من القاعدة احتجاجا على أوامر قيادية بإزالة لافتات متعلقة بذكريات معارك شاركوا فيها.

- المواقف الإسرائيلية مع عودة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران.

- مستجدات العدوان الإسرائيلي على لبنان، والانتهاكات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس المحتلة.

* السودان

- التطورات الميدانية غداة إعلان المنظمة الدولية للهجرة نزوح 1430 شخصا من منطقة الجماجمة بمحافظة سودري بولاية شمال كردفان جنوبي السودان، بسبب تفاقم انعدام الأمن، وعقب هجوم لقوات الدعم السريع على المنطقة.

* اليمن

- مستجدات التصعيد العسكري بين الحكومة المدعومة بتحالف دعم الشرعية من جهة، وجماعة الحوثي المدعومة من إيران من جهة أخرى، غداة تظاهر آلاف بمدينة تعز لدعم الجيش في مواجهة الحوثيين.

* المغرب

- متابعة محاولات الهجرة الجماعية تجاه سبتة، بعد عبور نحو 1500 مهاجر مغربي سباحة إلى المدينة الخاضعة للإدارة الإسبانية.

- "مجموعة العمل من أجل فلسطين" المغربية تنظم وقفة أمام البرلمان في العاصمة الرباط لدعم القضية الفلسطينية.

** الرياضة

* كأس أمم إفريقيا للسيدات

- جنوب إفريقيا/ كوت ديفوار

- بوركينا فاسو/ تنزانيا

** التقارير الخاصة

* تركيا

1- اكتشاف أثري نادر.. فسيفساء "إله النهر" أيقونة أسبندوس بالأناضول (تقرير)

تقرير يتناول لوحة فسيفساء تعود إلى القرن الثالث الميلادي، اكتشفت ضمن مشروع "إرث للمستقبل" في مدينة أسبندوس الأثرية بولاية أنطاليا جنوبي تركيا، وتجسد إله النهر "يوريميدون الفتي" المرتبط بنهر كوبروجاي الذي ازدهرت على ضفافه أسبندوس.



ويذكر رئيس حفريات مدينة أسبندوس الأثرية مصطفى بيلغين أن تصوير آلهة الأنهار بالفسيفساء نادر جدا، مبينا أن الفسيفساء أصبحت من أبرز معالم المدينة الأثرية ومقصدا رئيسيا للزوار. (النشرة التركية/ أنطاليا/ سليمان إلجين/ صور وفيديو/ 630 كلمة)

* الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

2- في أرض التين والزيتون.. حلاوة ثمار "تل" تفسدها مرارة الاستيطان (تقرير)

يرصد التقرير كيف تحولت قرية تل شمال الضفة الغربية المحتلة، من الاستعداد لتنظيم أكبر مهرجان للتين في تاريخها إلى الحداد، بعد هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون أسفر عن مقتل 4 فلسطينيين.



يقول رئيس مجلس قروي تل وليد زيدان إن تل كانت دائما قرية للحياة، واليوم لا ترى الابتسامة على وجوه الناس، لأنه ليس من السهل أن تفقد القرية 4 من شبابها في يوم واحد.



ويقول عمر اشتية، أحد أبناء القرية، إن حلاوة التين التلاوي تحولت إلى مرارة بعدما أصبح الوصول إلى البساتين محفوفا بالمخاطر في ذروة موسم القطاف بسبب اعتداءات المستوطنين. (النشرة العربية/ نابلس/ قيس أبو سمرة/ صور وفيديو/ 650 كلمة)

* اقتصاد

3- رسوم ترامب الجديدة تعيد الحرب التجارية للواجهة (تقرير)

تقرير يستشرف التداعيات بعد أن فرضت الإدارة الأمريكية رسوما جمركية جديدة بين 10 و12.5 بالمئة على واردات من 60 دولة بدعوى الإخفاق في مكافحة ظروف العمل القسرية.



ورفضت دول، بينها الصين وكندا واليابان والبرازيل، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية، باعتبارها إجراءات أحادية الجانب وتعسفية وغير قانونية.



ويقول الخبير الاقتصادي المغربي محمد نظيف للأناضول إن سياسة الرئيس دونالد ترامب لا تحقق نتائج اقتصادية لبلاده بقدر ما تسهم في تأجيج الحرب التجارية العالمية، وإن واشنطن لم تستطع مجاراة بكين في التجارة الخارجية العالمية، في ظل القدرة التنافسية الكبيرة لمنتجات الصين الأقل سعرا، رغم زيادة الرسوم الجمركية، ما يجعل تأثير الخطوة الأمريكية ضعيفا. (النشرة العربية/ الرباط/ من دون مرئيات/ 750 كلمة)

** ملتيميديا

- في أرض التين والزيتون.. حلاوة ثمار "تل" تفسدها مرارة الاستيطان

