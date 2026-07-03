الأجندة اليومية للنشرة العربية - الجمعة 3 يوليو 2026

أبرز المتابعات الإخبارية

* دولي

- متابعة مراسم تأبين رسمية للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي بالعاصمة طهران يشارك فيها وفود رسمية ودينية ورؤساء دول ومسؤولون كبار وقادة دينيون يمثلون أكثر من 90 دولة.

- متابعة فعاليات وردود الفعل العربية والدولية على مرور 1000 يوم على الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.

- مستجدات المفاوضات الأمريكية الإيرانية لتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين لإنهاء الحرب.

- متابعة مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك حتى 19 يوليو/تموز الجاري.

* تركيا

- الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يشارك فعالية لبنك الزراعة التركي بمدينة إسطنبول.

- نائب الرئيس التركي جودت يلماز يلتقي الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في طهران، ويشارك في مراسم جنازة المرشد السابق علي خامنئي.

* فلسطين

- تشهد عدة بلدات بالضفة الغربية المحتلة مسيرات عقب صلاة الجمعة تنديدا بالاستيطان الإسرائيلي ومصادرة أراضي.

- مستجدات زيارة وفد حركة "حماس" إلى مصر، التي بدأت الثلاثاء لبحث مقاربات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ظل استمرار إسرائيل في انتهاكه.

- متابعة الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مع استمرار اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

* لبنان

- التطورات الميدانية في جنوبي لبنان، وسط استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار و"اتفاق الإطار" الموقع مؤخراً.

* الجزائر

- متابعة النتائج الأولية لانتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) التي جرت الخميس، وتعليق الأحزاب والمراقبين الدوليين عليها.

* المغرب

- "مجموعة العمل من أجل فلسطين" تنظم وقفة أمام البرلمان بالعاصمة الرباط لدعم القضية الفلسطينية، وذلك تحت شعار "ألف يوم على العدوان على غزة".

* تونس

- اليوم الثالث والأخير من أعمال الدورة السابعة للمعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "كوميسا" للنساء صاحبات الأعمال.

- محاكمة العجمي الوريمي، الأمين العام لحركة النهضة، في جلسة للدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية، والمتهم بعدم التبليغ عن شخص مطلوب في قضايا إرهابية.

** التقارير الخاصة

1- 1000 يوم من الإبادة.. بلدية غزة: تدمير 90 بالمئة من البنية التحتية والخدمات تنهار (مقابلة)

مقابلة مع رئيس بلدية غزة يحيى السراج، تزامنا مرور ألف يوم على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في القطاع.



السراج قال إن 85 بالمئة من آليات البلدية دُمّرت والخدمات مهددة بالتوقف، ومليون نازح في غزة يواجهون نقصا حادا في المياه والخدمات الأساسية، مشيرا إلى أن الدمار طال 80 إلى 90 بالمئة من البنية التحتية، وأن سيطرة إسرائيل على 70 في المئة من مساحة القطاع يعيق تقديم الخدمات الأساسية. (النشرة العربية/ غزة/ حسني نديم/ فيديو/ 680 كلمة).

2- بمرور 1000 يوم على 7 أكتوبر.. محللون: إسرائيل ما زالت مصدومة (تقرير)

تقرير يستعرض آراء محللين إسرائيليين بشأن حصيلة الحرب على قطاع غزة وتداعياتها داخل إسرائيل، حيث يتفقون على أن الحدث "غيّر إسرائيل سياسيا وأمنيا"، إلى جانب رؤى متفاوتة بشأن إخفاقات حكومة بنيامين نتنياهو، وصعود اليمين الإسرائيلي المتطرف، وتراجع مكانة إسرائيل الدولية، وتوقعات بأن تبقى الحرب عاملا مؤثرا في انتخابات الكنيست المقبلة. (النشرة العربية/ القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ 1100 كلمة).

3- 1000 يوم من الإبادة.. مسؤول بغزة: إسرائيل تمنع تعافي قطاع الصحة (مقابلة)

مقابلة تتناول واقع القطاع الصحي في قطاع غزة بعد مرور ألف يوم على حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية، من خلال شهادة مدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية، الذي حذر من استمرار انهيار المنظومة الصحية رغم مرور أكثر من 8 أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار. المقابلة تستعرض أبرز المؤشرات على تدهور القطاع الصحي، بينها وفاة نحو نصف مرضى غسيل الكلى، و1500 مريض قضوا نحبهم أثناء انتظارهم السفر للعلاج بالخارج، وانتظار أكثر من 22 ألف مريض للعلاج خارج القطاع، بينهم 14 ألف مريض سرطان، إضافة لمقتل أكثر من 1700 من أفراد الطواقم الطبية واعتقال أكثر من 330 آخرين، واستمرار العجز الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية. (النشرة العربية/ غزة/ رمزي محمود/ فيديو/ 700 كلمة).

4- 1000 يوم من الإبادة... أطفال غزة يدفعون الثمن الأكبر (إطار)

إطار يرصد مأساة أطفال غزة بعد ألف يوم من الإبادة الإسرائيلية بالقطاع، التي قتل خلالها 21 ألفا و500 طفل وإصابة 44 ألفا و486 آخرين، فيما فقد أكثر من 58 ألف طفل أحد والديهم أو كليهما. ويوثق الإطار وفق بيانات للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، استمرار قتل الأطفال رغم وقف إطلاق النار منذ أكتوبر 2025، إذ قتلت إسرائيل 265 طفلا وأصابت أكثر من 400 خلال أكثر من 8 أشهر، وسط جوع ونزوح مستمر. (النشرة العربية/ غزة/ نور أبوعيشة/ 900 كلمة).

5- 1000 يوم من الإبادة.. نساء غزة بين القتل والنزوح والحرمان (إطار)

يرصد هذا الإطار معاناة النساء والفتيات في غزة بعد ألف يوم من حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع، حيث قُتل أكثر من 38 ألف امرأة وفتاة، وأُصيب نحو 11 ألفاً بإعاقات دائمة، وارتفع عدد الأرامل إلى أكثر من 28 ألفاً، إضافة إلى أكثر من 12 ألف حالة إجهاض، وسط نزوح متواصل وحرمان مرير من الرعاية الصحية والحياة الكريمة. (للنشرة العربية/ غزة/ محمد ماجد/ 700 كلمة).

6- 1000 يوم من الإبادة.. صحفيو غزة بين القتل والنزوح (إطار)

يتناول الإطار معاناة الصحفيين الفلسطينيين خلال ألف يوم من حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث قتلت إسرائيل 265 صحفيا بينهم نحو 27 صحفية، وأصابت نحو 500 واعتقلت أكثر من 34 آخرين. إضافة إلى ما بين 700 و900 صحفي في غزة فقدوا منازلهم أو تعرضوا للنزوح القسري، من أصل نحو 1200 صحفي في القطاع، كما تعرض أكثر من 80 بالمئة من المكاتب والمؤسسات الإعلامية لتدمير كلي أو جزئي، ما تسبب بانهيار شبه كامل للبنية التحتية للعمل الصحفي. (النشرة العربية/ غزة/ محمد ماجد/ 1100 كلمة).

7- المساعدات الأمريكية المقدمة لإسرائيل.. ماذا ولماذا؟ (إطار)

تقرير إطار يتناول حجم المساعدات الأمريكية المقدمة لإسرائيل خلال السنوات الأخيرة، حيث طغى على المساعدات الطابع العسكري بشكل كلي بواقع 3.8 مليار في العام 2021 و4.8 مليار في 2022 و3.8 مليار في 2023 و12.5 مليار في 2024 و3.8 مليار في العام 2025. وفي السنة المالية 2026، خصص الكونغرس 202 مليون دولار لبرامج دفاعية مشتركة مع إسرائيل. (النشرة العربية/ القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ 1100 كلمة).

8- 1000 يوم من الإبادة.. 1012 قتيلا رياضيا وتدمير 285 منشأة يشلان الرياضة بغزة (مقابلة)

الأمين العام للاتحاد الفلسطيني للإعلام الرياضي مصطفى صيام، تحدث للأناضول عن الدمار الذي لحق القطاع خلال ألف يوم من الإبادة الإسرائيلية. وأشار إلى مقتل 1012 من أبناء الحركة الرياضية والكشفية منهم أكثر من 560 لاعبًا ومدربًا وحكمًا من منتسبي الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، ودمار أكثر من 285 منشأة رياضية.



وأوضح أن الرياضة في غزة تواجه "كارثة غير مسبوقة" حيث كانت هدفا مباشرا للهجمات الإسرائيلية منذ اليوم الأول للحرب، قائلا إن مرحلة التعافي بدأت لإعادة النشاط الرياضي في القطاع. (النشرة العربية/ غزة/ حسني نديم/ فيديو/ 400 كلمة).

** ملتيميديا

- 1000 يوم من الإبادة.. بلدية غزة: تدمير 90 بالمئة من البنية التحتية والخدمات بانهيار

- 1000 يوم من الإبادة.. مسؤول غزة: إسرائيل تمنع تعافي القطاع الصحي

- 1000 يوم من الإبادة.. 1012 قتيلا رياضيا وتدمير 285 منشأة يشلان الرياضة بغزة