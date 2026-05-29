الأجندة اليومية للنشرة العربية - الجمعة 29 مايو 2026

تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم الجمعة 29 مايو/ أيار 2026.

** المتابعات الإخبارية

* دولي

- خامس أيام مناسك الحج واليوم الثالث لعيد الأضحى المبارك الموافق ثاني أيام التشريق الثلاثة، ويواصل الحجاج رمي الجمرات بمشعر منى، بعد الوقوف على صعيد عرفات، والمبيت في مزدلفة، ورمي جمرة العقبة الكبرى.

- جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب، غداة حديث موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مسؤولين أن واشنطن وطهران توصلتا إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم تقضي بتمديد وقف إطلاق النار 60 يوما، والشروع في مفاوضات بخصوص البرنامج النووي الإيراني.

* إسرائيل

- ردود الفعل على إقرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باحتلال الجيش الإسرائيلي 60 بالمئة من مساحة قطاع غزة، كاشفا عن نية حكومته توسيع المساحة التي يحتلها في القطاع إلى 70 بالمئة.

- استمرار العمل بإجراءات الطوارئ والقيود الأمنية المفروضة على مناطق شمالي إسرائيل حتى مساء الأحد المقبل (31 مايو).

* فلسطين

- انتهاكات إسرائيل اليومية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي أسفرت غاراتها في ثالث أيام عيد الأضحى عن نسف مبان سكنية في مدينة غزة وقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين.

- اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي اليومية على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وأحدثها اعتقال 17 فلسطينيا على الأقل خلال حملات دهم في ثاني أيام عيد الأضحى.

- ردود الفعل إزاء تصديق السلطات الإسرائيلية على مخطط هيكلي لتوسيع مستوطنة قرب أريحا شرقي الضفة الغربية، عبر بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة.

* لبنان

- استمرار الهجمات الإسرائيلية الدامية في أيام عيد الأضحى، حيث قتلت إسرائيل 23 شخصا وأصابت 27 آخرين على الأقل، الخميس، في 97 هجوما على جنوب ووسط وشرق لبنان، شملت غارات جوية وقصفا مدفعيا، وتسببت في تدمير عشرات المنازل، رغم وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي.

* السودان

- التطورات الميدانية، غداة إعلان الجيش السوداني تصديه لهجوم شنته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية/ شمال المتحالفة معها على منطقة استراتيجية بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد.

