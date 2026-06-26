الأجندة اليومية للنشرة العربية - الجمعة 26 يونيو 2026

** أبرز المتابعات الإخبارية

* تركيا

- وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلتقي بنظيرته الكندية أنيتا أناند، في العاصمة أوتاوا، ضمن زيارة رسمية بدأها الخميس وتستمر يومين.

* دولي

- مستجدات الوساطة الباكستانية-القطرية لاستكمال مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران الرامية إلى التوصل لاتفاق نهائي بين البلدين.

- مستجدات مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك حتى 19 يوليو المقبل.

- متابعة صدور إحصاءات وبيانات متوقعة من بلدان عربية ومنظمات دولية بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب الموافق 26 يونيو من كل عام، وسط استمرار وحشية التعامل الإسرائيلي مع المعتقلين الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

* إسرائيل

- مستجدات زيارة غير معلنة المدة إلى إسرائيل بدأها قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" براد كوبر، الخميس، ومن المتوقع أن يجرى خلالها سلسلة لقاءات مع مسؤولين أمنيين وسياسيين، بينهم ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، لبحث التطورات الأمنية في المنطقة، وفق إعلام عبري.

* لبنان

- كلمة لأمين عام "حزب الله" نعيم قاسم، تزامنا مع إحياء مراسم "عاشوراء" وذلك قرب ضريح الأمين العام السابق للحزب حسن نصرالله، في ضاحية بيروت الجنوبية.

- التطورات الميدانية بجنوبي لبنان غداة 7 هجمات إسرائيلية على جنوبي لبنان رغم وقف إطلاق النار، أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخر، وغداة حديث إعلام إسرائيلي عن تعثر المفاوضات الجارية في واشنطن نتيجة خلافات بين بيروت وتل أبيب بشأن الانسحاب الإسرائيلي.

* فلسطين

- عدد من الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في أراض مهددة بالمصادرة أو الاستيلاء الإسرائيلي في مواقع متفرقة من محافظتي الخليل ورام الله، حيث من المتوقع أن تقوم سلطات الأمن الإسرائيلية بقمع المصلين وتفريقهن بالرصاص وقنابل الغاز.

- مستجدات معاناة الفلسطينيين الإنسانية جراء تداعيات الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في غزة، بالتوازي مع تصاعد اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

* المغرب

- وقفة تضامنية تنظمها مجموعة العمل من أجل فلسطين (غير حكومية) أمام مبنى البرلمان في العاصمة الرباط لدعم القضية الفلسطينية.

- مدينة طنجة المغربية تستضيف أعمال اجتماع الجمعية العالمية للمدن الكبرى "ميتروبوليس"، التي تضم أكثر من 160 حكومة محلية وجهوية عبر العالم، ويأتي الاجتماع تحت شعار "قادة حضريون يشكلون مستقبلاً للجميع" لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات التنمية المستدامة والابتكار الحضري.

* تونس

- وقفة تضامنية مع الصحفي زياد الهاني، تنظمها نقابة الصحفيين التونسيين أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة، وذلك تزامنا مع جلسة الاستئناف الأخيرة في القضية المرفوعة ضده والمتعلقة بتصريحات "مسيئة".

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* التقارير الخاصة

1- غزة.. السرطان يبدد أحلام أكاديمية فلسطينية في انتظار فرصة للعلاج (تقرير)

تقرير يتناول معاناة الأكاديمية الفلسطينية خلود أبو سهمود (35 عاما) المصابة بمرض السرطان، والتي تعيش في سرداب ضيق داخل مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة، في ظل ظروف إنسانية وصحية قاسية تفاقمت نتيجة الحرب وتدهور القطاع الصحي.



التقرير يسلط الضوء على تدهور حالتها الصحية بعد فشل العلاج داخل غزة، وحرمانها من السفر لتلقي العلاج في الخارج بسبب إغلاق المعابر، إلى جانب معاناتها اليومية مع النزوح المتكرر وصعوبة العيش في بيئة غير ملائمة لآلاف مرضى السرطان على قوائم الانتظار للعلاج خارج القطاع. (النشرة العربية/ غزة/ رمزي محمود/ فيديو/ 1000 كلمة).

2- محرر فلسطيني: جسدي يعاني دمارا بعد 32 شهرا في سجون إسرائيل (مقابلة)

مقابلة مع الأسير الفلسطيني المحرر والصحفي عبد الله محمد شتات، يتحدث فيها عن وضعه الصحي المتدهور عقب الإفراج عنه بعد اعتقال إداري استمر 32 شهرا في سجن نفحة الإسرائيلي، وما تعرض له من إهمال طبي وحرمان من العلاج داخل السجون الإسرائيلية، إضافة لتفشي أمراض بين الأسرى، بينها مرض الجرب (السكابيوس) وتعرض العديد من الأسرى لفترات طويلة دون علاج.



ودعا شتات المؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك الجدي لتحسين أوضاع نحو 9500 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية. (النشرة العربية/ رام الله/ قيس أبو سمرة/ صور وفيديو/ 600 كلمة).

3- حنظلة 2".. سفينة مساعدات تبحر من السويد باتجاه غزة (تقرير)

يتناول التقرير رحلة سفينة "حنظلة 2" التي انطلقت من السويد ضمن مبادرة أوروبية تضامنية باسم "الإبحار إلى غزة"، حيث تواصل إبحارها عبر موانئ اسكندنافية في طريقها للوصول إلى غزة في سبتمبر 2026، ضمن مساعي لكسر الحصار الإسرائيلي وإيصال مساعدات إنسانية للفلسطينيين.



جانيت إسكانيلا، ممثلة المشروع في السويد، أوضحت للأناضول أن السفينة أنهت جولتها في الموانئ السويدية وتواصل رحلتها نحو النرويج والدنمارك، مؤكدة أن الهدف هو إبقاء الاهتمام الدولي بغزة وتحويل التضامن إلى فعل مباشر، وأن عدم الوصول إلى القطاع لا يعني فشل المبادرة، بل يشكل رسالة رفض لاستمرار الحرب والحصار. (النشرة التركية/ أنقرة/ ليلى بيوغرادليا أكسان/ صور/ 470 كلمة).

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* ملتيميديا

- غزة.. السرطان يبدد أحلام أكاديمية فلسطينية في انتظار فرصة للعلاج

- محرر فلسطيني: جسدي يعاني دمارا بعد 32 شهرا في سجون إسرائيل