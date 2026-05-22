الأجندة اليومية للنشرة العربية - الجمعة 22 مايو 2026

تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم الجمعة 22 مايو/ أيار 2026.

** المتابعات الإخبارية

* دولي

- ردود الفعل المتواصلة عقب نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مقطعا مصورا يظهر تنكيل السلطات الإسرائيلية بمئات من نشطاء "أسطول الصمود العالمي" الذين اختطفتهم من المياه الدولية في أثناء إبحارهم لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، الأمر الذي أثار غضبا دوليا.

- مستجدات الجهود الدبلوماسية للمفاوضات بين واشنطن وطهران، غداة لقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، بطهران في إطار المفاوضات الجارية.

- مستجدات أسواق الطاقة غداة تحذير وكالة الطاقة الدولية من دخول سوق النفط "منطقة الخطر" خلال يوليو أو أغسطس المقبلين، مع استنزاف المخزونات العالمية وارتفاع الطلب في موسم السفر الصيفي.

* تركيا

- وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يشارك في اجتماع وزاري لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في السويد.

- اليوم الثاني من فعاليات النسخة الثامنة لـ"مهرجان الرياضات التقليدية" المقام في إسطنبول والمستمر حتى الأحد، بشراكة إعلامية من وكالة الأناضول، وسط حضور جماهيري كثيف.

* فلسطين

- الخروقات الإسرائيلية المستمرة لوقف إطلاق النار في غزة منذ أكتوبر الماضي والتي أسفرت عن مقتل 883 فلسطينيا وجرح ألفين و648 آخرين، واعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية.

- مستجدات تعاطي ما يسمى "مجلس السلام" مع ملف قطاع غزة، غداة إعلان الممثل الأعلى للمجلس نيكولاي ملادينوف في كلمة بمجلس الأمن، أن نحو 80 بالمئة من المباني في قطاع غزة تعرضت لأضرار جسيمة أو دُمرت بالكامل وحجم الركام المتراكم يبلغ أكثر من 17 مليون طن.

- ردود الفعل الإقليمية والدولية المتواصلة على خطط تهجير الفلسطينيين من تجمع الخان الأحمر البدوي شرقي مدينة القدس المحتلة، وسط تحذيرات من العفو الدولية أن تنفيذها قد يرقى إلى "جريمة حرب".

* إسرائيل

- ردود الفعل والمواقف المتباينة والمستمرة داخل إسرائيل إزاء مشاهد تنكيل بن غفير بناشطي أسطول الصمود، بين من يحاول التنصل منه لا لممارسته الجريمة بل لفضحها وتوثيقها إعلاميا، لا سيما بعد أن أثارت ردود فعل دولية غاضبة، وبين من يبررها ويؤيدها.

- الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية ولبنان وسوريا.

- التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية عقب إعلان الجيش الإسرائيلي إصابة 7 عسكريين جراء انفجار مسيّرة جنوبي لبنان.

* لبنان

- مستجدات المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، غداة تصريح مصدر لبناني رسمي رفيع للأناضول بأن مفاوضات المسار الأمني بين بلاده وإسرائيل تقنية - عسكرية تركز على بحث اتخاذ خطوات ميدانية، كما كشف المصدر أن اجتماعا مرتقبا ضمن المسار الأمني سيُعقد بواشنطن في 29 مايو الجاري برعاية أمريكية.

- جلسة لمجلس الوزراء اللبناني هي الأولى بعد استئناف المفاوضات مع إسرائيل يومي 14 و15 مايو تناولت ورقة "إعلان نوايا"، إلا أن المشاورات لم تصل بعد إلى نتائج نهائية.

- خروقات إسرائيل المستمرة للهدنة منذ 17 أبريل والممددة حتى مطلع يوليو المقبل، غداة إعلان بيروت مقتل 16 شخصا وإصابة 35 آخرين خلال آخر 24 ساعة، لترتفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس إلى 3 آلاف و89 قتيلا و9 آلاف و397 جريحا.

* تونس

- هيئة أسطول الصمود التونسية تنظم وقفة احتجاجية تزامنا مع استنطاق عضو هيئة أسطول الصمود المغاربي محمد أمين بالنور أمام حاكم التحقيق بالقطب القضائي المالي، بالعاصمة تونس.

** رياضة

* كأس تركيا (النهائي)

- طرابزون سبور / قونية سبور

* الدوري الإيطالي

- فيورنتينا / أتالانتا

* كأس فرنسا (النهائي)

- لانس - نيس

** التقارير الخاصة

1- من تهجير العام 1864 إلى اليوم.. كاتب سوري يوثق مآسي الشركس (تقرير)

استعاد الكاتب الشركسي السوري عدنان قبرطاي فصولا من معاناة أبناء جلدته منذ التهجير الجماعي من القوقاز بالعام 1864، مرورا بالحروب والنزوح المتكرر، وصولا إلى تحديات الحفاظ على الهوية واللغة داخل الشتات الشركسي المنتشر في عشرات الدول.



كما تحدث عن تجربته الشخصية بعد احتلال إسرائيل الجولان بالعام 1967، حين اضطر للنزوح من القنيطرة إلى دمشق قبل أن يخدم لاحقا في القوات الجوية السورية، ويقول قبرطاي للأناضول إن الحرب الروسية في شمال القوقاز انتهت بعمليات تهجير ومجازر واسعة بحق الشركس. (النشرة التركية/دمشق/ عمر قوباران/صور وفيديو/ 890 كلمة )

2- يوميا.. مستوطنون يحاصرون منزلا فلسطينيا لدفع عائلته إلى الرحيل (تقرير)

تحول منزل الفلسطيني عيد أبو فزاع الكعابنة في تجمع المعرجات شرقي رام الله بالضفة الغربية المحتلة، إلى ما وصفه بـ"نقطة حصار يومي" بفعل تمركز مستوطنين إسرائيليين قرب المنزل وجلبهم قطعان الأغنام والإبل إلى محيطه، في محاولة للضغط على العائلة ودفعها إلى الرحيل.

ويقول أبو فزاع إن المستوطنين يقتحمون المنازل ليلا ويجبرون السكان، بمن فيهم الأطفال على الخروج إلى العراء لساعات إضافة إلى تخريب الأراضي الزراعية وحظائر الأغنام، مؤكدا تمسكه بالبقاء في أرضه رغم تصاعد الاعتداءات وانقطاع المياه عن التجمع منذ أكثر من 17 يوما. (النشرة العربية / رام الله / قيس أبو سمرة / صور وفيديو / 500 كلمة)

3- "شبعنا حروبا".. لبنانيون من قرى حدودية يروون وجع التهجير (تقرير)

يعيش سكان القرى المسيحية الحدودية جنوبي لبنان أوضاعا إنسانية صعبة مع استمرار القصف والتوغل الإسرائيلي في مناطق حدودية بعمق يصل إلى 12 كيلومترا داخل الأراضي اللبنانية، ما دفع الآلاف إلى النزوح وسط مخاوف من تحوله من مؤقت إلى دائم.



وفي حاصبيا، تحولت الكنائس والأديرة إلى مراكز لإيواء النازحين، حيث أكدت الراهبة ستيفاني أن أبواب الدير فُتحت أمام الجميع "دون سؤال عن الدين أو الطائفة"، في مشهد يعكس طبيعة التعايش في المنطقة. (النشرة العربية / جنوب لبنان / وسيم سيف الدين / فيديو / 650 كلمة)

4- خبير اقتصادي: الأضاحي تنعش اقتصاد البلدان الإسلامية (مقابلة)

تقرير يسلط الضوء على انتعاش أسواق الأضاحي في الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى بعد أيام، إذ تفيد تقديرات باستهلاك نحو 50 مليون أضحية، مما يشكل دفعة اقتصادية لقطاعات كثيرة.

ويقول الخبير الاقتصادي عبد السلام بلاجي للأناضول إن الأضحية تساعد كثيرا في تحريك اقتصاد البلدان الإسلامية، ويمكن أن نتحدث عن "اقتصاد عيد الأضحى" على غرار اقتصادات قطاعية أخرى.

وتساهم الأضاحي، بحسب المتحدث، في إعادة توزيع الدخل بين فئات المجتمع ومناطق كل بلد، وتنعش قطاعات أخرى عديدة مرتبطة بينها النقل والتوابل والفواكه الجافة وبعض الخضر والمنتجات الغذائية والسكاكين وأدوات الذبح والجزارين. (النشرة العربية/ الرباط/ خالد مجدوب/ بدون مرئيات/ 500 كلمة)

