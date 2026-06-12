الأجندة اليومية للنشرة العربية - الجمعة 12 يونيو 2026

تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم الجمعة 12 يونيو/ حزيران 2026.

** المتابعات الإخبارية

* دولي

- اليوم الثاني من منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك حتى 19 يوليو المقبل، ويتضمن مباراتين الأولى بين كوريا الجنوبية وتشيكيا على ملعب أكرون في المكسيك، والثانية بين كندا والبوسنة والهرسك على ملعب تورونتو (بي إم أو فيلد) في كندا.

- متابعة تطورات الأزمة بين طهران وواشنطن غداة إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضربات كان قد قرر تنفيذها ضد إيران الليلة الماضية، وحديثه عن وثيقة نهائية للاتفاق قيد الإعداد ستكتمل في غضون أيام قليلة، فيما دعت الوسيط باكستان الأطراف إلى الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن وقف إطلاق النار ولإنهاء الأعمال العدائية، ولتهيئة المجال للحوار والدبلوماسية.

* إسرائيل

- صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة في ظل القيود التي تفرضها إسرائيل على المصلين.

- استطلاعات الرأي حول شعبية الأحزاب في إسرائيل غداة إظهار استطلاع أجرته القناة "12" العبرية، استمرار صعود حزب "يشار" المعارض بقيادة رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت، ليحل ثانيا بعد "الليكود" بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بفارق 4 مقاعد في الكنيست.

- متابعة المواقف الإسرائيلية إزاء تطورات الحرب على إيران.

* لبنان

- تداعيات التصعيد العسكري الإسرائيلي جنوبي لبنان واستمرار خرق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل الذي مددته واشنطن حتى مطلع يوليو المقبل.

* فلسطين

- الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة منذ أكتوبر 2025 التي أسفرت عن مقتل 981 فلسطينيا وجرح 3111 آخرين، واعتداءات الجيش والمستوطنين في الضفة التي أسفرت منذ أكتوبر 2023 عن مقتل 1169 فلسطينيا وإصابة 12 ألفا و666 آخرين.

- صلاة الجمعة في الخان الأحمر شرقي القدس في ظل مخاوف متزايدة من تنفيذ إسرائيل مخططات لإخلاء التجمع البدوي الذي يقطنه نحو 350 فلسطينياً من قبيلة الجهالين موزعين على 42 عائلة، ويعتمد سكانه بشكل أساسي على تربية الأغنام ويعيشون في بيوت من الصفيح والخيام.

* السودان

- التطورات في السودان غداة إعلان "هيئة محامو الطوارئ" الحقوقية (غير حكومية) مقتل 23 شخصا وإصابة 19 آخرين في سلسلة هجمات نفذتها طائرات مسيّرة تابعة لقوات الدعم السريع على مدينة الأُبَيِّضِ عاصمة ولاية شمال كردفان جنوبي السودان.

* تونس

- النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تنظم وقفة تضامنية أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة مع الصحفي زياد الهاني المحكوم بالسجن لمدة سنة بتهمة الإساءة للغير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

- "هيئة الصمود التونسية" (الهيئة التونسية لأسطول الصمود) تنظم مسيرة بالعاصمة "انتصاراً لفلسطين ولبنان وجميع جبهات المقاومة ورفضاً لجرائم وعربدة العدو الأمريكي والصهيوني بحق الشعوب المقاومة".

* موريتانيا

- مؤتمر صحفي بالعاصمة نواكشوط لقادة أحزاب المعارضة الموريتانية حول آخر تطورات الحوار السياسي الذي دعا له رئيس البلاد محمد ولد الشيخ الغزواني.

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** التقارير الخاصة

1- ببرنامج لتطوير المهام.. تركيا تحدّث مقاتلات إف-16 بجهود محلية (تقرير)

تقرير حول تحقيق تركيا خطوة جديدة في مسار تحديث أسطولها الجوي عقب استكمال مراحل اعتماد برنامج وطني لتخطيط المهام الجوية ضمن مشروع "أوزغور" (ÖZGÜR).



ويهدف البرنامج إلى تطوير مقاتلات "إف-16" العاملة في القوات الجوية التركية وإطالة عمرها العملياتي من خلال دمج أنظمة وقدرات محلية الصنع. (النشرة التركية/ أنقرة/ فردوس بولوت قرطل/ صور وفيديو/ 660 كلمة)

2- "أموت في بيتي".. سكان "الحي المسيحي" في لبنان يرفضون تهديد إسرائيل (تقرير)

تقرير حول تهديد إسرائيل بتهجير سكان "الحي المسيحي" في مدينة صور جنوبي لبنان بزعم وجود نشاط لـ"حزب الله"، ويقول نائب رئيس بلدية صور علوان شرف الدين للأناضول إنها المرة الأولى التي يتعرض فيها الحي للتهديد رغم أن مدينة صور بأكملها كانت تتعرض للتهديد سابقا. (النشرة العربية/ بيروت / ستيفاني راضي/ لا يوجد صور أو فيديو/ 980 كلمة )

* مونديال 2026

3- مونديال 2026.. حين تنتقل الكرة إلى ملعب التأشيرات والهجرة (تقرير)

تقرير حول تأثير العوامل السياسية على مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الذي انطلق الخميس، في ظل جدل مرتبط بسياسات التأشيرات والهجرة والإجراءات الأمنية المصاحبة للبطولة.



ويقول المعلق الرياضي التركي سركان أق قويون للأناضول إن بعض المراقبين يتحدثون عن تفاوت في طريقة تناول الملفات السياسية والحقوقية المتعلقة بالدول المستضيفة، متوقعا أن تشهد البطولة فعاليات واحتجاجات مرتبطة بقضايا سياسية أو إنسانية خارج الملاعب (النشرة التركية/ إسطنبول/ أنس طه أرسن/ صور وفيديو/ 365 كلمة )

4- مونديال 2026.. من يربح أكثر: الفيفا أم الدول المضيفة؟ (تقرير)

تقرير يتناول مونديال 2026 من الناحية الاقتصادية حيث توقع تقرير صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن يدر 80 مليار دولار على الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، فضلا عن إحداث نحو 824 ألف وظيفة بشكل مباشر أو غير مباشر.



يقول ياسين اعليا الخبير المغربي المتخصص في الاقتصاد الرياضي للأناضول إنه رغم أن العوائد المالية المرتقبة الموزعة على الدول الثلاث المستضيفة فمن المرجح أن يبقى الأثر الاقتصادي للحدث الرياضي ضمن الحدود المعتادة التي سجلتها الدورات الرياضية الكبرى ونسخ كأس العالم السابقة خلال العقود الماضية (النشرة العربية/ الرباط/ خالد مجدوب/ 710 كلمة )

5- مع انطلاق المونديال.. مبتورات أطراف بغزة يطاردن حلم كرة القدم (تقرير)

يرصد التقرير إصرار فتيات فلسطينيات مبتورات الأطراف في قطاع غزة على ممارسة كرة القدم رغم الإصابات التي خلفتها حرب الإبادة الإسرائيلية، وذلك بالتزامن مع انطلاق مونديال 2026.



ويسلط الضوء على قصة اللاعبة روزان خيرة التي فقدت ساقها في قصف إسرائيلي، لكنها واصلت مسيرتها الرياضية وانضمت إلى فريق لكرة قدم البتر للفتيات، كما يتناول جهود القائمين على تأسيس أول فريق من نوعه في غزة لدعمهن نفسيا واجتماعيا (النشرة العربية/ إسطنبول / محمد ماجد/ فيديو/ 720 كلمة )

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* ملتيميديا

- مع انطلاق المونديال.. مبتورات أطراف بغزة يطاردن حلم كرة القدم