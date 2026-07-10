الأجندة اليومية للنشرة العربية - الجمعة 10 يوليو 2026

** المتابعات الإخبارية

* تركيا

- الرئيس رجب طيب أردوغان، يستقبل رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في مدينة إسطنبول.

* دولي

- مستجدات التوتر في منطقة الخليج، غداة ضربات أمريكية استهدفت عدة مناطق في إيران، فيما تعرضت الأردن والبحرين والكويت لهجمات إيرانية، ردا على القصف الأمريكي، وسط دعوات دول مجلس التعاون الخليجي للتهدئة.

- اختتام المنتدى السياسي الرفيع للتنمية المستدامة في نيويورك الذي ينعقد من 6 إلى 10 يوليو لبحث سياسات الطاقة المستدامة والاقتصاد الأخضر على مستوى الأمم المتحدة.

* فلسطين

- فلسطينيون يقيمون صلاة الجمعة في أراضٍ مهددة بالاستيلاء عليها من إسرائيل ضمن مشروع التوسع الاستيطاني في عدد من بلدات الضفة الغربية المحتلة، وعادة تقوم تل أبيب بقمع المصلين وتفريقهم بالرصاص وقنابل الغاز.

- التداعيات الإنسانية لخروقات إسرائيل المستمرة لوقف إطلاق النار في غزة، والاعتداءات شبه اليومية للجيش والمستوطنين على الفلسطينيين بالضفة الغربية.

* لبنان

- خروقات إسرائيل المستمرة لوقف إطلاق النار والتي أدت حتى مساء الأربعاء، إلى ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 4 آلاف و321 قتيلا و12 ألفا و204 جرحى منذ 2 مارس 2026، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

* المغرب

- مجموعة العمل من أجل فلسطين (غير حكومية) تنظم وقفة أمام البرلمان بالعاصمة الرباط لدعم القضية الفلسطينية.

* تونس

- بلدية سوسة شرق تونس، تنظم ندوة علمية للإعلان رسميا عن تسجيل المدينة في شبكة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" لمدن التعلم.

* السودان

- التطورات الميدانية والسياسية عقب دعوة البرلمان الأوروبي إلى إدراج قوات الدعم السريع على قائمة المنظمات الإرهابية، محملا إياها مسؤولية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في السودان.

* اليمن

- مستجدات اتهامات حكومية لجماعة الحوثي بتصفية السياسي البارز محمد قحطان، بعد تسليم الجماعة جثمانا قالت إنه يعود إليه، وذلك بعد أكثر من 10 سنوات من احتجازه وإخفائه قسرا.

** رياضة

* منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 (ربع النهائي)

- إسبانيا / بلجيكا

* بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس (نصف النهائي)

- آرثر فيري / ألكسندر زفيريف

- يانيك سينر / نوفاك ديوكوفيتش

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** التقارير الخاصة

1- أكاديمي بريطاني: منطق العداء للمسلمين ينتهي إلى الإبادة الجماعية (مقابلة)

مقابلة يحذّر فيها البروفيسور سلمان سيد، رئيس كرسي الفكر ما بعد الاستعماري في جامعة ليدز التركية، من أبعاد الإسلاموفوبيا السياسية والمؤسسية وسبل مواجهتها، موضحا أن الإسلاموفوبيا ليست كراهية فردية بل مشروع سياسي مؤسسي يستهدف منع المسلمين من التعبير عن هويتهم، وأن منطقها النهائي هو الإبادة الجماعية.



ويوضح أن الظاهرة شكل من العنصرية، ترتبط بالقومية الإثنية والنظام النيوليبرالي، داعيا إلى مواجهتها بتنظيم شبكات مجتمعية، معتبراً أن النضال ضد الإسلاموفوبيا متداخل مع النضال من أجل فلسطين وحرية الشعوب. (النشرة التركية/ إسطنبول/ نسا أفندي أوغلو/ فيديو/ 900 كلمة).

2- "عاد من الموت".. عائلة بغزة تحتضن ابنها بعد عام من الغياب القسري (تقرير)

يرصد التقرير رحلة الشاب الفلسطيني حمادة البنا، منذ فقدانه أثناء توجهه للحصول على مساعدات غذائية شمال قطاع غزة، مروراً باحتجازه عاماً كاملاً في السجون الإسرائيلية، ووصولاً إلى عودته المفاجئة التي بددت اعتقاد عائلته بأنه قُتل.



ويستعرض التقرير معاناة أسرته في البحث عنه، ووفاء خطيبته التي باعت مصاغها الذهبي للمساهمة في توكيل محامٍ للدفاع عنه، في قصة تعكس معاناة مئات العائلات الفلسطينية التي تجهل مصير أبنائها خلال الحرب. (النشرة العربية/غزة/ رمزي محمود/ فيديو/ 900 كلمة).

3- بعد غياب 20 عاما.. هل تنجح الانتخابات ببناء النظام السياسي الفلسطيني؟ (تقرير)

تقرير يتناول تداعيات المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتحديد 28 نوفمبر 2026 موعدا للانتخابات التشريعية، وهي الأولى منذ نحو عقدين، وما يثيره ذلك من تساؤلات بشأن فرص تجديد الشرعيات وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني.



خبراء تحدثوا للأناضول اعتبروا الخطوة محاولة لإحياء المؤسسات الفلسطينية والاستجابة لمطالب الإصلاح، لكنهم أكدوا أن نجاحها مرهون بإزالة العقبات المرتبطة بالقدس الشرقية وقطاع غزة، وتحقيق توافق سياسي يضمن مشاركة مختلف الفصائل الفلسطينية وإنتاج مؤسسات منتخبة تحظى بشرعية شعبية واسعة. (النشرة العربية/ رام الله/ قيس أبو سمرة/ 800 كلمة).

4- خبير: "إل نينيو" ظاهرة تزيد الحرائق بإحداث تغيرات في أنماط الطقس (مقابلة)

مقابلة أجرتها الأناضول مع الخبير البيئي المغربي مصطفى بنرامل، يتحدث فيها عن ظاهرة "إل نينيو" التي تعد من أبرز الظواهر المناخية الطبيعية التي تؤثر في مناخ العالم، وتنشأ نتيجة ارتفاع غير اعتيادي في درجة حرارة المياه السطحية للمحيط الهادئ، ما يتسبب في ارتفاع مخاطر العواصف وموجات الجفاف والفيضانات في مناطق واسعة من العالم، ما يستدعي رفع درجة اليقظة وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر. (النشرة العربية/ الرباط/ خالد مجدوب/ 820 كلمة).

** ملتيميديا

- "عاد من الموت".. عائلة بغزة تحتضن ابنها بعد عام من الغياب القسري