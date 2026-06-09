الأجندة اليومية للنشرة العربية - الثلاثاء 9 يونيو 2026

تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم الثلاثاء 9 يونيو/ حزيران 2026.

** المتابعات الإخبارية

* تركيا

- انطلاق فعاليات "قمة اقتصادات المدن غازي عنتاب - حلب" بتنظيم من وكالة الأناضول مع ولاية غازي عنتاب وبلديتها بجنوبي تركيا.

* دولي

- تداعيات تصعيد متبادل وعمليات عسكرية محدودة يومي الأحد والاثنين بين إسرائيل وإيران وتأثيرها على المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل لاتفاق نهائي لإنهاء الحرب.

- انطلاق النسخة العاشرة من "منتدى الطاقة العالمي" في العاصمة واشنطن بمشاركة مسؤولين حكوميين يومي 9 و10 يونيو الجاري، لمناقشة مسار التحول العالمي للطاقة والتحديات التي تواجه القطاع بسبب اضطراب سلاسل الإمداد نتيجة إغلاق مضيق هرمز على إثر الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

- تداولات الأسواق المالية وأسعار النفط والمعادن، مع استمرار ترقب اتفاق نهائي لوقف الحرب على إيران.

* إسرائيل

- ردود الفعل على إعلان إيطاليا فتح تحقيق رسمي ضد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على خلفية إساءة معاملته ناشطي "أسطول الصمود العالمي" أثناء احتجازهم في إسرائيل.

* لبنان

- الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف النار الساري منذ 17 أبريل الماضي والممد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

* فلسطين

- إحاطة دبلوماسية لأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى دولة فلسطين، بمقر وزارة الخارجية في مدينة رام الله، حيث سيتحدث وزيرا الخارجية فارسين أغبيكان شاهين، والصحة ماجد أبو رمضان، عن مستجدات الوضع الصحي الراهن في فلسطين.

- خروقات إسرائيل اليومية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، واعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

* الجزائر

- انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية والتي تستمر حتى 28 يونيو، يعقبها فترة صمت انتخابي لثلاثة أيام، على أن يكون يوم الاقتراع في 2 يوليو/ تموز المقبل.

** رياضة

* مباريات ودية

- بيرو / إسبانيا



* الدوري المغربي

- المغرب الفاسي/ الجيش الملكي

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** التقارير الخاصة

* تركيا

1- بأعماق البحر الأحمر.. مبادرة غوص لرياضية تركية للتوعية بحماية الشعاب المرجانية (تقرير)

تقرير يتحدث عن مبادرة بطلة الغوص التركية شاهقة أرجومن في الغوص بأعماق البحر الأحمر قبالة مدينة شرم الشيخ المصرية للتحذير من المخاطر التي تهدد الشعاب المرجانية تزامنا مع اليوم العالمي للمحيطات. أرجومن قالت للأناضول إن الشعاب المرجانية تواجه تحديات غير مسبوقة نتيجة التغير المناخي والأنشطة البشرية المختلفة، موضحة أن العديد من المبادرات العلمية والبيئية نجحت في استعادة أجزاء من الشعاب المرجانية المتضررة. (النشرة التركية/ شرم الشيخ/ شبنم جوشقن/ صور وفيديو/ 550 كلمة).

* الشرق الأوسط

2- حلب.. سوريات يحيين فن الفسيفساء ويحملن التراث إلى المنازل بلمسات عصرية (تقرير)

تقرير يتحدث عن جهود فريق من النساء السوريات في مدينة حلب لإحياء فن الفسيفساء وإعادة تقديمه للأجيال الجديدة بصيغة تجمع بين التراث والاحتياجات المعاصرة، في محاولة للحفاظ على موروث ثقافي عريق وإدخاله إلى تفاصيل الحياة اليومية. (النشرة التركية/ حلب/ عمر قوباران/ صور وفيديو/ 660 كلمة).

3- المسرح العلاجي بغزة.. ذاكرة الحرب تتحول إلى عروض مسرحية تبهج الأطفال والأمهات (تقرير)

تقرير يبرز مشروع يحمل اسم "قصتي" تقوده جمعية "مسرح المخيم" في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، والذي يهدف إلى تعزيز الصحة النفسية والتخفيف من الآلام التي عاشها الأطفال والأمهات خلال حرب الإبادة الإسرائيلية، وذلك من خلال تحويل قصص النزوح والخوف والفقدان إلى شخصيات تنبض بالحياة في مسرح الدمى في تجربة تجمع بين الفن والعلاج النفسي. (النشرة العربية/ غزة/ حسني نديم/ فيديو/ 550 كلمة).

* مونديال 2026

4- مونديال 2026.. المغاربة متفائلون بقدرة "أسود الأطلس" على بلوغ أدوار متقدمة (تقرير)

تقرير يستعرض آراء عدد من المواطنين المغاربة حول تفاؤلهم بحظوظ منتخب بلادهم للوصول إلى أدوار متقدمة في مونديال كأس العالم لكرة القدم 2026، خاصة بعد تحقيقه المركز الرابع في مونديال قطر 2022 وانضمام مجموعة من الشباب إلى "أسود الأطلس". يلعب المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة بالمونديال إلى جانب البرازيل واسكتلندا وهايتي. (النشرة العربية/ الرباط/ خالد مجدوب/ زوم/ 800 كلمة).

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* ملتيميديا

- المسرح العلاجي بغزة.. ذاكرة الحرب تتحول إلى عروض مسرحية تبهج الأطفال والأمهات