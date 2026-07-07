الأجندة اليومية للنشرة العربية - الثلاثاء 7 يوليو 2026

أبرز المتابعات الإخبارية:

* تركيا

- انطلاق أعمال القمة 36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي تستضيفها العاصمة أنقرة يومي 7 و8 يوليو الجاري، وذلك للمرة الثانية في تاريخها، بعد مرور 22 عاما على استضافتها "قمة إسطنبول" بالعام 2004.

* دولي

- متابعة تطورات وردود الفعل الفلسطينية والعربية والدولية على إعلان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة حل لجنة الطوارئ المسؤولة عن إدارة القطاع، ضمن استعدادات نقل الإدارة إلى "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" المنبثقة عن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية في القطاع.

- مستجدات تشييع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي المستمر منذ 3 يوليو وحتى 9 من الشهر ذاته، والذي يشمل نقل النعش بين عدة محطات في إيران، ويتواصل التشييع اليوم الثلاثاء في مدينتي كربلاء والنجف الأشرف في العراق، لينتهي بالدفن في مدينة مشهد الإيرانية.

- متابعة مستجدات المفاوضات الأمريكية-الإيرانية بخصوص تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين لإنهاء الحرب.

- متابعة مستجدات مباريات الدور 16 المؤهلة لدور ربع النهائي من كأس العالم 2026 الجارية في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك حتى 19 يوليو.

- وكالة الطاقة الدولية تصدر تقريرا فصليا بشأن قطاع الغاز، مع تسليط الضوء بشكل خاص على آثار الصراع في الشرق الأوسط على الأسواق الإقليمية والعالمية وتأثير ذلك على العرض والطلب والشحن والأسعار، كما يقدم التقرير توقعات السوق لبقية العام 2026.

- اختتام الحوار العالمي للأمم المتحدة الذي تستضيفه مدينة جنيف السويسرية يومي 6 و7 يوليو، بمشاركة الدول الأعضاء وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع التقني لبحث حوكمة الذكاء الاصطناعي.

* فلسطين

- حضور جماهيري غفير في ثلاث مناطق مختلفة بقطاع غزة في مدينة غزة والمحافظة الوسطى وخان يونس، لمتابعة مباراة المنتخبين المصري والأرجنتيني ضمن مباريات كأس العالم 2026، تلبية لدعوة من اللجنة المصرية لإغاثة أهالي قطاع غزة.

- اعتصام أسبوعي تنظمه مؤسسات الأسرى أمام مقر مركز البيرة الثقافي وسط الضفة الغربية، تنديدا بالسياسات الإسرائيلية بحق الأسرى.

- متابعة الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مع استمرار اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

* إسرائيل

- متابعة ردود الفعل في إسرائيل على مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق "سياسية" في أحداث 7 أكتوبر 2023، في تصويت قاطعته المعارضة.

- متابعة الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، والضفة الغربية، وقطاع غزة، ولبنان.

* سوريا

- اليوم الثاني من زيارة يجريها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق، حيث التقى في اليوم الأول بنظيره السوري أحمد الشرع، وبحثا العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، على أن تشمل الزيارة توقيع اتفاقات ثنائية بعدة مجالات.

* لبنان

- وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، يلتقي رئيس "مجلس الجنوب" هاشم حيدر، في مبنى الهيئة التنفيذية لحركة "أمل" بمنطقة الجناح بالعاصمة بيروت، لبحث خطط التعافي وعودة النازحين إلى مدنهم وبلداتهم في محافظات الجنوب والنبطية والبقاع الغربي.

* الجزائر

- مؤتمرات صحفية مرتقبة للأحزاب المشاركة في الانتخابات البرلمانية، لإعلان مواقفها من النتائج الأولية المعلنة لانتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الاثنين.

* تونس

- مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس تعقده لجنة تنظيم الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي، للحديث عن تفاصيل المهرجان الذي يفتتح في 11 يوليو ويستمر حتى 13 أغسطس المقبل تحت شعار "ذاكرة تعيش" في برنامج يشمل 32 عرضا متنوعا.

** التقارير الخاصة

* الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

1-"لبنانية الأرض".. بلدات مسيحية تنفي مزاعم نتنياهو طلبها الانضمام لإسرائيل (تقرير)

تقرير يرصد تمسك بلدات ذات أغلبية مسيحية بهويتها اللبنانية ورفضها مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن طلبها "الانضمام إلى إسرائيل".



رئيس بلدية القليعة حنا ضاهر، أوضح للأناضول أن أبناء القرى الحدودية يعولون على الجيش اللبناني وحده لحمايتهم، كما شدد كاهنان على رفض مزاعم نتنياهو والتمسك بلبنان دولة وجيشا وعدم القبول بالخضوع لأي جهة خارجية. وحذر رئيس جمعية "نورج" المسيحية فؤاد أبو ناضر، من تداعيات إفراغ القرى الحدودية من سكانها على "لبنانية الأرض". (النشرة العربية/ ​​​​​​بيروت/ ستيفاني راضي/ 1100 كلمة).

2- اليمن.. كفاح يومي لتأمين قوالب الثلج لتخفيف لهيب الصيف (تقرير)

يرصد التقرير لجوء أسر يمنية إلى شراء قوالب الثلج لتبريد مياه الشرب، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء، بينما يعجز كثيرون عن شراء المياه المعبأة بسبب تدهور أوضاعهم المعيشية.



ويعرض التقرير معاناة مواطنين في محافظة لحج، جنوبي اليمن، قالوا إن الثلج بات حاجة يومية لتخفيف حرارة مياه الشرب، لكنه أصبح عبئا إضافيا على أسر تعاني الفقر وانقطاع الرواتب وتراجع الخدمات الأساسية، إذ لا تستطيع بعض العائلات شراء سوى قطع صغيرة من الثلج لا تكفي إلا لساعات. (النشرة العربية/ اليمن/ محمد السامعي/ فيديو/ 600 كلمة).

3- تونس.. محصول وفير من الحبوب بعد سنوات عجاف (تقرير)

تقرير يسلط الضوء على أجواء التفاؤل بموسم حصاد الحبوب الحالي في مدينة قبلاط التونسية بعد سنوات من الجفاف، وسط توقعات رسمية بأن يتجاوز الإنتاج الوطني 22 مليون قنطار.



رئيس شركة "الامتياز" الأهلية للخدمات الفلاحية، مختار الرياحي، أكد للأناضول أن جودة المحصول تعود إلى تضافر العوامل الطبيعية مع حسن إعداد الأرض، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج. (النشرة العربية/ تونس/ عادل الثابتي/ صور وفيديو/ 850 كلمة).

4- "القتل الرقمي".. إسرائيل تسخر الذكاء الصناعي أداة حرب بغزة (تقرير)

تقرير يرصد كيف وظفت إسرائيل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية في إدارة عملياتها العسكرية بقطاع غزة، من خلال منظومات لتحديد الأهداف والمراقبة الجماعية مدعومة من شركات تكنولوجيا عالمية، وما أثاره ذلك من انتقادات قانونية وأخلاقية بشأن دور التقنيات في استهداف المدنيين وتحولها إلى أدوات لـ"القتل الرقمي". (النشرة التركية/ أنقرة/ ياسين يورقانجي/ 1000 كلمة).

** ملتيميديا

- اليمن.. كفاح يومي لتأمين قوالب الثلج لتخفيف لهيب الصيف

- تونس.. محصول وفير من الحبوب بعد سنوات عجاف