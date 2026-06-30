الأجندة اليومية للنشرة العربية - الثلاثاء 30 يونيو 2026

** أبرز المتابعات الإخبارية

* تركيا

- وزير الخارجية هاكان فيدان يلتقي مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، والمفوضة الأوروبية للتوسع مارتا كوس، والمفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس برونر.

- وزير التجارة عمر بولاط يلتقي المفوضة الأوروبية لشؤون التوسيع مارتا كوس.

* دولي

- العاصمة القطرية الدوحة تستضيف اجتماعا بين الولايات المتحدة وإيران ضمن مفاوضات الجانبين لإنهاء الحرب، وفق ما أعلنه الرئيس دونالد ترامب، كما أعلن البيت الأبيض أن المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، سيشاركان في الاجتماع.

- استمرار ردود الفعل العربية والدولية على توقيع لبنان وإسرائيل "اتفاق إطار" برعاية أمريكية في واشنطن.

- اليوم الثاني والأخير من قمة ابتكار مراكز البيانات والبنية التحتية المنعقدة بمدينة دبي الإماراتية.

- متابعة مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك حتى 19 يوليو المقبل.

* إسرائيل

- مستجدات غموض يخيم على الجدول الزمني لانسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقتين تجريبيتين بجنوبي لبنان، رغم توقيع "اتفاق الإطار" مع لبنان قبل أيام.

- استمرار رصد ردود الفعل داخل إسرائيل على الاتفاق الموقع مع لبنان، وانتقادات لحكومة نتنياهو.

* لبنان

- جولة تفقدية يجريها وزير الصحة اللبناني ركان ناصر، لمستشفيات في جنوبي البلاد، وسط استمرار غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على المنطقة.

- التطورات الميدانية بجنوبي لبنان وسط استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار و"اتفاق الإطار" الموقع مؤخرا.

* فلسطين

- مستجدات معاناة الفلسطينيين الإنسانية جراء تداعيات الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في غزة، بالتوازي مع تصاعد اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

* الجزائر

- الجزائريون في الخارج يواصلون الإدلاء بأصواتهم لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، في عملية تستمر حتى الخميس الموافق يوم الاقتراع الوطني في الداخل.

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** التقارير الخاصة

* تركيا

1-غيرسون التركية.. بانوراما سياحية تجمع البحر مع الجبال والأساطير (تقرير)

تقرير يسلّط الضوء على مدينة غيرسون المطلة على البحر الأسود شمالي تركيا، التي تجمع بين الطبيعة الجبلية والتاريخ والأساطير والمطبخ المحلي، لتبرز واحدة من الوجهات السياحية المتنوعة في البلاد.

ويستعرض التقرير أبرز معالم المدينة، من قلعة وجزيرة مرتبطة بالأساطير الإغريقية، إلى هضابها الخضراء وشلال كوزالان والبحيرة الزرقاء ومدرجات غوكصو الكلسية، إضافة إلى شهرتها ببندق "غيرسون تومبول" وأطباقها التقليدية. (النشرة التركية/غيرسون/ آسيا ستيناي قره غول/ صور وفيديو/ 750 كلمة).

* الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

2- من السجن إلى المرض.. رحلة علاج الفلسطيني بني مفلح (قصة إنسانية)

تقرير يرصد قصة الصحفي الفلسطيني مجاهد بني مفلح، الذي أُفرج عنه بعد نحو 6 أشهر من الاعتقال الإداري في إسرائيل، لكنه دخل بعد يومين فقط من الإفراج عنه في رحلة علاج طويلة إثر إصابته بنزيف دماغي ومضاعفات صحية خطيرة، وسط اتهامات فلسطينية بأن ما تعرض له داخل السجن من إهمال طبي وتجويع أدى إلى تدهور حالته الصحية.

ويبرز التقرير نموذجا لمعاناة الأسرى بعد الإفراج عنهم، حيث تتحول الحرية إلى بداية رحلة علاج وتأهيل نفسي وجسدي مليئة بالأعباء الأسرية. (النشرة العربية/ رام الله/ قيس أبو سمرة/ صور وفيديو/ 850 كلمة).

3- حديقة الأسماك بمصر.. غوص بأمواج الترفيه والمغامرة (تقرير)

تقرير يتناول "حديقة الأسماك" التاريخية في القاهرة التي تأسست بالعام 1867 وتعد من أبرز المعالم التراثية والترفيهية في مصر، بفضل تصميمها الفريد المستوحى من أعماق البحار وامتدادها على مساحة تقارب 9.5 أفدنة.

ويستعرض التقرير قيمتها السياحية والبيئية والثقافية، واحتضانها نباتات نادرة وأحواضا تضم عشرات أنواع أسماك، إلى جانب مكانتها كأحد أشهر مواقع تصوير الأفلام والأغاني في تاريخ السينما المصرية. (النشرة العربية/القاهرة/ حسين القباني/ فيديو/950 كلمة).

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** ملتيميديا

- من السجن إلى المرض.. رحلة علاج الفلسطيني بني مفلح

- حديقة الأسماك بمصر.. غوص بأمواج الترفيه والمغامرة