الأجندة اليومية للنشرة العربية - الثلاثاء 26 مايو 2026

تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم الثلاثاء 26 مايو/ أيار 2026.

** المتابعات الإخبارية

* دولي

- ترقب مستمر لنتائج تفاوض غير مباشر بين إيران والولايات المتحدة، غداة تصريحات عن التوصل إلى نتائج بشأن "جزء كبير" من القضايا وسط قلق إسرائيلي من تأجيل معالجة الملف النووي، وأنباء عن سقوط 4 قتلى جنوب جزيرة لاك بمضيق هرمز جراء قصف إسرائيلي أمريكي استهدف سفنا إيرانية.

- يوم عرفة ثاني وأهم مناسك الحج التي تتواصل على مدى 6 أيام، حيث يحرص الحجاج فيه على القدوم إلى مسجد "نمرة" في مكة المكرمة ليستمعوا إلى خطبة عرفة.

- تداولات الأسواق المالية وأسعار النفط والمعادن، وسط ترقب التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين واشنطن وطهران.

- مستجدات أعمال الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية المنعقدة في العاصمة برازفيل بالكونغو بين 25 و29 مايو بمشاركة وفود تمثل 81 دولة، وتطغى تداعيات حرب إيران على مناقشات الاجتماعات.

* إسرائيل

- استمرار رصد المواقف الإسرائيلية على مسودة الاتفاق المتبلور بين واشنطن وطهران، غداة وصف زعيم المعارضة يائير لابيد الاتفاق المحتمل لإنهاء الحرب بأنه "كارثة"، معتبرا أن حكومة بنيامين نتنياهو فشلت في حروبها بالمنطقة.

* فلسطين

- الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واعتداءات المستوطنين والجيش على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

* لبنان

- انتهاكات إسرائيل المستمرة للهدنة السارية منذ 17 أبريل والممددة حتى مطلع يوليو، غداة توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتوجيه ضربات قاسية ومكثفة" ضد "حزب الله".

* تونس

- المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة تنظر في قضية "الجهاز السري لحركة النهضة" التي تشمل رئيس الحركة راشد الغنوشي، وتنظر أيضا في قضية وديع الجريء، الرئيس السابق للاتحاد التونسي لكرة القدم، ومتهمين آخرين في قضية فساد إداري.

---------------

** التقارير الخاصة

1- عام من الغياب.. أم سورية تنتظر زوجها المحتجز لدى إسرائيل (تقرير)

تقرير يتحدث عن معاناة الأم السورية شادية الصفدي، المستمرة منذ نحو عام على وقع الغياب والخوف، بعدما اقتادت قوات إسرائيلية زوجها من منزلهما في بلدة "بيت جن" بريف العاصمة دمشق خلال مداهمة ليلية، تاركا خلفه أربعة أطفال ينتظرون عودته. الأم تحدثت عن تفاصيل اعتقال زوجها موضحة أنها لم تتلقَّ منذ عام أي معلومات عن مكان احتجازه أو أسباب اعتقاله، مؤكدة أن الغموض المستمر زاد من معاناة أطفالها الذين لا يكفون عن السؤال عن والدهم، موضحة أنها اضطرت مع أطفالها لترك منزلهم خوفا من تعرضهم للمداهمة والاعتقال. (النشرة التركية/دمشق/ محمد قره بجق/صور وفيديو/540 كلمة).

2- للعام الثالث.. عيد غزة بلا أضاحٍ وعائلات أنهكها الجوع (تقرير)

للعام الثالث تواليا، يُحرم الفلسطينيون في غزة من الأضاحي نتيجة الحصار وحرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على القطاع والتي أدت إلى شح المواشي نتيجة نفوق الآلاف منها عقب دمار ممنهج طال المزارع والحظائر ومخازن الأعلاف والمستشفيات البيطرية خلال الحرب، إلى جانب أسعار فاحشة ارتفعت من نحو 423 دولارا للخروف قبل الحرب، إلى 5 آلاف دولار في موسم الأضاحي الحالي. (النشرة العربية/ غزة/ رمزي محمود/ فيديو/ 800 كلمة).

3- العيد بجنوبي لبنان.. القصف يُسكت خوار الأضاحي (تقرير)

يتناول التقرير غياب مظاهر عيد الأضحى عن بلدات جنوبي لبنان، نتيجة استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي منذ مارس 2026، حيث يعيش السكان بين النزوح والخوف وفقدان مصادر الرزق.



ويستعرض التقرير عبر تصريحات للأناضول من مسؤول محلي وبعض السكان، طرق الاحتفال هذا العام التي راوحت بين الغياب أو التمسك بالحد الأدنى من تقاليد العيد. (النشرة العربية/ جنوبي لبنان/وسيم سيف الدين/ فيديو/ 500 كلمة).

4- الأضاحي بمصر.. استعراض للجودة والأسعار "لمن استطاع سبيلا" (تقرير)

تقرير يسلط الضوء على سوق المواشي في مصر خلال موسم الأضاحي، وسط تنافس التجار على استعراض أجود الأنعام مع تراجع في حركة البيع في ظل أسعار تقول أرقامها إنها "لمن استطاع سبيلا".



رئيس شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، هيثم عبد الباسط، أوضح للأناضول أن حركة البيع في سوق الأضاحي "ليست كما كانت في السنوات الماضية"، مع ارتفاع الأسعار وغلاء عام يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، لافتا إلى أن الأسعار ارتفعت بنحو 10 بالمئة هذا العام مقارنة بالعام الماضي. (النشرة العربية/ القاهرة/ حسين القباني/ فيديو/ 600 كلمة).

5- ناشطة إسرائيلية: إسرائيل اختطفتنا بالمياه الدولية ولن نتوقف حتى تتحرر فلسطين (مقابلة)

حوار أجرته الأناضول مع الناشطة الإسرائيلية في "أسطول الحرية" زوهار ريغيف، التي قالت إن مشاركتها في القوافل البحرية لكسر الحصار على قطاع غزة جاءت انطلاقا من "واجب أخلاقي وإنساني" لكشف ما يتعرض له الفلسطينيون، متهمة تل أبيب باعتراض السفن في المياه الدولية واحتجاز الناشطين في ظروف قاسية. وأضافت أن المجتمع الإسرائيلي يعيش "حالة تضليل" تجاه ما يحدث للفلسطينيين، مؤكدة أن ناشطي الأسطول "لن يتوقفوا عن الإبحار مجددا حتى تتحرر فلسطين". (النشرة العربية/ رام الله/ قيس أبو سمرة/ صور وفيديو/ 1000كلمة).

6- بعيد الأضحى.. جمعية "بنين" تُسعد الأطفال النازحين في بيروت (تقرير)

تقرير يسلط الضوء على فعالية أطلقتها جمعية "بنين" الخيرية تحت اسم "كميون العيد" لتوزيع الهدايا وتنظيم فعاليات وأنشطة تدخل البهجة على الأطفال خلال أيام العيد في عدد من مراكز الإيواء بمختلف المناطق اللبنانية. (النشرة العربية/ بيروت/ ستيفاني راضي/ فيديو/ 400 كلمة).

--------------

