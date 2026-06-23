الأجندة اليومية للنشرة العربية - الثلاثاء 23 يونيو 2026

تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم الثلاثاء 23 يونيو/ حزيران 2026

** المتابعات الإخبارية

دولي

- تستضيف واشنطن جولة خامسة من المباحثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل تستمر 3 أيام برعاية أمريكية، وسط توقعات بتحديد الأطراف "مناطق تجريبية" تنسحب منها القوات الإسرائيلية جنوبي لبنان لتُنقل مسؤوليتها إلى الجيش اللبناني.

- زيارة غير محددة المدة للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى إسلام آباد لتعزيز التنسيق الثنائي ومتابعة مسار الوساطة بعد يوم من محادثات سويسرا لتنفيذ "مذكرة تفاهم إسلام آباد" بين واشنطن وطهران تمهيدا لاتفاق دائم لوقف الحرب.

- وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يبدأ جولة خليجية بين 23 إلى 25 يونيو يزور خلالها الإمارات والكويت والبحرين لبحث "مذكرة التفاهم مع إيران وجهود تأمين الملاحة في مضيق هرمز"، ويحضر في البحرين اجتماعا لمجلس التعاون الخليجي "لمناقشة الأولويات المشتركة في جميع أنحاء المنطقة".

- اليوم الثاني من زيارة غير محددة المدة يجريها رئيس وفد المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي إلى مسقط "لبحث مستوى العلاقات لإرساء الترتيبات لإدارة مضيق هرمز" وفق وكالة "إرنا".

- مباراتا البرتغال / أوزبكستان (المجموعة الحادية عشرة) على ملعب "هيوستن ستاديوم"، وإنجلترا / غانا (المجموعة الثانية عشرة) على ملعب "بوسطن ستاديوم" ضمن نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

* إسرائيل

- المواقف الحكومية والمعارضة إزاء المفاوضات مع بيروت، غداة تقارير عبرية عن وصول رسالة أمريكية تفيد بانتهاء التصريح الذي منحته واشنطن لتل أبيب بشأن "العمل دون قيود" في لبنان.

* لبنان

- التطورات الميدانية في ظل هدوء حذر منذ الأحد في جنوبي لبنان، يتزامن مع انطلاق الجولة الخامسة من مفاوضات مع تل أبيب تستضيفها واشنطن الثلاثاء، بينما بلغت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على البلاد 4175 قتيلا و12164 مصابا منذ 2 مارس.

* فلسطين

- وقفة أسبوعية بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل، دعت إليها "الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين" و"نادي الاسير الفلسطيني".

- اليوم الثاني والأخير من زيارة بطريرك القدس للاتين الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، وبطريرك القدس للروم الأرثوذكس ثيوفيلوس الثالث إلى غزة، برفقة مسؤولين عن العمل الإنساني والصحي وممثلين عن مؤسسات إغاثية دولية.

- معاناة الفلسطينيين الإنسانية جراء تداعيات الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في غزة، بالتوازي مع تصاعد اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

* تونس

- إضراب لمدة 3 أيام بقطاع المصارف وشركات التأمين، دعا إليه الاتحاد التونسي للشغل، للمطالبة بزيادة الأجور.

* السودان

- تصاعد معاناة المدنيين بمدينة الأُبَيِّض جنوبي البلاد جراء هجمات قوات الدعم السريع بالمسيّرات، وآخرها استهداف مركز لإيواء النازحين أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 17 آخرين بينهم 9 أطفال، رغم مطالبات دولية وأممية بوقف الهجمات على المدينة التي تؤوي نحو مليون نازح.

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* التقارير الخاصة

** تركيا

1- "الخان الكبير" بإسطنبول.. 3 قرون من تصدير الفضة التقليدية (تقرير)

تقرير عن "الخان الجديد الكبير"، أحد أبرز الخانات التاريخية في قلب إسطنبول القديمة، الذي يواصل الحفاظ على دوره التجاري والحرفي بعد نحو 300 عام على تأسيسه.



الخان تحول خلال العقود الأخيرة إلى مركز رئيسي للصناعات الفضية اليدوية المصدّرة للأسواق العالمية، امتدادا لمسيرته التاريخية التي ارتبطت طويلًا بالتجارة التقليدية والحرف العثمانية (النشرة التركية/ إسطنبول/ قاآن أولو ومجاهد أنس سوينج/ صور وفيديو/ 1000 كلمة)

** الشرق الأوسط

2- "دبكة" بين الخيام والركام.. فتيات غزة يواجهن بالفن آثار الإبادة الإسرائيلية (تقرير)

تقرير يتناول مبادرة فنية ونفسية أطلقها المدرب النازح مهند أبو عياش داخل أحد مخيمات اللجوء وسط قطاع غزة، لتدريب الأطفال والفتيات على الدبكة الشعبية الفلسطينية كأداة للدعم النفسي وتفريغ الطاقة السلبية الناتجة عن أوجاع الحرب والنزوح المستمر.



تحولت الساحات المفتوحة بين الخيام المفتقرة لأبسط مقومات الحياة إلى مسرح صغير تتحدى فيه الفتيات قسوة تداعيات الإبادة الإسرائيلية وتدمير البنية التحتية (النشرة العربية/ غزة/ حسني نديم/ فيديو/ 600 كلمة)

** دولي

3- متنزه ميكومي.. بوابة تنزانيا إلى عالم السفاري والحياة البرية (تقرير)

تقرير يتناول المكانة السياحية التي يتميز بها متنزه ميكومي الوطني في تنزانيا والذي يعد من أبرز وجهات السفاري في شرق إفريقيا، بفضل تنوعه البيئي الغني وسهولة الوصول إليه من العاصمة الاقتصادية دار السلام.



ويحتضن المتنزه مساحات شاسعة من سهول السافانا الإفريقية ومئات الأنواع من الحيوانات والطيور (النشرة التركية/ دار السلام/ علي عثمان قايا/ صور/ 800 كلمة)

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* ملتميديا

- "دبكة" بين الخيام والركام.. فتيات غزة يواجهن بالفن آثار الإبادة الإسرائيلية

