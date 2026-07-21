الأجندة اليومية للنشرة العربية - الثلاثاء 21 يوليو 2026

تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم الثلاثاء 21 يوليو/ تموز 2026.

** المتابعات الإخبارية

* دولي

- الرئيس اللبناني جوزاف عون يلتقي نظيره الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض، لبحث ملفات تتعلق بالعلاقات الثنائية والتطورات الأمنية والاقتصادية في لبنان، خلال زيارة مستمرة منذ 18 يوليو الجاري.

- مستجدات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران لليوم العاشر على التوالي، في ظل قصف أمريكي لعدة مواقع إيرانية، ورد طهران بهجمات على دول عربية بالمنطقة أبرزها الكويت والبحرين والأردن.



- مستجدات اليوم الثاني من زيارة وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، إلى باكستان، تلبية لدعوة نظيره الباكستاني محسن نقوي.



* إسرائيل

- المستجدات بشأن انسحاب الجيش من مناطق تجريبية في جنوب لبنان ضمن "اتفاق الإطار" الموقع مع بيروت برعاية أمريكية.

- الجيش يجري تدريبا عسكريا على ساحل زيكيم المطل على البحر الأبيض المتوسط.

* فلسطين

- اعتصام أسبوعي ينظمه أهالي الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية، أمام مركز بلدية البيرة الثقافي وسط الضفة الغربية.

- خروقات إسرائيل المستمرة لوقف إطلاق النار في غزة، والاعتداءات شبه اليومية للجيش والمستوطنين على الفلسطينيين بالضفة الغربية.

* لبنان

- بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم مار بولس الثالث نونا، يجري زيارة غير معلنة المدة إلى لبنان.

- خروقات إسرائيل المستمرة لوقف إطلاق النار والتي أدت حتى مساء الاثنين إلى ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 4 آلاف و328 قتيلا و12 ألفا و230 جريحا منذ 2 مارس 2026، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

* المغرب

- الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع (غير حكومية) تنظم وقفة أمام البرلمان بالعاصمة الرباط للتنديد بالمجازر الإسرائيلية في غزة، ودعما للقضية الفلسطينية.

- استمرار جهود السلطات المغربية في رصد وإخماد الحرائق المستمرة في بعض المناطق منذ أيام.

* اليمن

- المستجدات عقب إعلان جماعة الحوثي "حظر الملاحة البحرية" على السعودية، وتوعد تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، بالرد "بكل حزم وقوة" على التهديدات الحوثية لسفن التحالف العابرة في مضيق باب المندب.

* الرياضة

* تصفيات دوري أبطال أوروبا

- فنربهتشه / غورنيك زابجه

- ثون / دينامو زغرب

- شتورم غراتس / هارتس

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** التقارير الخاصة

* تركيا

1- تركيا... أربع برمجيات من "هافلسان" تجتاز اختبارات اعتماد الناتو (تقرير)

تقرير يتناول نجاح شركة "هافلسان" التركية في تعزيز حضورها ضمن منظومة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بعد اعتماد أربعة من حلولها البرمجية خلال مناورات "سي دبليو آي إكس 2026" في بولندا، بما يؤهلها للمشاركة في عمليات الحلف خلال الفترة بين 2025 و2027. المدير العام للشركة محمد عاكف نجار، قال للأناضول، إن هذا الإنجاز يعكس الاعتراف الدولي بكفاءة البرمجيات التركية وقدرتها على تلبية معايير التشغيل الدولية. (للنشرة التركية/ أنقرة/ فردوس بولوت قرطل/ صور وفيديو/ 800 كلمة).

* الشرق الأوسط

2- عودة العلاقات بين الجزائر ومالي.. حاجة أم ضرورة؟ (تقرير)

تقرير يستعرض دلالات استئناف العلاقات الجزائرية ـ المالية بعد 14 شهرا من القطيعة، وإعادة فتح الأجواء وتبادل السفراء، وسط تقديرات خبراء بأن الخطوة تحكمها اعتبارات أمنية وجيوسياسية ومصالح متبادلة للبلدين في ظل التحديات التي تشهدها منطقة الساحل. ويتناول التقرير آراء باحثين وخبراء يقولون إن الجزائر تسعى لاستعادة حضورها وتأثيرها في مالي، بينما تحتاج باماكو إلى التعاون مع الجزائر لأسباب أمنية ولوجستية واقتصادية. (النشرة العربية/ الجزائر/ عباس ميموني/ 1000 كلمة)

3- غزة.. تفشٍ متسارع لـ"جدري الماء" يفاقم معاناة النازحين (تقرير)

تقرير يسلط الضوء على الانتشار المتسارع لمرض جدري الماء بين النازحين في قطاع غزة في ظل الاكتظاظ داخل المخيمات ومراكز الإيواء، وما يثيره ذلك من مخاوف صحية مع استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية. استشاري الأمراض الجلدية في مجمع ناصر الطبي عامر المصري، تحدث للأناضول عن صعوبة عزل المصابين واستقبال عشرات الحالات يوميا، محذرا من اتساع نطاق العدوى في ظل انهيار المنظومة الصحية. كما يستعرض التقرير معطيات أممية تشير إلى تسجيل نحو 9300 إصابة خلال أسبوعين فقط. (النشرة العربية/ غزة/ رمزي محمود/ صور وفيديو/ 800 كلمة).

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* ملتميديا

- غزة.. تفشٍ متسارع لـ"جدري الماء" يفاقم معاناة النازحين