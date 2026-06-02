الأجندة اليومية للنشرة العربية - الثلاثاء 2 يونيو 2026

تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم الثلاثاء 2 يونيو/ حزيران 2026.

** المتابعات الإخبارية

* تركيا

- وزير الخارجية هاكان فيدان، يجري زيارة رسمية إلى سنغافورة، حيث من المقرر أن يستقبله رئيس الوزراء لورانس وونغ، ويعقد فيدان لقاء مع نظيره السنغافوري فيفيان بالاكريشنان.

- رئيس البرلمان نعمان قورتولموش يلتقي في العاصمة الفنلندية هلسنكي بالرئيس ألكسندر ستوب ورئيس البرلمان يوسي هالا-أهو ووزيرة الخارجية إلينا فالتونين.

* دولي

- جولة رابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بالعاصمة الأمريكية واشنطن يومي الثلاثاء والأربعاء، امتدادا لجولتين في 14 و23 أبريل الماضي، وجولة ثالثة في 14 و15 مايو الماضي، في إطار مسار تفاوضي ترعاه واشنطن ويعارضه "حزب الله".

- مستجدات جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، غداة حديث الرئيس دونالد ترامب عن أن المحادثات مع إيران "مستمرة بوتيرة متسارعة"، وسط توترات أمنية مستمرة في منطقة الخليج ومضيق هرمز.

- اليوم الثاني والأخير من الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول إفريقيا وكوريا الجنوبية الذي تستضيفه العاصمة سيول لتعزيز التعاون بين دول القارة والبلد الآسيوي في مختلف المجالات.

- تداولات الأسواق المالية وأسعار النفط والمعادن وسط ترقب مستمر للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين واشنطن وطهران.

* فلسطين

- خروقات إسرائيل اليومية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، واعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

* إسرائيل

- جلسة محاكمة جديدة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في تهم بالفساد.

- الرئيس الجديد لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" رومان غوفمان، يتسلم مهامه رسميا، خلفا لديفيد بارنياع المنتهية ولايته.

- الخسائر شبه اليومية جراء هجمات "حزب الله" على أهداف عسكرية إسرائيلية بجنوب لبنان.

* لبنان

- انعقاد القمة الروحية الإسلامية المسيحية في العاصمة بيروت، بدعوة من شيخ العقل سامي أبي المنى ومشاركة رؤساء الطوائف، لبحث تداعيات الحرب الاسرائيلية على ارتفاع خطاب الكراهية والطائفية في لبنان.

- تطورات عدوان إسرائيل المتصاعد في ظل توسيع توغلها البري جنوبي لبنان.

* تونس

- ندوة صحفية في دار الاتحاد العام التونسي للشغل، ينظمها اتحاد البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، للإعلان عن تحركات احتجاجية سيقررها المجلس القطاعي نتيجة قطع المفاوضات من طرف المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين، ورفضهما تمكين العاملين في القطاع من استحقاقات مالية مرصودة لزيادة في الأجور لسنة 2025.

- إصدار المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة حكما في القضية المعروفة باسم "الجهاز السري لحركة النهضة" والتي تشمل رئيس الحركة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض ومسؤولين أمنيين سابقين.

- المحكمة الابتدائية تنظر أيضا في قضية تتعلق بشبهات فساد مالي ضد الرئيس السابق للاتحاد التونسي لكرة القدم، وديع الجريء، بعد تأجيلها في الرابع من مايو الماضي.

- متابعة استضافة تونس "يوم الابتكار 2026" في مجال صناعة السيارات، وذلك بالتعاون بين الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة والجمعية التونسية لصناعة مكونات السيارات والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

** رياضة

* مباريات ودية

- كولومبيا / كوستاريكا

- كندا / أوزبكستان

- كرواتيا / بلجيكا

- المغرب / مدغشقر

- ويلز / غانا

---------------

** التقارير الخاصة

* تركيا

1- "غاتريكس".. مسيّرة هجومية تركية لاعتراض الطائرات الانتحارية بنيران مباشرة (تقرير)

تقرير عن إنتاج شركة "ديجيتست" التركية لطائرة مسيرة هجومية تحمل اسم "غاتريكس" مخصصة لاعتراض الطائرات المسيّرة الانتحارية وتدميرها قبل وصولها إلى أهدافها. مسؤول العلاقات الخارجية في الشركة، برك دميرقوباران، أوضح للأناضول بأن "غاتريكس" قادرة على بلوغ سرعة 90 كيلومترًا في الساعة والبقاء في الجو لمدة تصل إلى 75 دقيقة بفضل نظام تشغيل بالوقود والبطاريات الكهربائية، كما أن المسيرة مزودة بمدفع "غاتلينغ" المعروف بكثافة نيرانه والقدرة على إطلاق 3 آلاف رصاصة في الدقيقة. (النشرة التركية/ إسطنبول/ فردوس بولوت قرطل/ صور وفيديو/ 500 كلمة).

2- أسيرة محررة: انتهاكات إسرائيل تطال أسرى فلسطين بمختلف دياناتهم (مقابلة)

حوار خاص للأناضول مع الأسيرة الفلسطينية المحررة ليان ناصر، وهي شابة مسيحية من الضفة الغربية، قالت إن المسيحيين والمسلمين من الأسرى يواجهون ظروفا "قاسية وغير إنسانية" داخل سجون إسرائيل وتشمل "التجويع والقمع والتنكيل الممنهج والحرمان من الاحتياجات الأساسية"، داعية إلى تدخل دولي عاجل لإنقاذ الأسرى وخاصة الأسيرات الحوامل اللواتي لا تراعيهن إسرائيل في الغذاء. (النشرة العربية/ رام الله/ قيس أبو سمرة/ صور وفيديو/ 900 كلمة).

3- حرب إيران تعمق خسائر العملات وتربك أسواق الصرف (تقرير)

تقرير يستعرض كيفية إعادة حرب إيران رسم خريطة أسواق الصرف العالمية، حيث يقول المحلل المالي والاقتصادي إدريس العيساوي، للأناضول، إن ارتفاع اليوان الصيني يرجع إلى المرونة الاستثنائية للصادرات الصينية المتقدمة والتدفقات النقدية الناتجة عن تحويل جزء من الأصول المقومة بالدولار إلى العملة المحلية، كما أن الدولار احتفظ بقوته نتيجة الصلابة الهيكلية للاقتصاد الأمريكي وعمق أسواقه المالية واستخدامه بنسبة كبيرة من المبادلات التجارية الدولية واحتياطيات البنوك المركزية. (النشرة العربية/ الرباط / خالد مجدوب/ 650 كلمة).

---------

*ملتيميديا

- أسيرة محررة: انتهاكات إسرائيل تطال أسرى فلسطين بمختلف دياناتهم