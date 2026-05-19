الأجندة اليومية للنشرة العربية - الثلاثاء 19 مايو 2026

تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم الثلاثاء 19 مايو/ أيار 2026.

** المتابعات الإخبارية

* دولي

- تطورات "أسطول الصمود العالمي" عقب وصوله المياه الدولية واستيلاء قوات البحرية الإسرائيلية على بعض قواربه واعتقال ناشطين، بينما تواصل قوارب أخرى الإبحار تجاه غزة لكسر الحصار الإسرائيلي.

- مستجدات الجهود الدبلوماسية لاستئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران، غداة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق هجوم عسكري على إيران كان مقررا اليوم الثلاثاء، استجابة لطلب من قادة قطر والسعودية والإمارات.

- مستجدات حركة السفن بمضيق هرمز عقب إعلان قيادة القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني إنشاء هيئة للتحكم في حركة العبور من المضيق وفرض رسوم على المرور فيه.

- اليوم الثاني والأخير من اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول "مجموعة السبع" في العاصمة الفرنسية باريس، لبحث عدة ملفات أبرزها تداعيات حرب إيران على الوضع المالي والاقتصادي.

- الجولة الثالثة من مفاوضات بين البرلمان الأوروبي وممثلي حكومات الاتحاد بشأن الصيغة النهائية للتشريع المتعلق باتفاقية "ترنبري" التجارية مع الولايات المتحدة، في ظل تهديد ترامب برفع نسبة الرسوم الجمركية على السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبي من 15 إلى 25 بالمئة.

- إعادة فتح بورصة طهران المغلقة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران نهاية فبراير الماضي.

* تركيا

- إحياء عيد الرياضة والشباب وذكرى مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك.

* إسرائيل

- جلسة محاكمة مؤجلة من الاثنين إلى الثلاثاء لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للرد على تهم بالفساد.

- مستجدات الحراك السياسي بشأن تصويت مرتقب في البرلمان، غدا الأربعاء، بشأن مشاريع قوانين لحل الكنيست تمهيدا لإجراء انتخابات عامة يرجح أن تُنظم في سبتمبر أو أكتوبر المقبلين.

* فلسطين

- الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واعتداءات المستوطنين والجيش على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

* تونس

- ندوة صحفية بالعاصمة تونس يعقدها مجلس الأعمال التونسي الإفريقي لعرض نتائج الملتقى التونسي الإفريقي الذي استضافته تونس أواخر أبريل الماضي.

- إضراب عام للمحامين في محاكم بمنطقة "تونس الكبرى" والتي تشمل مدن منوبة وأريانة وبن عروس، إضافة إلى محاكم ولايتي نابل وزغوان (شمال)، احتجاجا على "تجاهل السلطة لمطالبهم المهنية"، مع تجمع في ساحة المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة.

* لبنان

- رئيس مجلس الوزراء نواف سلام يلتقي في السراي الحكومي بالعاصمة بيروت، مايكل كارنيتشنيغ، المدير العام بالإنابة للمديرية العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج في المفوضية الأوروبية.

- مؤتمر صحفي مشترك بالسراي الحكومي بمشاركة كارنيتشنيغ، وسفيري الدنمارك وفرنسا لدى لبنان كريستوفر فيفيكه، وهيرفيه ماغرو، لإطلاق برنامج بتمويل من الاتحاد الأوروبي والدنمارك وفرنسا بقيمة 32 مليون يورو لدعم المناطق المتأثرة بالحرب الإسرائيلية في شرق وجنوب لبنان.

- خروقات إسرائيل المستمرة للهدنة السارية منذ 17 أبريل الماضي والممددة حتى مطلع يوليو المقبل.

* السودان

- التطورات الميدانية غداة إعلان الجيش السوداني سيطرته على منطقتي "كرن كرن" و"دوكان" بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد.

** رياضة

* الدوري الإنجليزي الممتاز



- بورنموث / مانشستر سيتي



- تشيلسي / توتنهام

** التقارير الخاصة

* تركيا

1- "ديميت".. جمعية تركية في بلغاريا تحيي تراث البلقان الموسيقي (تقرير)

تقرير عن جهود جمعية "ديميت" للثقافة والفنون التركية في جنوب شرق بلغاريا، في الحفاظ على التراث الموسيقي والثقافي لأتراك منطقة البلقان من خلال إحياء الأغاني الشعبية التقليدية والعروض الفلكلورية التي تعكس هوية المجتمع التركي في المنطقة، عبر عروض فنية ومشاركات ثقافية داخل بلغاريا وخارجها. (النشرة التركية/ كروموفغراد/ جانان محمد إسماعيل/ صور وفيديو/ 650 كلمة).

* الشرق الأوسط

2- مسؤول في جبهة تحرير أزواد: منفتحون على كل الحلول للأزمة بمالي (مقابلة)

حوار أجرته الأناضول مع بوبكر ولد الطالب، مسؤول الإعلام في جبهة تحرير أزواد، التي تشارك منذ 25 أبريل الماضي في هجمات مسلحة ضد القوات الحكومية في مالي.



ولد الطالب قال إن الجبهة "منفتحة على أي حل وسط من المجتمع الدولي يحمي الشعب الأزوادي من المرتزقة والاغتيالات والتهميش، سواء في إطار الدولة أو أي إطار آخر". وأوضح أن الجبهة مستعدة للدخول في مفاوضات مع أي طرف عدا النظام الحالي، بهدف التوصل إلى الانفصال أو نظام الحكم الكونفدرالي. (النشرة العربية/ تونس/ عادل الثابتي/ 750 كلمة).

3- وسط انفجارات وصفارات.. مستشفى بجنوبي لبنان باق لإنقاذ الجرحى (تقرير)

تقرير يبرز الدور المحوري لمستشفى "جبل عامل" بمدينة صور جنوبي لبنان، في تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمتضررين من الهجمات الإسرائيلية المستمرة بالمنطقة، حيث لا تهدأ صفارات سيارات الإسعاف، ما يدفع بمزيد من الجرحى نحو المستشفى الذي بات هو الآخر تحت تهديد القصف الإسرائيلي المباشر. (النشرة العربية/ صور- لبنان/وسيم سيف الدين/ فيديو/ 600 كلمة).

* ملتميديا

