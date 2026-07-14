الأجندة اليومية للنشرة العربية - الثلاثاء 14 يوليو 2026

تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم الثلاثاء 14 يوليو/ تموز 2026

** المتابعات الإخبارية

* دولي

- التصعيد العسكري المتواصل منذ أيام بين الولايات المتحدة وإيران وتداعيات إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة الحصار البحري على إيران، واستهداف طهران ما تقول إنها مواقع للقوات الأمريكية في عدد من دول المنطقة.

- انطلاق الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في روما برعاية أمريكية، وتستمر يومين، بعد 5 جولات سابقة عُقدت في واشنطن وأفضت إلى توقيع "صيغة الإطار" بين بيروت وتل أبيب في 26 يونيو الماضي.

- انطلاق مؤتمر تنظمه منظمة الأغذية والزراعة في مدينة نيويورك تحت عنوان "حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم"، يتناول ارتفاع تكاليف الغذاء الصحي عالمياً، بسبب تضرر سلاسل الإمداد جراء اضطرابات مضيق هرمز.

* اليمن

- التطورات، غداة تصعيد عسكري غير مسبوق منذ سنوات، بين جماعة الحوثي والحكومة، عقب إعلان الأخيرة استهداف مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع هبوط طائرة إيرانية، بينما تحدث الحوثيون عن استهداف مطار أبها الدولي جنوبي السعودية بصواريخ ومسيرات.

* العراق

- اليوم الثاني من زيارة رسمية غير معلنة المدة، يجريها رئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن، يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتشهد الزيارة توقيع مذكرات تفاهم في مجالي النفط والغاز.

* قطر

- اليوم الثاني وقبل الأخير، من استقبال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الوفود المعزية بوفاة والده الأمير السابق حمد بن خليفة آل ثاني، ومن المتوقع وصول رؤساء ومسؤولين عرب لتقديم واجب العزاء.

* إسرائيل

- ردود الفعل المتوقعة بشأن انطلاق جولة المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان في روما، سواء من قبل الائتلاف الحكومي أو المعارضة.

- ردود الفعل المتوقعة بعد مصادقة الكنيست (البرلمان) نهائيا على قانون "دراسة التوراة" الذي يمنح طلاب المدارس الدينية مكانة خاصة.

- متابعة آخر المداولات في الكنيست مع الاستعدادات لحله رسميا يوم 17 يوليو الجاري لانتهاء ولايته الحالية.

* فلسطين

- وقفة احتجاجية ينظمها مرضى فشل كلوي في ساحة مستشفى الشفاء الطبي بمدينة غزة، رفضا لتقليص جلسات العلاج بسبب نقص المستلزمات الطبية الناجم عن الحصار الإسرائيلي.



- مؤتمر في بلدية البيرة وسط الضفة الغربية، تنظمه مؤسسات الأسرى بالشراكة مع منظمات حقوقية لإطلاق الحملة الدولية لمناهضة العنف الجنسي بحق الأسرى والأسيرات في السجون الإسرائيلية.

- خروقات إسرائيل المستمرة لوقف إطلاق النار في غزة، والاعتداءات شبه اليومية للجيش والمستوطنين على الفلسطينيين بالضفة الغربية.

* الأردن

- زيارة متوقعة يجريها وزير الخارجية أيمن الصفدي إلى واشنطن، يلتقي خلالها نظيره الأمريكي ماركو روبيو.

* المغرب

- جهود السلطات في إخماد حرائق اندلعت منذ يومين ببعض المناطق في شمالي وجنوبي المملكة، دون الحديث عن خسائر بشرية أو مادية.

* الجزائر

- جهود الدفاع المدني في إخماد حرائق مندلعة بعدة ولايات منذ الخميس، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

* الرياضة

نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم

- فرنسا / إسبانيا

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** التقارير الخاصة

* الشرق الأوسط

1- غزة.. حرب الإبادة الإسرائيلية تهدد مهنة تربية النحل (تقرير)

تقرير يرصد المخاطر التي تهدد مهنة تربية النحل في قطاع غزة جراء حرب الإبادة الإسرائيلية، بعد تدمير المناحل والغطاء النباتي ومنع النحالين من الوصول إلى مناطق الرعي شرقي القطاع، حيث قدرت الخسائر بنحو 39 مليون دولار، وتراجعت أعداد خلايا النحل بشكل حاد، فيما ارتفعت تكاليف الإنتاج ونقصت المستلزمات الأساسية، وسط تحذيرات من اندثار المهنة إذا استمرت القيود الإسرائيلية الحالية. (النشرة العربية/ غزة/ حسني نديم/ فيديو/ 600 كلمة).

2- "تقود لتهجير كامل".. اعتداءات مستوطني إسرائيل بالضفة تتجاوز التقليدي (تقرير)

تشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعدًا غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين، التي تجاوزت الشكل التقليدي لها المتمثل بالاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم، وباتت تتمثل بالاستيلاء على الأراضي وإقامة بؤر استيطانية جديدة في ظل دعم حكومي إسرائيلي وغياب أي مساءلة فعلية، بينما حذرت جهات فلسطينية من أن ما يجري على الأرض جزء من مخطط إسرائيلي يستهدف إفراغ مناطق واسعة من الفلسطينيين. (النشرة العربية/ رام الله/ قيس أبو سمرة/ زوم/ 830 كلمة).

* دولي

3- ألمانيا.. البيروقراطية تعرقل استعادة أطفال المهاجرين الخاضعين للحماية (تقرير)

تقرير يتناول التحديات التي تواجه الأسر المهاجرة في ألمانيا عند انتزاع أطفالها من قبل دائرة رعاية الشباب، وتأثير طول الإجراءات القضائية والإدارية على فرص استعادة الأبناء، في ظل سوء الفهم الثقافي وضعف المعرفة القانونية اللذين يسهمان في تعقيد هذه الملفات. وتشير تقديرات إلى أن الدائرة تضع نحو 60 ألف طفل سنويا تحت الحماية، وسط تحذيرات من أن طول الإجراءات قد يضعف الروابط الأسرية ويصعب عودة الأطفال إلى ذويهم. (النشرة التركية/ إسطنبول/ عمر فاروق مدان أوغلو/ فيديو/ 700 كلمة).

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* ملتميديا

- غزة.. حرب الإبادة الإسرائيلية تهدد مهنة تربية النحل

- ألمانيا.. البيروقراطية تعرقل استعادة أطفال المهاجرين الخاضعين للحماية