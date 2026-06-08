الأجندة اليومية للنشرة العربية - الاثنين 8 يونيو 2026

تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم الاثنين 8 يونيو/ حزيران 2026.

** المتابعات الإخبارية

* دولي

- التداعيات بعد تصعيد إسرائيل في لبنان وقصفها الضاحية الجنوبية لبيروت، ورد طهران بقصف إسرائيل بدفعات صاروخية هي الأولى منذ بدء الهدنة بين طهران وواشنطن في 8 أبريل الماضي، وهجمات تل أبيب على مواقع إيرانية، وتأثير ذلك على محاولات الوساطة لوقف الحرب في المنطقة.

- بدء تداولات الأسبوع بالأسواق المالية وأسعار النفط والمعادن، مع عودة التوتر العسكري بين إسرائيل وإيران.

* تركيا

​​​​​​​- إسطنبول تحتضن الاجتماع العاشر لوزراء خارجية تركيا وأذربيجان وجورجيا.

* إسرائيل

- جلسة محاكمة مقررة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للرد على تهم الفساد الموجهة ضده، وسط احتمالات تأجيلها في خضم التصعيد العسكري في لبنان، والعودة المحتملة للحرب مع إيران.

- الاستعدادات الأمنية لاحتمالات عودة الحرب وإلغاء التعليم، بعد ضربات صاروخية إيرانية على إسرائيل، ردا على قصفها الضاحية الجنوبية لبيروت.

* لبنان

- المعاناة الإنسانية مع تزايد يومي لأعداد القتلى والجرحى وأعداد النازحين جراء عدوان إسرائيل المستمر على لبنان منذ 2 مارس الماضي، وارتفاع حصيلة الضحايا إلى 3 آلاف و613 قتيلا و11 ألفا و72 جريحا، بعد تسجيل 20 قتيلا و82 جريحا خلال الساعات الـ24 الماضية.

* فلسطين

- رصد تداعيات الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية المستمرة لوقف إطلاق النار، على محاولات العائلات الفلسطينية ترميم حياتها اليومية في غزة، واعتداءات الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية.

* مصر

- نتائج المشاورات في القاهرة منذ السبت، بين فصائل فلسطينية والوسطاء، لبحث سبل تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة. ​​​​​​​

* تونس

- إضراب ليوم واحد للمحامين في 5 ولايات هي سوسة والقيروان والمنستير والمهدية والقصرين للمطالبة بتحسين ظروف العمل.

* رياضة

** مباريات ودية

- كولومبيا / الأردن

- هولندا / أوزبكستان

- موريتانيا / النيجر

- فرنسا / إيرلندا الشمالية

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* التقارير الخاصة

** تركيا

1- بتقنية عمرها قرون.. حرفي تركي يجسد خريطة "بيري ريس" على الخشب (تقرير)

تقرير عن الحرفي التركي فاتح باكير الذي نجح في تحويل إحدى أبرز الوثائق الجغرافية في التاريخ العثماني إلى عمل فني خشبي ضخم، بعدما أعاد تجسيد خريطة البحّار والملّاح العثماني الشهير بيري ريس باستخدام مزيج من فن الحفر على الخشب وتقنية التذهيب بالورق، وهي من الفنون التقليدية التي ازدهرت في العهد العثماني (النشرة التركية/ ألازيغ/ سعاد أوزتورك/ صور وفيديو/ 600 كلمة)

** مونديال 2026

2- "سنصنع حكاية".. الأردنيون يطمحون ببلوغ "النشامى" قمة المونديال (تقرير)

جولة للأناضول في العاصمة عمان، رصدت خلالها ملامح التحول في سقف التوقعات بشأن أداء المنتخب الأردني لكرة القدم في بطولة كأس العالم التي تنطلق الخميس، برغم أنها المشاركة الأولى له في المونديال، ففي حين يقول أحد المستطلعين وديع القيسي: "ارتفع سقف طموحاتنا بشكل ملحوظ، وبات الجمهور يتطلع إلى آفاق أوسع بكثير من السابق"، توقع أحمد الخلايلة أن يتخطى منتخب "النشامى" التوقعات "ونصنع حكاية يتردد صداها عالميا" (النشرة العربية/ عمان/ ليث الجنيدي/ صور وفيديو/ 750 كلمة)

3- اللاعب الدولي السابق كريمو: المغرب مرشح للظفر بمونديال 2026 (مقابلة)

قال اللاعب المغربي الدولي السابق عبد الكريم ميري (كريمو)، في مقابلة مع الأناضول، إن منتخب بلاده مرشح للظفر بلقب كأس العالم لكرة القدم 2026، خاصة أنه حل رابعا في مونديال قطر 2022، كما بات المنتخب يفرض نفسه بقوة في المنافسات الدولية، مشيرا إلى أن الدول العربية المشاركة بالبطولة وهي: قطر والمغرب ومصر وتونس والسعودية والعراق والجزائر والأردن، قد تصنع المفاجأة في هذا المونديال بمستويات متقدمة. (النشرة العربية/ الرباط/ خالد المجدوب/ فيديو/ 800 كلمة)

4- "سنشرف الراية الوطنية".. ثقة جماهيرية بمشاركة تونس في مونديال 2026 (تقرير)

تقرير يستعرض أجواء مشاركة منتخب تونس لكرة القدم في مونديال 2026 قبل مباراته المرتقبة مع السويد في 15 يونيو، وتباينت آراء الجمهور بين التفاؤل والحرص على الأداء، ففي حين يؤكد كثيرون بينهم عبد الواحد الشابي (65 عاما) أن "الكرة لا تخضع لحسابات مسبقة" وأن المنتخب قادر على الفوز بالروح القتالية، يشدد آخرون بينهم شادي مدوري (18 عاما) على ضرورة اللعب بندية "لتشريف الراية الوطنية"، معبرين عن ثقتهم بمنتخب بلادهم (النشرة العربية/ تونس/ عادل الثابتي/ صور وفيديو/ 750 كلمة)

5- بين تميز فردي وروح جماعية.. آمال مصرية بأداء استثنائي في كأس العالم (تقرير)

أبدى مشجعون مصريون استطلعت الأناضول آراءهم تفاؤلا كبيرا بقدرة منتخب بلادهم على تجاوز دور المجموعات في مونديال 2026 حيث يتنافس مع كل من بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، بينما ركز آخرون على أهمية الروح الجماعية والقيادة الفنية للمدرب حسام حسن، مع تسليط الضوء على دور لاعبين بارزين في إحداث الفارق، مثل محمد صلاح، وعمر مرموش، وسط آمال بأن يقدم المنتخب أداء استثنائيا. (النشرة العربية/ القاهرة/ عمرو فؤاد/ فيديو/ 600 كلمة)

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* ملتميديا

- اللاعب الدولي السابق كريمو: المغرب مرشح للظفر بمونديال 2026

- "سنصنع حكاية".. الأردنيون يطمحون ببلوغ "النشامى" قمة المونديال

- "سنشرف الراية الوطنية".. ثقة جماهيرية بمشاركة تونس في مونديال 2026

- بين تميز فردي وروح جماعية.. آمال مصرية بأداء استثنائي في كأس العالم