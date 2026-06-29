الأجندة اليومية للنشرة العربية - الاثنين 29 يونيو 2026

** أبرز المتابعات الإخبارية

* تركيا

- رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، يشارك في قمة رؤساء برلمانات دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، المنعقدة في مدينة إسطنبول.

- الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد لشؤون التوسع مارتا كوس، ومفوض الاتحاد للشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس برونر، يجرون زيارة إلى تركيا الاثنين والثلاثاء.

* دولي

- متابعة استمرار ردود الفعل العربية والدولية على توقيع لبنان وإسرائيل "اتفاق إطار" برعاية أمريكية في واشنطن.

- مستجدات التوترات المتجددة في منطقة الخليج عقب هجمات متبادلة بين طهران وواشنطن استهدفت خلالها إيران مصالح أمريكية في الكويت والبحرين، ردا على قصف أمريكي استهدف مواقع في سواحل إيرانية على مضيق هرمز.

- مستجدات المفاوضات بين واشنطن وطهران للتوصل إلى اتفاق نهائي بين البلدين لإنهاء الحرب، وسط حديث وسائل إعلام أمريكية عن تأجيل محادثات كانت مقررة في سويسرا هذا الأسبوع، وذلك على خلفية تجدد الهجمات المتبادلة بين الجانبين في مضيق هرمز.

- متابعة مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك حتى 19 يوليو المقبل.

- اليوم الثاني والأخير من زيارة يجريها سلطان عُمان هيثم بن طارق، إلى فرنسا تلبية لدعوة من الرئيس إيمانويل ماكرون.

- المؤتمر العالمي السنوي الحادي عشر لكفاءة الطاقة الذي تنظمه وكالة الطاقة الدولية الاثنين والثلاثاء بمدينة مونتريال الكندية، بمشاركة وزراء ورؤساء تنفيذيين وكبار القادة في القطاعات الحكومية والمالية والتجارية من مختلف أنحاء العالم.

- الأمم المتحدة تستضيف بمقرها في نيويورك اللقاء التشاوري بشأن المحيطات وقانون البحار، الذي ينطلق الاثنين ويستمر حتى 3 يوليو، بهدف مناقشة إدارة السواحل والموارد البحرية وسلاسل الإمداد البحري، وسط استمرار التأثير السلبي للحرب على إيران على الإمدادات.

* إسرائيل

- مستجدات زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" براد كوبر، إلى إسرائيل المستمرة منذ الخميس، ومن المقرر أن يزور مناطق بشمال إسرائيل لمتابعة الخطوات الأولى لبدء انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقتين تجريبيتين في لبنان.

- استمرار رصد ردود الفعل داخل إسرائيل على الاتفاق الموقع مع لبنان، وسط انتقادات لحكومة نتنياهو.

* لبنان

- مستجدات "اتفاق الإطار" الموقع بين لبنان وإسرائيل وتنفيذ بند انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقتين تجريبيتين في لبنان تشمل بلدتي فرون وزوطر الغربية بقضاء النبطية.

- تطورات ردود الفعل الداخلية على "اتفاق الإطار" مع إسرائيل وسط دعوات أنصار "حزب الله" إلى التظاهر رفضا للاتفاق.

* فلسطين

- ردود الفعل على دعوة فصائل فلسطينية تشمل حركات "حماس"، والجهاد الإسلامي، والمبادرة الوطنية الفلسطينية، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة، الرئيس محمود عباس، إلى عقد اجتماع عاجل للأمناء العامين للفصائل، بهدف إطلاق حوار وطني وإجراء انتخابات شاملة ووضع استراتيجية موحدة لمواجهة التحديات الراهنة.

- مستجدات الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في غزة وتصاعد اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

- استمرار معاناة عشرات المرضى المقرر خروجهم من قطاع غزة لتلقي العلاج بالخارج عبر معبر رفح، بسبب عدم حصولهم على الموافقات الأمنية اللازمة من السلطات الإسرائيلية.

* الجزائر

- الجزائريون في الخارج يواصلون الإدلاء بأصواتهم لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، في عملية تستمر حتى الخميس الموافق يوم الاقتراع الوطني في الداخل.

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** التقارير الخاصة

* تركيا

1- وادي "جنة جهنم" التركي... الفصول الأربعة في وجهة واحدة (تقرير)

تقرير عن وادي "جنة جهنم" بولاية هكاري جنوب شرقي تركيا، الذي يجمع في مساحة واحدة كتل الجليد مع الثلوج والمروج الخضراء المزهرة، ما يمنح زواره تجربة استثنائية لأكثر من فصل في رحلة واحدة. ويستعرض التقرير أبرز المقومات الطبيعية للوادي والإقبال المتزايد عليه من محبي الطبيعة والرياضات الجبلية، وآراء زوار ورياضيين وصفوا المنطقة بأنها من أجمل المناطق الطبيعية البكر في تركيا. (النشرة التركية/هكاري/ صايم خرمانجي/ صور وفيديو/ 550 كلمة).

* الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

2- بين ركام غزة.. مدرب وناشئون يتمسكون بحلمهم الكروي (تقرير)

التقرير يسلط الضوء على جهود المدرب الفلسطيني محمد السويركي، لاعب نادي "اتحاد الشجاعية" ومنتخب فلسطين سابقا، في تدريب مجموعة من اللاعبين الناشئين على مهارات كرة القدم، وسط ركام المباني المدمرة وشح بالملاعب والمنشآت الرياضية في قطاع غزة جراء الإبادة الإسرائيلية التي دمرت 265 منشأة رياضية وأودت بحياة أكثر من 1007 من منتسبي الحركة الرياضية والشبابية والكشفية بينهم 45 سيدة. (النشرة العربية/ غزة/ رمزي محمود/ فيديو/ 500 كلمة).

3- تونس.. مزارع سبعيني يبذر حبوبا قديمة للحفاظ على أصالتها (تقرير)

تقرير يبرز مبادرة المزارع حسن الشتيوي، من منطقة العامري بولاية منوبة شمال غرب العاصمة تونس، حيث يبذر أصناف قديمة من الحبوب للحفاظ على أصالتها رغم تشجيع الدولة على اعتماد أصناف أخرى.



ويقول الشتيوي إن الفكرة جاءت عملا بوصية والده، خاصة بعد سنوات من الجفاف عاشتها تونس لم تتمكن فيها البلاد من إنتاج ما يكفيها من الحبوب. ويقول إنه أعاد إنتاج قمح كان يبذره النبي يوسف، وشعير كان يأكل منه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. (النشرة العربية/ تونس/ عادل الثابتي/ صور وفيديو/ 800 كلمة).

* اقتصاد

4- النفط بعد هرمز.. إلي أين تتجه الأسعار والإمدادات؟ (تقرير)

تقرير يستعرض تقديرات خبير الطاقة المغربي الحسين اليمني، بشأن التداعيات الاقتصادية المستمرة للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، رغم التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران في 18 يونيو الجاري، متوقعا استمرار تقلبات أسواق النفط والغاز والضغوط على الاقتصاد العالمي لمدة تراوح بين سنتين و3 سنوات.



ويتناول التقرير تأثير تضرر نحو 45 بالمئة من أصول الطاقة في الشرق الأوسط على تعافي الأسواق، وتحذيرات من أن أي حرب جديدة في المنطقة قد تتسبب بصدمة جديدة لأسواق الطاقة وارتفاع معدلات التضخم عالميا. (النشرة العربية/ الرباط/ خالد مجدوب/ 900 كلمة).

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** ملتيميديا

- بين ركام غزة.. مدرب وناشئون يتمسكون بحلمهم الكروي

- تونس.. مزارع سبعيني يبذر حبوبا قديمة للحفاظ على أصالتها