الأجندة اليومية للنشرة العربية - الاثنين 27 يوليو 2026

تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم الاثنين 27 يوليو/ تموز 2026.

** المتابعات الإخبارية

* دولي

- مستجدات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل هدوء نسبي خلال اليومين الماضيين.

* إسرائيل

- متابعة زيارة رسمية يجريها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس دونالد ترامب، الثلاثاء، في البيت الأبيض.



* فلسطين

- التطورات الميدانية في الضفة الغربية، في ظل تصاعد الاقتحامات والإجراءات العسكرية الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين، إضافة إلى الخروقات المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

* الأردن

- وزير الخارجية أيمن الصفدي يلتقي الأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة عمّان.

* لبنان

- السفير التركي مراد لوتيم، يزور مقر جمعية "جماعة عباد الرحمن" في العاصمة بيروت لافتتاح "مختبر الجزري" المقدم من الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا".

- زيارة وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، إلى مدن صور والنبطية وحبوش بجنوب لبنان، بمشاركة سفراء هولندا وإسبانيا والبرازيل والمكسيك، للاطلاع على الاحتياجات، ودعم البلديات والإدارات المحلية في جهودها لمواكبة التحديات الراهنة التي خلفتها الحرب الإسرائيلية.

- مؤتمر صحفي في العاصمة بيروت للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك.

- مستجدات العودة المتواصلة لسكان بلدة زوطر الغربية وانتشار الجيش اللبناني فيها، عقب انسحاب القوات الإسرائيلية في أول تطبيق ميداني لاتفاق "صيغة الإطار"، مع متابعة الخروقات الإسرائيلية وحصيلة الضحايا.

* المغرب

- مستجدات جهود السلطات لرصد وإخماد حرائق اندلعت في عدد من المناطق بالتزامن مع موجة حر تضرب البلاد.

* اليمن

- مستجدات التصعيد العسكري بين الحكومة والحوثيين غداة مطالبة رئيس الوزراء شائع الزنداني المجتمع الدولي باتخاذ موقف أكثر حزما لردع الجماعة وتجفيف مصادر دعمها.

- مستجدات الوضع في البحر الأحمر غداة إعلان هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن هجوم بمقذوف تعرضت له سفينة جنوبي البحر الأحمر، وفرض جماعة الحوثي حظر الملاحة على السفن السعودية.

* السودان

- التطورات الميدانية عقب إعلان الجيش السيطرة على عدة مناطق خلال الأيام الأخيرة بعد معارك مع "قوات الدعم السريع".

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** التقارير الخاصة

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

1- مصور سوري: صوري عن دير الزور عززت فكرة العودة لدى أبنائها (مقابلة)

في مقابلة مع الأناضول، قال المصور السوري جمعة سليمان (67 عاما) إن صوره عن مدينة دير الزور (شرق) عززت فكرة العودة لدى بعض أبنائها. وأضاف أنه يسعى منذ نحو نصف قرن إلى توثيق ذاكرة المدينة، من جمال نهر الفرات والحياة التقليدية إلى دمار الحرب ومسار إعادة الإعمار، في رحلة تصوير منذ عام 1970. (النشرة التركية/ دير الزور/ محمد كاراباجاك/ صور وفيديو/ 600 كلمة).

2- "العم إلياس".. ثمانيني لبناني يتمسك بمقصه في صالون الحلاقة (قصة إنسانية)

يرصد التقرير قصة الحلاق اللبناني إلياس عبود (80 عاما)، المعروف بـ"العم إلياس"، الذي يواصل العمل في صالون تصفيف الشعر النسائي بمنطقة عين الرمانة شرقي العاصمة بيروت منذ أكثر من ستة عقود، متحديا تقدمه في السن والأوضاع الاقتصادية الصعبة. ويروي عبود للأناضول بعض محطات مسيرته المهنية، مؤكدا أن حبه للمهنة دفعه للاستمرار رغم تقدمه في العمر. (النشرة العربية/ لبنان/ وسيم سيف الدين/ صور وفيديو/ 400 كلمة).

3- بين الجوع ونيران الحطب.. تكايا "المواصي" طوق نجاة يهدده نقص الإمدادات بغزة (تقرير)

تقرير حول معاناة النازحين في قطاع غزة في ظل نقص الإمدادات الغذائية وغاز الطهي، ما جعل التكايا المتبقية في القطاع المصدر الرئيس لكثير من الأسر للحصول على وجبات غذائية. ويستعرض التقرير معاناة النازحين في الانتظار لساعات طويلة يوميا أملا في الحصول على وجبة لأطفالهم وأحيانا يعودون بدون أكل، فيما يحذر مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة، من تراجع عمل التكايا والمطابخ الخيرية، مشيرا إلى أن الأزمة جزء من انهيار واسع في منظومة الأمن الغذائي بالقطاع. (النشرة العربية/ غزة/ حسني نديم/ فيديو/ 750 كلمة).

4- "ماغول سنت".. عطور لرائدة أعمال صومالية بخبرة تركية (تقرير)

يرصد التقرير تجربة رائدة الأعمال الصومالية نعيمة صلاد، مؤسسة علامة العطور "ماغول سنت"، التي عادت إلى الصومال بعد دراستها في تركيا وأسست مشروعها الخاص. وتتحدث صلاد للأناضول عن أبرز التحديات التي تواجه النساء الإفريقيات في ريادة الأعمال، وفي مقدمتها صعوبة الحصول على التمويل والوصول إلى الأسواق الدولية. كما تستعرض دور الخبرات التي اكتسبتها في تركيا في بناء مشروعها، وتدعو إلى كسر الصور النمطية عن المرأة الإفريقية وتمكينها اقتصاديا عبر فرص وشراكات عادلة. (النشرة التركية/ إسطنبول/ كلثوم إينجه قايا/ صور/ 750 كلمة).

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** ملتيميديا

- "العم إلياس".. ثمانيني لبناني يتمسك بمقصه في صالون الحلاقة

- بين الجوع ونيران الحطب.. تكايا "المواصي" طوق نجاة يهدده نقص الإمدادات بغزة