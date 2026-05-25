الأجندة اليومية للنشرة العربية - الاثنين 25 مايو 2026

تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم الاثنين 25 مايو/ أيار 2026.

** المتابعات الإخبارية

* دولي

- ترقب مستمر لنتائج تفاوض غير مباشر بين إيران والولايات المتحدة، غداة تأكيد أمريكي على "تقدم بنّاء" في المفاوضات على اتفاق مع طهران وحديث إيراني عن "خلافات بشأن بعض البنود"، وسط قلق إسرائيلي من تأجيل معالجة الملف النووي.

- بدء مناسك الحج لعام 1447هـ/ 2026 م بتدفق جموع حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد مشعر "مِنَى" غربي السعودية لقضاء "يوم التروية" أولى محطات مناسك الحج، التي تتواصل على مدى 6 أيام.

- تداولات بداية الأسبوع بالأسواق المالية وأسعار النفط والمعادن، وسط ترقب التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين واشنطن وطهران.

- انطلاق الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية المنعقدة في الكونغو برازفيل بين 25 و29 مايو الحالي، ويتوقع أن تطغى تداعيات حرب إيران على مناقشات الاجتماعات.

* إسرائيل

- المواقف الإسرائيلية على مسودة الاتفاق المتبلور بين واشنطن وطهران.

- جلسة محاكمة مقررة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للرد على تهم الفساد الموجهة ضده.

* فلسطين

- الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واعتداءات المستوطنين والجيش على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

* لبنان

- انتهاكات إسرائيل المستمرة للهدنة السارية منذ 17 أبريل الماضي والممددة حتى مطلع يوليو المقبل، غداة إعلان بيروت مقتل 28 شخصا وإصابة 65 خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة ضحايا العدوان منذ 2 مارس المنصرم إلى 3151 قتيلا و9 آلاف و571 مصابا.

- ردود الفعل المتوقعة على تصريحات الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم والتي جدد فيها رفض التفاوض مع إسرائيل وهاجم حكومة بلاده.

* السودان

- التطورات الميدانية، غداة إعلان الجيش، بسط سيطرته على منطقة "البركة" بولاية النيل الأزرق المتاخمة للحدود مع إثيوبيا، بعد معارك مع قوات الدعم السريع.

* رياضة

** الدوري الأمريكي

- إنتر ميامي / فيلادلفيا يونيون

** الدوري الألماني (إياب ملحق الصعود)

- بادربورن / فولفسبورغ

* التقارير الخاصة

** تركيا

1- من أول موسم وبتقنية ذكية.. شاب تركي يزرع الفراولة ويصدرها (تقرير)

تقرير عن قصة الشاب التركي أحمد سنار (21 عاما) الذي تراجع عن فكرة الهجرة، ليطور مهنة عائلته عبر تأسيس مشروع لزراعة الفراولة دون تربة مستخدما تقنيات الذكاء الاصطناعي، ونجاحه في تحويل الزراعة من مهنة تقليدية إلى مشروع حديث مكّنه من دخول أسواق التصدير خلال موسمه الإنتاجي الأول وتصدير 9 أطنان من هذه الفاكهة إلى روسيا ورومانيا (النشرة التركية/ هطاي/ لاله كوكلو/ صور وفيديو/ 500 كلمة)

** الشرق الأوسط

2- للعام الثالث.. حرب الإبادة بغزة تطفئ فرحة عيد الأضحى (تقرير)

تقرير يرصد غياب مظاهر استقبال عيد الأضحى في قطاع غزة للعام الثالث على التوالي جراء تداعيات حرب الإبادة الإسرائيلية، ومعاناة آلاف النازحين الذين يقضون العيد داخل خيام أقيمت فوق مدرجات ملعب اليرموك بمدينة غزة، في ظل الجوع والفقر وفقدان المأوى، إلى جانب الارتفاع غير المسبوق في أسعار المواشي وتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية (النشرة العربية/ غزة/ رمزي محمود/ فيديو/ 700 كلمة)

3- موازنة 2027 بتونس.. هل تذيب الجليد بين السلطة واتحاد الشغل؟ (تقرير)

تقرير يحلل بوادر الانفراج الدبلوماسي والاجتماعي بين السلطة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل، والتي تجسدت في خطوة لافتة تمثلت في دعوة وزارة المالية للمنظمة النقابية، قبل أيام، لتقديم مقترحاتها حول موازنة عام 2027، منهية بذلك قطيعة استمرت لسنوات بسبب تباين الرؤى حول الإصلاحات الاقتصادية والأجور وتجميد الحوار الاجتماعي (النشرة العربية/ تونس/ عادل الثابتي/ 750 كلمة)

4- شحذ السكاكين في "مدبح" القاهرة.. مهنة تاريخية تحييها الأضاحي (تقرير)

تقرير يرصد إحدى أهم المهن التي يحييها عيد الأضحى في مصر، وهي شحذ السكاكين التي تجد رواجا غير مسبوقا في هذا التوقيت من العام، لكنها في منطقة "المدبح" وسط القاهرة تحمل بعدا تاريخيا مع تقادم المحال التي تواصل القيام بها منذ أكثر من 100 عام، لتتحول الحرفة إلى طقس موسمي يمتزج فيه غبار السَّن ببهجة الاستعداد للعيد وجني الأرباح ( النشرة العربية/ القاهرة/ حسين القباني/ فيديو/ 600 كلمة)

** دولي

5- معادن نادرة وصواريخ ذكية.. صراع أمريكي صيني خلف كواليس حرب إيران (تقرير)

تقرير عن دور تداعيات الحرب على إيران في إحداث اضطراب حاد بسوق المعادن الدفاعية النادرة والصناعات المرتبطة بها، والتي تُرجمت بقفزة قياسية في الأسعار شملت ارتفاع التنجستن بنسبة 40 بالمئة والجرمانيوم بنسبة 10 بالمئة نتيجة تآكل المخزونات والطلب المتزايد على الأنظمة الصاروخية كـ"توماهوك" و"باتريوت"، في ظل صراع أمريكي صيني بغرض الاستحواذ على هذه المعادن المهمة (النشرة العربية/ الرباط/ خالد المجدوب/ 700 كلمة)

