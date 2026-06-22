الأجندة اليومية للنشرة العربية - الاثنين 22 يونيو 2026

تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم الاثنين 22 يونيو/ حزيران 2026

** المتابعات الإخبارية

* دولي

- نتائج جولة مفاوضات فنية أمريكية إيرانية انطلقت الأحد في سويسرا برعاية باكستان وقطر، في إطار "مذكرة تفاهم إسلام آباد" التي تمهّد لاتفاق دائم لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران.

- بدء تداولات الأسبوع بالأسواق المالية وأسعار النفط والمعادن مع ترقب نتائج مفاوضات واشنطن وطهران لوقف الحرب.

- مباراة الأرجنتين والنمسا ضمن المجموعة العاشرة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 وتقام على ملعب "دالاس ستاديوم" بالولايات المتحدة.

* إسرائيل

- مواقف الحكومة والمعارضة من المفاوضات الجارية في سويسرا بين واشنطن وطهران، غداة تصريح ‏رئيس الأركان زامير بأن وقف النار مع "حزب الله" هش، وأن الجيش "سيظل جاهزا لاستئناف القتال".

- ردود الفعل المتوقعة على منع السلطات الإسرائيلية، وفدا نقابيا يونانيا من دخول الأراضي الفلسطينية، أثناء توجهه للضفة الغربية في زيارة تضامنية مع الحركة النقابية الفلسطينية، وفق بيان للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.

* لبنان

- التطورات الميدانية، غداة هدوء حذر جنوبي لبنان بالتزامن مع انطلاق جولة محادثات أمريكية إيرانية في سويسرا، وذلك بعد يوم من تصعيد إسرائيلي أوقع عشرات القتلى والجرحى في لبنان.

* فلسطين

- التداعيات الإنسانية لخروقات إسرائيل المستمرة لوقف إطلاق النار في غزة، والاعتداءات شبه اليومية للجيش والمستوطنين على الفلسطينيين بالضفة الغربية.

* الأردن

- عمّان تستضيف اجتماعًا تشاوريًّا لوزراء الخارجية العرب بدعوة من وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وينعقد بعده اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية.

* السودان

- المستجدات الأمنية والإنسانية، غداة استمرار قوات الدعم السريع في استهدافها بالمسيرات مدينة الأُبيِّض بولاية شمال كردفان، وسط تحذيرات أممية من هجوم بري محتمل على المدينة التي تستضيف نحو مليون نازح.

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* التقارير الخاصة

** تركيا

1- اتحاد المقاولين الأتراك: شركاتنا تستعد للمساهمة بإعمار أوكرانيا وسوريا (مقابلة)

قال رئيس اتحاد المقاولين الأتراك أردال أرن، في مقابلة مع الأناضول، إن الشركات التركية تتأهب للمشاركة في جهود إعادة إعمار أوكرانيا وسوريا، ومستعدة لتقديم كافة أشكال الدعم اللازمة خلال هذه المرحلة، في ظل ما يشهده العالم من تحولات جيوسياسية واقتصادية تعيد رسم أولويات قطاع الإنشاءات (النشرة التركية/ أنقرة/ دوغوقان غورسل/ صور/ 650 كلمة)

** الشرق الأوسط

2- أوتار الصمود.. كيف يحوّل أبوشاويش بقايا المساعدات في غزة إلى أنغام؟ (تقرير)

تقرير يتناول قصة الفنان الفلسطيني سهيل أبو شاويش (54 عاماً) والذي يواصل صناعة الأعواد والآلات الموسيقية يدوياً داخل قطاع غزة، مستخدماً أخشاب صناديق المساعدات الإنسانية التي تدخل محمّلة بالمواد الغذائية، في محاولة لتحويل بقايا مواد الإغاثة إلى أدوات تنبض بالفن والحياة (النشرة العربية/ غزة/ رمزي محمود/ فيديو/ 500 كلمة)

3- قمح الجنوب اللبناني.. حصاد ممنوع بسبب الاحتلال الإسرائيلي (تقرير)

تقرير يسلط الضوء على الأوضاع الصعبة التي يواجهها المزارعون في جنوبي لبنان جراء استمرار احتلال الجيش الإسرائيلي مناطق حدودية، وإطلاق النار على كل من يحاول الاقتراب من أرضه، ما يهدد موسم الحصاد ويعرض محاصيل القمح للتلف، وسط تحذيرات من كارثة زراعية وشيكة قد تؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة تمس معيشة آلاف الأسر الريفية. (النشرة العربية/ بيروت/ ستيفاني راضي/ فيديو/ 850 كلمة)

** دولي

4- خبير إيراني: الاتفاق مع واشنطن سيحقق مكاسب اقتصادية للمنطقة (مقابلة)

مقابلة أجرتها الأناضول مع الخبير الاقتصادي الإيراني محمد إسلامي، الذي يرى أن التوصل إلى اتفاق نهائي بين واشنطن وطهران بعد المرحلة التفاوضية الحالية سيحقق مكاسب اقتصادية واسعة لا تقتصر على إيران، بل تمتد إلى دول الخليج والمنطقة بأسرها.



ويعتبر أن الموقع الجيوسياسي لبلاده وقدرتها على الصمود خلال الحرب يمنحانها فرصا كبيرة للاستفادة من أي تسوية دائمة، مع استمرار الشكوك بشأن التزام واشنطن بأي تفاهمات مستقبلية (النشرة العربية/ الرباط/ خالد المجدوب/ 700 كلمة)

5- رفع ترامب للرسوم الجمركية.. دوافع سياسية أم اقتصادية؟ (تقرير)

تقرير يستعرض دوافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وراء مواصلة سياسة رفع الرسوم الجمركية رغم محدودية نتائجها الاقتصادية، وكيف تحولت التعريفات إلى أداة ضغط في صراع النفوذ العالمي وإعادة تشكيل موازين التجارة العالمية، خصوصا مع الصين، بينما يرى مراقبون أن استمرار هذه السياسة سيبقي الرسوم في صلب أدوات الصراع الاقتصادي العالمي، سواء باعتبارها وسيلة لحماية الصناعات المحلية أو أداة للتنافس الدولي (النشرة العربية/ الرباط/ خالد المجدوب/ 750 كلمة)

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* ملتميديا

- قمح الجنوب اللبناني.. حصاد ممنوع بسبب الاحتلال الإسرائيلي

- أوتار الصمود.. كيف يحوّل أبوشاويش بقايا المساعدات في غزة إلى أنغام؟

