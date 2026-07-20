الأجندة اليومية للنشرة العربية - الاثنين 20 يوليو 2026

تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم الاثنين 20 يوليو/ تموز 2026.

** المتابعات الإخبارية

* دولي

- التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران لليوم التاسع على التوالي، عقب قصف أمريكي لعدة مواقع إيرانية، ورد طهران بهجمات على الكويت والبحرين والأردن.

- بدء تداولات الأسواق المالية وأسعار النفط والمعادن مع استمرار التصعيد الأمريكي الإيراني والتوتر في مضيق هرمز.

* تركيا

- نائب الرئيس جودت يلماز يشارك في احتفالات ذكرى عملية السلام العسكرية التي نفذتها تركيا في قبرص.

* إسرائيل

- حالة التأهب الأمني في ضوء التصعيد العسكري الحالي بين الولايات المتحدة وايران.

- محكمة الصلح بالناصرة تنطق بالحكم في قضية الشيخ كمال خطيب رئيس لجنة الحريات في لجنة المتابعة العليا للمواطنين العرب في الداخل الفلسطيني، الذي تتهمه السلطات الإسرائيلية بالتحريض على العنف.

* فلسطين

- خروقات إسرائيل المستمرة لوقف إطلاق النار في غزة، والاعتداءات شبه اليومية للجيش والمستوطنين على الفلسطينيين بالضفة الغربية.

* لبنان

- خروقات إسرائيل المستمرة لوقف إطلاق النار والتي أدت حتى مساء الأحد، إلى ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 4 آلاف و328 قتيلا و12 ألفا و229 جريحا منذ 2 مارس 2026، وفق وزارة الصحة.

* المغرب

- جهود السلطات في رصد وإخماد حرائق الغابات التي اندلعت في مناطق مثل الحوز والقصيبة شمالا.

* الجزائر

- زيارة متوقعة لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى الجزائر، وهي الأولى له منذ أربع سنوات بعد الأزمة الدبلوماسية التي تفجرت سنة 2022 على خلفية إعلان مدريد دعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية لتسوية نزاع إقليم الصحراء.

* اليمن

- بيان للمتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع يتحدث فيه عن "موقف مهم" للجماعة حول تطورات التصعيد في اليمن.

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** التقارير الخاصة

* تركيا

1- هضبة "فراشين" التركية.. لوحة طبيعية تجمع الثلوج والمروج (تقرير)

يرصد التقرير عودة هضبة "فراشين" في ولاية شرناق جنوب شرقي تركيا إلى استقبال الزوار مع ذوبان الثلوج، حيث تتحول إلى وجهة صيفية لعشاق الطبيعة والتخييم بفضل مروجها الخضراء، وتعرجات مجاريها المائية، وبحيرة "تشاليان" الجليدية التي تغذيها الثلوج والكتل الجليدية، في مقومات طبيعية تشتهر بها الهضبة في جذب الرعاة الرحل وهواة التخييم (النشرة التركية// شرناق/ عمر ياسين أركين وفاضل أصلان/ فيديو وصور/ 450 كلمة)

* الشرق الأوسط

2- رسالة أمل من وسط الركام.. أطفال يقودون رحلة التعافي في جنوب لبنان (تقرير)

يتناول التقرير المشهد الميداني في بلدة "فرون" الحدودية جنوبي لبنان، والتي بدأت تشهد انتشارا لوحدات الجيش اللبناني في إطار تنفيذ "اتفاق الإطار" الموقع مع إسرائيل في 26 يونيو 2026، وبينما يوثق التقرير حجم الدمار الذي طال أكثر من 80 بالمئة من مرافق البلدة ومبانيها، يسلط الضوء على مبادرة إنسانية أطلقها أطفال البلدة تحت اسم "حياة" لعكس إصرار أهالي البلدة على العودة إليها رغم نقص الخدمات الأساسية (النشرة العربية/ فرون (جنوب لبنان) / وسيم سيف الدين/ صور وفيديو/ 750 كلمة)

* دولي

3- كيف تغيّرت نظرة الأمريكيين إلى إسرائيل خلال سنوات حكم نتنياهو؟ (تقرير)

تقرير يستعرض توتر العلاقات الأمريكية الإسرائيلية وتجاوزه الخلافات الشخصية بين بنيامين نتنياهو والإدارات الأمريكية المتعاقبة؛ إذ تتقاطع أزمات الحرب في غزة ولبنان والسياسة تجاه إيران مع تحول هيكلي في الرأي العام الأمريكي الذي بات أكثر سلبية تجاه إسرائيل، خاصة بين الأجيال الشابة، ما يضع التحالف الاستراتيجي التقليدي بين واشنطن وتل أبيب أمام تحديات وجودية قد تُعيد صياغة مستقبل العلاقة بينهما (النشرة التركية/ أنقرة/ ياسين يورغانجي/ 1500 كلمة)

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* ملتميديا

- رسالة أمل من وسط الركام.. أطفال يقودون رحلة التعافي في جنوب لبنان