الأجندة اليومية للنشرة العربية - الاثنين 18 مايو 2026

تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم الاثنين 18 مايو/ أيار 2026.

** المتابعات الإخبارية

* دولي

- مستجدات الجهود الدبلوماسية لاستئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران بعد الرفض الأمريكي للمقترح الإيراني لإنهاء الصراع، وتزايد المخاوف من احتمال تجدد الحرب وسط إصرار كل طرف على مطالبه.

- التداعيات وردود الفعل المستمرة، بعد إعلان الإمارات استهداف أراضيها بثلاث مسيرات مجهولة المصدر، أسفرت إحداها عن إصابة مولد كهربائي بمحيط محطة براكة للطاقة النووية، بينما أعلنت السعودية تدمير 3 مسيّرات دخلت مجالها الجوي قادمة من الأجواء العراقية.

- اجتماع وزراء مالية "مجموعة السبع" في باريس يومي 18 و19 مايو برئاسة فرنسا، لبحث ملفات، أبرزها تداعيات حرب إيران على الوضع المالي والاقتصادي.

- تطورات "أسطول الصمود العالمي" ووصوله المياه الدولية وسط مخاوف من اعتداء إسرائيل عليه كما فعلت سابقا، وذلك بعد إبحاره الخميس من مدينة مرمريس التركية بمشاركة 54 سفينة، في محاولة دولية لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة.

* تركيا

​​​​​​​-وزير الخارجية هاكان فيدان يجري زيارة رسمية إلى ألمانيا للمشاركة في الاجتماع الثالث لآلية الحوار الاستراتيجي التركي-الألماني.

* فلسطين

- الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واعتداءات المستوطنين والجيش على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

- ردود الفعل المحلية والدولية والأممية المتوقعة على موافقة الحكومة الإسرائيلية، على إقامة مكتب لوزير الدفاع يسرائيل كاتس، ومتحف للجيش، ومكتب تجنيد، على أنقاض مجمع وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس.

* إسرائيل

- تقديم "محمد حاجي" أول سفير لما يعرف بإقليم "أرض الصومال" الانفصالي، أوراق اعتماده إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، وما يتوقع أن تحدثه هذه الخطوة من ردود فعل عربية ودولية.

- جلسة محاكمة مقررة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للرد على تهم الفساد الموجهة ضده.

- المناقشات السياسية بشأن مقترحات حل الكنيست (البرلمان) تمهيدا لإجراء انتخابات عامة يرجح أن تُنظم في سبتمبر أو أكتوبر المقبلين.

* لبنان

- خروقات إسرائيل المستمرة للهدنة السارية منذ 17 أبريل الماضي والممددة حتى مطلع يوليو المقبل، غداة إعلان بيروت مقتل 19 شخصا وإصابة 98 خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة ضحايا العدوان منذ 2 مارس المنصرم إلى 2988 قتيلا و9 آلاف و210 مصابين.

* الجزائر

- زيارة متوقعة لوزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان إلى الجزائر لمناقشة التعاون القضائي بين البلدين بالإضافة إلى قضايا تتعلق بالجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات ومكافحة الإرهاب.

* رياضة

** الدوري الإنجليزي الممتاز

- أرسنال / بيرنلي

** الدوري الأمريكي

- إنتر ميامي / بورتلاند تمبرز

** التقارير الخاصة

* تركيا

1- ترميم جسر "آني" التاريخي.. خطوة بين تركيا وأرمينيا لتطبيع العلاقات (تقرير)

تقرير عن ترميم جسر "آني" التاريخي، الواقع على نهر أراس بين تركيا وأرمينيا، والذي يتهيأ لاستعادة حضوره بعد قرون من التدمير، في خطوة ينظر إليها على أنها محاولة لإحياء أحد أبرز المعالم المرتبطة بطريق الحرير التاريخي، والتبادل الحضاري بين الشرق والغرب، إضافة إلى أن إعادة إحياء الجسر تفتح الباب أمام تنشيط الحركة السياحية والثقافية في المنطقة، علاوة على رمزيته السياسية باعتباره مشروعا مشتركا بعد عقود من القطيعة بين البلدين (النشرة التركية/ قارص/ جنيد جليك/ صور وفيديو/ 650 كلمة)

* الشرق الأوسط

2- طبخ بالنفايات.. بدائل الغاز القاتلة تلاحق نازحي غزة (تقرير)

يتناول التقرير الأزمة الخانقة في غاز الطهي وشح بدائله في قطاع غزة، والتي تفاقمت أخيرا نتيجة لتشديد القيود والإغلاقات الإسرائيلية على المعابر، وتقليص الكميات الشحيحة أصلا إلى النصف، وما يفرزه ذلك من معاناة يومية للمواطنين والنازحين الذين يُجبرون على الاعتماد على وسائل بدائية خطيرة لإيقاد النار كالبلاستيك والكرتون المستخرج من النفايات، ما يتسبب لهم بمشاكل صحية وتنفسية حادة (النشرة العربية/ غزة/ رمزي محمود/ فيديو/ 850 كلمة)

3- صهاريج عدن.. إرث تاريخي يقاوم صدمات الحروب والإهمال (تقرير)

تقرير عن صهاريج عدن التاريخية بالعاصمة اليمنية المؤقتة، والتي تقف شاهدة على عبقرية هندسية تعود إلى آلاف السنين، بعدما نجح اليمنيون القدماء في بناء منظومة مائية متكاملة لحماية المدينة من السيول وتخزين المياه، لكن هذه المواقع التاريخية المدرجة ضمن القائمة التمهيدية للتراث العالمي لدى اليونسكو، تعاني من التدهور بفعل غياب الصيانة والحرب بين الحكومة والحوثيين منذ نحو 12 عاما (النشرة العربية/ اليمن/ محمد السامعي/ فيديو/ 700 كلمة)

* دولي

4- خبير فرنسي: سياسة ترامب العدوانية أضرت بالاقتصاد الأوروبي والأمريكي (مقابلة)

مقابلة للأناضول مع الخبير الفرنسي في الشأن الاقتصادي سيباستيان بيريموني قال خلالها إن السياسية "العدوانية" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أضرت بالاقتصاد الأمريكي والأوروبي على حد سواء، لا سيما بعد اعتزامه رفع الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبي من 15 إلى 25 بالمئة، وفشل القارة العجوز في التوصل لاتفاق بشأن اتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة (النشرة العربية/ الرباط/ خالد المجدوب/ 700 كلمة)

* ملتميديا

